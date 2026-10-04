Kịp thời thay thế cán bộ thiếu bản lĩnh đổi mới, không dám quyết, không dám làm

TPO - Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh việc xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; kịp thời thay thế cán bộ né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, thiếu bản lĩnh đổi mới, lo sợ, không dám quyết, không dám làm, không dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”.

Mục đích của hướng dẫn, nhằm thống nhất nhận thức, nâng cao vai trò, trách nhiệm nêu gương, hành động quyết liệt của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy các cấp trong triển khai, thực hiện hiệu quả chỉ thị gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Trung ương; làm cho việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh đi vào thực chất, tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị.

Hướng dẫn nhấn mạnh, việc triển khai thực hiện chỉ thị là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và mỗi cán bộ, đảng viên; phải được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ, thường xuyên, liên tục, cụ thể, sâu rộng… Người đứng đầu cấp ủy các cấp chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và kết quả thực hiện chỉ thị; phân công cụ thể cho từng cấp, từng ngành, từng cán bộ, đảng viên; khắc phục triệt để bệnh hình thức, phong trào, chung chung, không kiểm tra, giám sát, không đánh giá được sản phẩm, kết quả thực hiện.

Trong số nhiều nội dung thực hiện, hướng dẫn nêu, cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị hằng năm xây dựng kế hoạch học tập, thực hành và cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu gắn với trách nhiệm nêu gương, chức trách, nhiệm vụ được giao. Nội dung cam kết cần thể hiện tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; gắn với việc khắc phục biểu hiện né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, tư tưởng sợ sai, sợ trách nhiệm và bệnh hình thức trong thực hiện.

Chú trọng thực hành tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ, đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương, phương pháp, phong cách làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn; xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; kịp thời thay thế cán bộ né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, thiếu bản lĩnh đổi mới, lo sợ, không dám quyết, không dám làm, không dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Một vấn đề nữa, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; xây dựng chuẩn mực văn hóa lãnh đạo liêm chính, kỷ cương, tận tuỵ, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; kiên quyết khắc phục triệt để bệnh quan liêu, hình thức, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; xây dựng cơ quan, địa phương, đơn vị văn hóa.

Cấp ủy, người đứng đầu tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp và giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị chính đáng của Nhân dân; thường xuyên sâu sát cơ sở, gần dân, sát dân, thực hiện nghiêm nguyên tắc “nói đi đôi với làm”, tiên phong gương mẫu của người đứng đầu…