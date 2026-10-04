Hà Nội: Xén dải phân cách, mở rộng tuyến đường 'đắt nhất hành tinh'

TPO - Tiếng kèn harmonica của cụ ông U70 vang lên ấm áp giữa trung tâm dưỡng lão là một mảnh ghép sinh động đại diện cho bức tranh tuổi già thời hiện đại. Trong bối cảnh Việt Nam đang tiến nhanh tới mốc dân số già vào năm 2038 với khoảng 20% dân số trên 60 tuổi, ước mơ "an hưởng" nay không còn bó hẹp trong sự phụ thuộc gia đình, mà là cơ hội được sống vui, sống khỏe và chủ động kết nối với cộng đồng.