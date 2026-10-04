Hà Nội: Xén dải phân cách, mở rộng tuyến đường 'đắt nhất hành tinh'

TPO - Một đoạn đường Ô Chợ Dừa đang được xén dải phân cách giữa để mở rộng lòng đường, xóa điểm nghẽn giao thông sau khi đoạn Vành đai 1 Hoàng Cầu – Voi Phục thông xe kỹ thuật.
TPO - Trưa 4/10, mặc dù nước đã rút nhưng tuyến đường Phan Huy Ích, đoạn qua phường Tân Sơn – một trong những điểm ngập nặng nhất của TPHCM, vẫn còn các biển cảnh báo nguy hiểm.
TPO - Ngành y tế TPHCM vừa có thêm các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ tại Sở Y tế và các bệnh viện trực thuộc, nhằm kiện toàn nhân sự sau quá trình sắp xếp tổ chức.
TPO - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở xã Bảo Lâm 2 và phường B’Lao, tỉnh Lâm Đồng ngập sâu, hàng chục hộ dân phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.
TPO - Phát hiện cháu bé 14 tuổi có những trao đổi nhạy cảm với “bạn trai” quen qua mạng và được hướng dẫn đến Phú Thọ gặp mặt, một người đàn ông ở Hà Tĩnh đã đưa cháu đến công an trình báo.
TPO - Quả cầu thép nặng 18 tấn, đường kính 8m tại cổng chào Bình Dương cũ được tháo dỡ để giải phóng mặt bằng, phục vụ mở rộng quốc lộ 13.
TPO - Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Cà Mau cảnh báo, từ ngày 4 đến 9/10, mưa dông có thể xuất hiện bất chợt, thay đổi nhanh về thời gian và có nơi mưa rất lớn trong thời gian ngắn, gây ngập úng cục bộ và ảnh hưởng giao thông, sinh hoạt.
TPO - Đại biểu Quốc hội cho biết, thiết bị y tế đang là vấn đề khiến cán bộ y tế “rất lo sợ”, đến mức cơ sở có thể thiếu thiết bị nhưng vẫn không dám mua vì cảm thấy “không an toàn”.
TPO - Từ những vỏ tàu, thuyền cũ bỏ đi, ông Lê Huỳnh Huyên cùng những người thợ mộc Kim Bồng trứ danh ở Hội An đã “tái sinh” thành những món nội, ngoại thất độc bản. Qua bàn tay tài hoa của các nghệ nhân, những thanh gỗ từng ngấm nước biển được giữ lại dấu vết thời gian, tạo nên những sản phẩm có giá trị hàng chục triệu đồng.
TPO - Người đàn ông cho khỉ ăn liên tục, rồi tiện tay vứt luôn túi ni lông xuống đường ở Sơn Trà (thành phố Đà Nẵng), dù biển khuyến cáo không cho động vật hoang dã ăn cách đó không xa.
TPO - Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031, được tổ chức trong các ngày 6 và 7/10/2026 tại Thủ đô Hà Nội.
TPO - Khoảng 8h15 ngày 4/10, một quán ăn trên đường Mạc Đĩnh Chi, phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) bất ngờ bốc cháy dữ dội khi chủ quán đang nấu ăn, khiến nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi.
TPO - Phát biểu tại Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu mỗi bộ, ngành phải xác định các bài toán đổi mới sáng tạo trọng tâm, đưa mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu đổi mới sáng tạo vào kế hoạch phát triển, đồng thời bố trí nguồn lực thực hiện, định kỳ đánh giá kết quả và tác động.
TPO - Tiếng kèn harmonica của cụ ông U70 vang lên ấm áp giữa trung tâm dưỡng lão là một mảnh ghép sinh động đại diện cho bức tranh tuổi già thời hiện đại. Trong bối cảnh Việt Nam đang tiến nhanh tới mốc dân số già vào năm 2038 với khoảng 20% dân số trên 60 tuổi, ước mơ "an hưởng" nay không còn bó hẹp trong sự phụ thuộc gia đình, mà là cơ hội được sống vui, sống khỏe và chủ động kết nối với cộng đồng.
TPO - Đỉnh triều cao nhất năm 2026 dự báo xuất hiện từ ngày 27 đến 29/10, vượt báo động III tại nhiều trạm đo. Trước nguy cơ mưa lớn, ngập lụt và sạt lở, UBND TPHCM vừa ra công văn khẩn yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó.
TPO - Lên đến tầng 5 của căn nhà đang cháy ở phố cổ Hà Nội, Trung tá Lê Văn Đoài phát hiện 4 nạn nhân mắc kẹt, trong đó một phụ nữ lớn tuổi gần như ngất lịm. Khi bình thở đã hết khí, anh bỏ bình, trấn an các nạn nhân rồi cõng người phụ nữ xuống dưới.
TPO - Những ngày mưa lớn gặp triều cường, đường về nhà của nhiều người dân TPHCM kéo dài trong dòng nước ngập và những hàng xe ùn ứ. Từ nỗi lo hỏng xe, trễ việc đến cảnh nước tràn vào nhà, những xáo trộn thường nhật đang đặt ra yêu cầu khơi thông các điểm nghẽn thoát nước, làm rõ trách nhiệm và đẩy nhanh giải pháp để người dân bớt nhọc nhằn mỗi mùa mưa đến.