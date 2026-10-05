TPO - Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cán bộ cấp chiến lược phải có tầm nhìn, tư duy hệ thống, năng lực lựa chọn và tổ chức thực hiện những quyết sách lớn; cán bộ cơ sở phải nắm chắc địa bàn, có năng lực giải quyết công việc và phục vụ Nhân dân. Người đứng đầu phải biết phát hiện, trọng dụng người có đức, có tài, phát huy trí tuệ tập thể và chuẩn bị đội ngũ kế cận.
TPO - TPHCM hiện có 1,57 triệu người cao tuổi, chiếm 11,4% dân số. Khi tuổi thọ ngày càng tăng, bài toán đặt ra không chỉ là làm sao chữa bệnh cho người già mà còn là chăm sóc thế nào để các cụ được sống khỏe, có người đồng hành và tiếp tục duy trì vai trò trong gia đình, cộng đồng.
TPO - Sở Xây dựng TPHCM vừa công bố 159 điểm thường xuyên ghi nhận ngập ở Thành phố, trong đó có 76 điểm ở TPHCM cũ, 52 vị trí ở Bình Dương cũ và 31 khu vực ở Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Tại TPHCM cũ, những khu vực ngập nặng nhất nằm ở Gò Vấp, Bình Thạnh, Bình Tân, Thủ Đức...
TPO - Với hàng chục nghìn mái ấm được trao, hàng chục nghìn lượt người hưởng lợi qua gần 20 năm thực hiện, Chương trình “Mái ấm Công đoàn” không chỉ hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mà còn mang đến sự khích lệ tinh thần, tiếp thêm động lực vươn lên từ chính những mảnh đời còn lắm chênh vênh.
Sáng 5/10/2026, trước giờ khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.
TPO - Do ảnh hưởng của không khí lạnh, hôm nay (5/10), Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa rất to, từ ngày mai, mưa mở rộng ra Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi. Miền Bắc sáng nay còn mưa dông rải rác, nền nhiệt giảm sâu.
TPO - Tuần qua (từ 28/9 đến 4/10), Thủ tướng ban hành các quyết định điều động, bổ nhiệm, kéo dài thời hạn giữ chức vụ đến hết tuổi phục vụ tại ngũ đối với một số cán bộ thuộc các đơn vị của Bộ Quốc phòng; ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND TPHCM, TP Bắc Ninh và tỉnh Hưng Yên.
TP - Những ngày gần đây, TPHCM liên tục hứng chịu hàng loạt cơn mưa lớn khiến nhiều tuyến đường chìm trong nước. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là hệ thống thoát nước hiện nay không đáp ứng được lưu lượng nước khi xuất hiện những trận mưa lớn.