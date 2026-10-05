Địa ốc 24H: Hà Nội thu 85.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất; chuyển đổi khu 'đất vàng' 1ha tại phố Chùa Bộc xây cao ốc

TPO - Trường hợp nhận chuyển nhượng đất hợp pháp nhưng chưa hoàn tất thủ tục đăng ký đất đai, khi Nhà nước thu hồi đất, người nhận chuyển nhượng có được bồi thường hay không? Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có trả lời công dân, đồng thời nêu rõ các quy định pháp luật liên quan.