Tài xế ngăn cản bé gái 14 tuổi vượt 450km ra Phú Thọ gặp 'bạn trai' quen qua mạng

TPO - Phát hiện cháu bé 14 tuổi có những trao đổi nhạy cảm với “bạn trai” quen qua mạng và được hướng dẫn đến Phú Thọ gặp mặt, một người đàn ông ở Hà Tĩnh đã đưa cháu đến công an trình báo.

Ngày 4/10, Công an phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa tiếp nhận trình báo liên quan một bé gái 14 tuổi có ý định đi tỉnh Phú Thọ gặp người quen qua mạng.

Theo trình báo, anh Dương Đ.T. (SN 1996, trú tại xã Thạch Xuân), nhận chở cháu C.H.P. (SN 2012, xã Thạch Đài), từ Hà Tĩnh ra Phú Thọ để gặp một người cháu quen qua mạng.

Trên đường đi, anh T. hỏi P. đã xin phép bố mẹ chưa. Cháu cho biết đã xin phép và nói đi Phú Thọ theo định vị của người bạn.

Anh T. sau đó đề nghị cháu đưa điện thoại để xem định vị. Qua kiểm tra, người đàn ông này phát hiện P. có nhiều tin nhắn trao đổi với một người quen trên mạng về những nội dung không phù hợp với lứa tuổi.

Theo thông tin ban đầu, người này gửi cho P. các đường link chứa nội dung độc hại, hướng dẫn cháu thực hiện một số hành vi không phù hợp và đề nghị gửi hình ảnh, video nhạy cảm.

Công an phường Thành Sen bàn giao Cháu P. cho gia đình.

Đáng chú ý, trong các cuộc trò chuyện, hai bên xưng hô như vợ chồng và thường xuyên trao đổi về những vấn đề nhạy cảm. Người quen qua mạng này còn gửi định vị tại Phú Thọ, hướng dẫn cháu P. di chuyển đến địa điểm trên để gặp mặt.

Khi anh T. thử liên hệ với người này qua Zalo nhưng không thể thực hiện cuộc gọi, nhận thấy có dấu hiệu bất thường, anh đã đưa cháu P. đến Công an phường Thành Sen trình báo.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Thành Sen xác minh, liên hệ với gia đình và thông báo để mẹ cháu P. đến đón. Cháu gái sau đó được gia đình đưa về an toàn.

Công an cho biết, vụ việc là lời cảnh báo về nguy cơ trẻ em bị lôi kéo, tiếp cận qua mạng xã hội. Phụ huynh cần quan tâm, hướng dẫn trẻ sử dụng điện thoại, mạng xã hội an toàn, đồng thời kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường.