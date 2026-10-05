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Địa ốc

Địa ốc 24H: Hà Nội thu 85.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất; chuyển đổi khu 'đất vàng' 1ha tại phố Chùa Bộc xây cao ốc

Lê Thu - Lâm Vỹ

TPO - Hà Nội thu 85.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất 9 tháng đầu năm; Hà Nội cho phép xây dựng cao ốc tại phố Chùa Bộc; Dòng vốn FDI tăng mạnh, bất động sản công nghiệp đón 'sóng' bán dẫn, AI; Đề xuất thêm trường hợp thu hồi, hủy sổ đỏ đã cấp;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 5/10.

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#Bất động sản #Dự án #Chủ đầu tư #Chung cư #Nhà ở

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