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TPHCM khẩn cấp ứng phó mưa giông, đỉnh triều 'khủng' cuối tháng 10

Thanh Tâm

TPO - Đỉnh triều cao nhất năm 2026 dự báo xuất hiện từ ngày 27 đến 29/10, vượt báo động III tại nhiều trạm đo. Trước nguy cơ mưa lớn, ngập lụt và sạt lở, UBND TPHCM vừa ra công văn khẩn yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó.

UBND TPHCM vừa có công văn khẩn gửi các sở, ban, ngành và UBND phường, xã, đặc khu, yêu cầu chủ động ứng phó thiên tai trong mùa mưa bão năm 2026.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, đỉnh triều năm nay tại trạm Phú An đạt 1,70-1,75m, xuất hiện từ ngày 27 đến 29/10, vượt báo động III từ 0,10-0,15m. Tại trạm Thủ Dầu Một, triều cường có thể lên 1,82-1,87m, vượt báo động III 0,22-0,27m.

Ngoài ra, từ ngày 1 đến 10/10, TPHCM có khả năng xuất hiện mưa dông kèm lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ngập tại những nơi thoát nước kém, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ sạt lở ở vùng ven sông, vùng trũng thấp.

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UBND TPHCM yêu cầu các đơn vị nắm chắc tình hình, dự liệu các tình huống thời tiết cực đoan và kịp thời ứng phó.

Thành phố yêu cầu các địa phương bố trí lực lượng canh gác, cảnh báo, hướng dẫn giao thông; tuyệt đối không cho người và phương tiện qua lại các điểm ngập sâu, nước chảy xiết hoặc có nguy cơ sạt lở nếu chưa bảo đảm an toàn. Phương tiện và lực lượng phải sẵn sàng hỗ trợ dân sơ tán, cứu nạn, cứu hộ khi có tình huống.

UBND phường, xã, đặc khu cần rà soát các khu vực xung yếu, nhất là những nơi từng ngập sâu; đẩy mạnh khơi thông dòng chảy, bảo đảm tiêu thoát nước. Với những điểm có nguy cơ sạt lở nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm, chính quyền phải kiểm tra, chủ động phương án xử lý để bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân.

Sở Xây dựng cùng các đơn vị liên quan được giao rà soát phương án an toàn đối với công trình ngầm, hầm, thủy lợi, đê điều, hồ chứa, nhất là các công trình đang thi công; cửa xả, cống kiểm soát triều và trạm bơm phải vận hành hiệu quả. Cơ quan này cũng phải rà soát, chặt tỉa cây xanh để hạn chế cây gãy đổ khi có giông gió.

Lực lượng chức năng bố trí biển cảnh báo, rào chắn, đèn báo hiệu tại các điểm ngập sâu và nơi có nguy cơ sạt lở. Công an TPHCM được giao bố trí máy bơm di động xử lý các điểm ngập do triều cường, mưa lớn; Cảnh sát giao thông phối hợp Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố điều tiết giao thông tại khu vực ngập.

Lãnh đạo TPHCM cũng yêu cầu kiểm tra, gia cố pa-nô, bảng quảng cáo, đặc biệt các bảng cỡ lớn trong khu dân cư. Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, ca nhạc ngoài trời cần hạn chế khi có cảnh báo thời tiết xấu.

Các đơn vị quản lý hồ chứa phải chủ động vận hành, điều tiết để đón lũ, bảo đảm an toàn công trình và giảm ngập cho hạ du, tránh tình huống triều cường, mưa lớn trùng xả lũ. Khi hồ xả lũ hoặc có nguy cơ sự cố, phải cảnh báo sớm cho người dân vùng hạ du.

UBND TPHCM yêu cầu các đơn vị trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, nhất là ngày nghỉ, cuối tuần, để nắm chắc tình hình, dự liệu các tình huống xấu nhất và kịp thời ứng phó.

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#UBND TPHCM #khẩn cấp ứng phó #triều cường #mưa bão #lốc xoáy #mưa giông #sở ban ngành

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