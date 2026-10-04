Cháy công ty sản xuất ở TPHCM

TPO - Vụ cháy xảy ra rạng sáng 4/10 tại một công ty sản xuất ghế ở phường Tân Tạo, TPHCM khiến một phần mái, khung sắt nhà xưởng biến dạng, đổ sập; một ô tô 16 chỗ bị ảnh hưởng nặng.

Clip vụ cháy.

Sáng 4/10, lực lượng chức năng TPHCM vẫn tiếp tục phun nước làm mát, xử lý hiện trường vụ cháy xảy ra tại một công ty sản xuất ghế văn phòng trên đường Trần Văn Giàu, phường Tân Tạo.

Theo thông tin ban đầu, hơn 4 giờ cùng ngày, người dân phát hiện khói, lửa bùng lên từ bên trong công ty sản xuất ghế trên đường Trần Văn Giàu.

Hình ảnh vụ cháy người dân ghi lại được lúc rạng sáng.

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh cùng lực lượng bảo vệ hô hoán, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa, đồng thời di dời máy móc, phương tiện và hàng hóa ra khu vực an toàn.

Hai xe tải đỗ bên trong công ty được kịp thời điều khiển ra ngoài, trong đó một xe bị cháy xém phần thùng.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 9, Công an TPHCM điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, tổ chức tiếp cận và phun nước dập lửa từ nhiều hướng.

Đến gần 8 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, bên trong công ty vẫn còn nhiều vị trí âm ỉ, khói trắng tiếp tục bốc lên. Lực lượng cứu hỏa duy trì phun nước làm mát, dập tàn để ngăn nguy cơ lửa bùng phát trở lại.

Lực lượng chức năng khống chế vụ cháy.

Tại hiện trường, một phần khung sắt và mái che của công ty bị nhiệt độ cao làm biến dạng, đổ sập.

Vụ hỏa hoạn cũng ảnh hưởng đến một số phương tiện đỗ sát bức tường bên ngoài nhà xưởng. Theo nhân chứng, thời điểm xảy ra cháy có một số ô tô đỗ tại khu vực này, trong đó một ô tô 16 chỗ bị hư hỏng nặng do sức nóng từ đám cháy.

Để phục vụ công tác chữa cháy và bảo đảm an toàn, lực lượng chức năng tạm thời phong tỏa một đoạn đường Trần Văn Giàu.

Do vụ cháy xảy ra vào đầu giờ sáng, nhiều xe tải và container phải xếp hàng dài. Lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, hướng dẫn phương tiện chuyển sang các tuyến đường khác để hạn chế ùn tắc.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy không gây thương vong về người. Cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại tài sản, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.