Địa ốc 24H: Hà Nội thu 85.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất; chuyển đổi khu 'đất vàng' 1ha tại phố Chùa Bộc xây cao ốc

TPO - Hà Nội thu 85.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất 9 tháng đầu năm; Hà Nội cho phép xây dựng cao ốc tại phố Chùa Bộc; Dòng vốn FDI tăng mạnh, bất động sản công nghiệp đón 'sóng' bán dẫn, AI; Đề xuất thêm trường hợp thu hồi, hủy sổ đỏ đã cấp;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 5/10.
TPO - Cục An ninh Kinh tế (Bộ Công an), vừa cảnh báo người dân về nhiều thủ đoạn lừa đảo trong giao dịch nhà ở, đặc biệt là chiêu rao bán “suất ngoại giao”, “suất nội bộ” tại các dự án nhà ở xã hội.
Ngày 30/9/2026, lễ ra quân dự án Lynn Times Onsen Sky Garden quy tụ hơn 600 chiến binh kinh doanh đến từ 10 đại lý chiến lược. Sự kiện kết hợp hoạt động giới thiệu dự án với trải nghiệm thực tế hệ sinh thái nghỉ dưỡng khoáng nóng tại Thanh Thủy, qua đó mở màn cho chiến dịch đưa dòng căn hộ chăm sóc sức khỏe đến thị trường với mức giá từ hơn 1 tỷ đồng/căn.
Shilla Monogram Hanoi Westlake chính thức đón những vị khách đầu tiên từ ngày 23/10/2026 tại số 6 Hoàng Minh Thảo, phường Xuân Đỉnh, Hà Nội. Nằm trong khu vực Tây Hồ Tây, đây là khách sạn thứ tư thuộc thương hiệu Shilla Monogram, đánh dấu sự hiện diện của The Shilla tại Thủ đô và tiếp tục mở rộng hoạt động tại Việt Nam.
MIK Group vừa khai trương House of MIK, không gian thương hiệu và Sales Gallery tại khu vực phía Nam, tọa lạc tại tầng 25 Riverfront Financial Centre, số 3A - 3B Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TPHCM. Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược hiện diện và phát triển lâu dài của MIK Group tại thị trường miền Nam.
Tọa lạc phía Tây của tỉnh Nghệ An - Dự án Khu đô thị và Thương mại dịch vụ tại vùng Cồn Bàu, xã Vạn An (thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn cũ), tỉnh Nghệ An có quy mô 38,2 ha với tổng mức đầu tư hơn 2.071 tỷ đồng được định hướng trở thành khu đô thị hiện đại, đồng bộ về hạ tầng, thương mại – dịch vụ và không gian sống, góp phần kiến tạo diện mạo đô thị mới và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội khu vực.
TPO - Trường hợp nhận chuyển nhượng đất hợp pháp nhưng chưa hoàn tất thủ tục đăng ký đất đai, khi Nhà nước thu hồi đất, người nhận chuyển nhượng có được bồi thường hay không? Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có trả lời công dân, đồng thời nêu rõ các quy định pháp luật liên quan.
TPO - Tỉnh Thái Nguyên chuẩn bị đấu giá cho thuê 12 khu đất là trụ sở các cơ quan, đơn vị trước khi sắp xếp đơn vị hành chính.
TPO - TP. Huế phê duyệt quy hoạch chi tiết tổ hợp thương mại, dịch vụ và nhà ở tại nút giao Võ Nguyên Giáp - Tố Hữu, nổi bật với tòa tháp cao 36 tầng.
Với mức giá cạnh tranh, chính sách thanh toán ưu việt và tiến độ gần đến ngày bàn giao nhà, Khải Hoàn Prime mở ra lựa chọn đáng giá cho người mua nhà tại Nam Sài Gòn trong bối cảnh hạ tầng khu vực đang dần được hoàn thiện.
Tại một số khu vực ở TP.HCM, căn nhà gắn liền với đất đang được chào bán 3 - 5 tỷ đồng, bằng hoặc thấp hơn giá căn hộ mới ngay cùng địa bàn.
Trong bối cảnh lãi suất cho vay mua nhà ở ngưỡng cao, các chuyên gia cho rằng việc dùng đòn bẩy tài chính cần được cân nhắc kỹ.
TPO - Hơn 5.000 dự án với tổng vốn 3,5 triệu tỷ đồng đang 'mắc kẹt'; Giá bán dự kiến nhà ở xã hội HUD Thủ Đức 30,7 triệu đồng/m2; Dòng tiền đổ vào bất động sản không giảm; Hàng trăm lô đất nền, căn hộ được gỡ vướng để cấp sổ;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 4/10.
TPO - Bộ Nông nghiệp và Môi trường nêu rõ điều kiện để hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp được hưởng hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi, trong đó đáng chú ý là yêu cầu trực tiếp sản xuất trên đất tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường.
TPO - 209 căn hộ dự án Khu nhà ở xã hội HUD Thủ Đức tại phường Hiệp Bình, TPHCM có mức giá bán tạm tính là 30,7 triệu đồng/m2. Mức giá này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng chưa bao gồm 2% kinh phí bảo trì.
TPO - Dòng vốn FDI tăng mạnh đang tạo thêm động lực cho thị trường bất động sản công nghiệp tại Việt Nam, khi nhu cầu thuê đất, nhà xưởng và kho bãi ngày càng gia tăng, đặc biệt là từ các dự án thuộc lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn, AI và trung tâm dữ liệu.
Sáng 2/10, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR:HOSE) chính thức giới thiệu dự án Q’Terra đến thị trường Hà Nội. Đây là cột mốc tiếp theo của doanh nghiệp trên hành trình chinh phục nhà đầu tư phía Bắc với toà tháp biểu tượng mới tại Quy Nhơn dựa trên ba lớp giá trị: vị trí trung tâm của trung tâm, kiến trúc mang bản sắc địa phương và trải nghiệm nghỉ dưỡng được quản lý vận hành bởi đơn vị quốc tế.