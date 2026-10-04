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Hoa hậu Tiểu Vy, nam thần phòng vé trăm tỷ lao vào cuộc đua

Trạch Dương - Hồng Phúc

TPO - Hoa hậu Tiểu Vy, Nguyễn Hùng, Võ Điền Gia Huy cùng Lãnh Thanh góp mặt trong "Bò sữa bay" dự kiến ra rạp ngày 6/11. Dàn hoa hậu, diễn viên trăm tỷ bước vào thị trường cuối năm với lịch phát hành dày đặc, giữa lúc "Trại buôn người" vẫn áp đảo phòng vé.

Dự án Bò sữa bay vừa công bố lịch phát hành dự kiến 6/11. Trước đó, nhà sản xuất quảng bá đây là tác phẩm “điên rồ chưa từng có”. Phim lấy bối cảnh nông trường bò sữa Mộc Châu những năm 1990, kết hợp câu chuyện mưu sinh với yếu tố kỳ ảo.

Trailer theo chân bốn anh em Trâu (Nguyễn Hùng). Mong thoát nghèo, Trâu nhận lời phó giám đốc Văn (Lãnh Thanh), tiếp cận San (Ngọc Xuân), con gái giám đốc nông trường để đánh cắp công thức sữa cô nghiên cứu. Bốn anh em liên tục gặp rắc rối, có lúc trở thành đối tượng thử nghiệm của San.

Kế hoạch trở nên phức tạp khi Trâu nảy sinh tình cảm với San, đứng giữa cơ hội giúp gia đình đổi đời và tình yêu. Mai (Tiểu Vy), nhân viên ban đời sống có tình cảm với Trâu, nhiều lần ghen tuông. Quân (Võ Điền Gia Huy), một nhân vật giang hồ, cũng theo đuổi San.

Các diễn viên ăn khách nhảy vào cuộc đua

Bò sữa bay tập hợp những gương mặt từ các phim ăn khách. Nguyễn Hùng bước ra từ Mưa đỏ, Võ Điền Gia Huy có Thám tử Kiên: Kỳ án không đầuTử chiến trên không, Tiểu Vy từng đóng chính Bộ tứ báo thủ, tác phẩm vượt 300 tỷ đồng. Lãnh Thanh, Ngọc Xuân... góp phần tạo lợi thế nhận diện cho phim dài đầu tay của Nguyễn Phạm Thành Đạt.

Đạo diễn cho biết kịch bản lấy cảm hứng từ những chuyện xảy ra ở quê hương anh, nhưng được phát triển bằng yếu tố viễn tưởng. Anh tìm gặp các công nhân từng sống, làm việc tại nông trường để lựa chọn chi tiết. Thách thức là giữ được sự cân bằng giữa chất liệu đời sống và thế giới tưởng tượng.

“Khi làm khán giả, tôi mang tâm lý cất công đến rạp chiếu cần phải tìm thấy trải nghiệm không thể có ở bên ngoài. Tôi muốn mang những trải nghiệm đó đến với khán giả”, Thành Đạt nói.

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Bò sữa bay quy tụ dàn diễn viên trăm tỷ đồng.

Nguyễn Hùng cho biết anh từng muốn nhường vai Trâu cho Huy Tít hoặc Võ Điền Gia Huy. Sau hai phim ngắn Đàn cá gỗ, Tàn sữa, anh vẫn áp lực trước vai chính điện ảnh, lo không đáp ứng được cảnh hành động và yêu cầu nói giọng Bắc. Thành Đạt phải nhiều lần thuyết phục anh nhận vai.

Khó khăn nhất với đoàn phim là cảnh rượt đuổi bằng ô tô được quay trong ba đêm trên đường núi Mộc Châu. Diễn viên tập trước vào ban ngày để thuộc đường. Võ Điền Gia Huy nói anh hào hứng với những cảnh khó, trong khi Nguyễn Hùng lo cho đội ngũ cascadeur.

Ngọc Xuân - nữ chính của dự án - chủ động đề xuất tóc tém cho nhân vật San, nhân vật từng du học Cuba và làm nghiên cứu. Cô tự đội nhiều bộ tóc giả để thuyết phục được đạo diễn thay đổi hình dung ban đầu.

Hoa hậu Tiểu Vy vào vai diễn nữ công nhân. Đây là bộ phim điện ảnh thứ hai của cô trong năm 2026, sau Ốc mượn hồn. Sự trở lại của Hoa hậu Việt Nam 2018 nối dài danh sách hoa hậu, á hậu xuất hiện trên màn ảnh.

Á hậu Minh Kiên đang có vai Út Đẹt trong Trại buôn người gây bão phòng vé. Hai cựu Miss Universe Vietnam Kỳ Duyên và Bùi Quỳnh Hoa tham gia Chị chị em em 3, đóng cùng Steven Nguyễn, Quốc Anh. Hoa hậu Thiên Ân góp mặt trong Án mạng karaoke ra rạp ngày 30/10.

Cuộc đua khốc liệt cuối năm

Sức ép phòng vé hiện rõ từ đầu tháng 10. Trại buôn người vượt 200 tỷ đồng sau khoảng một tuần, tiếp tục giữ hơn 5.000 suất chiếu/ngày. Theo dữ liệu Box Office Vietnam, sáng 3/10, phim gần chạm mốc 260 tỷ đồng, có hơn 5.500 suất chiếu/ngày. Dù đã là cuối tuần thứ hai kể từ ngày khởi chiếu 25/9, phim vẫn có suất chiếu gần như cao kỷ lục trong lịch sử.

Theo lịch dự kiến, tháng 10 lần lượt có Án mạng xém hoàn hảo (9/10), Chị chị em em 3 (16/10), Mẹ mìn (23/10). Đến ngày Halloween 30/10, Án mạng karaokeHuyết thống cùng ra rạp. Nhịp phát hành mỗi tuần đều có 2-3 phim Việt mới ra rạp khiến phim bị "tổn thọ", gần như chỉ có khoảng 5 ngày để bán vé, việc lãi - lỗ nhìn thấy được sau 3 ngày mở màn.

Tháng 11 tiếp tục là cuộc đổ bộ dồn dập. Ngày 6/11, Bò sữa bay (Nguyễn Hùng, Ngọc Xuân, Tiểu Vy, Võ Điền Gia Huy, Lãnh Thanh) dự kiến đối đầu trực diện Người được chọn (Hoài Linh, Hạnh Thúy, Thanh Hương, Mai Ngô) và Chuyến đi nhớ đời (Phương Nam, Lê Bảo Nam).

5 ngày sau, Ngày con còn mẹ (Hồng Đào, Phương Anh Đào, Ma Ran Đô, Nguyên Thảo) ra mắt. Trại giam hạnh phúc (Tuấn Trần, Ma Ran Đô, Lương Thế Thành) dự kiến ra rạp 20/11. Nếu lịch được giữ nguyên (chưa kể trường hợp dự án thình lình xuất hiện ngoài rạp), các phim cạnh tranh cả suất chiếu lẫn sự chú ý.

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Ngọc Xuân và Võ Điền Gia Huy áp lực trước cuộc cạnh tranh với dàn sao trăm tỷ đổ bộ rạp Việt dịp cuối năm.

Dàn diễn viên từ những tác phẩm trăm tỷ cũng góp phần tăng sức nóng. Steven Nguyễn tiếp tục xuất hiện trong Chị chị em em 3 sau Trại buôn người. Phương Nam có Chuyến đi nhớ đời sau Út Lan 2. Hội nam thần "F4 điện ảnh" Tuấn Trần, Ma Ran Đô cũng rục rịch trở lại cuộc đua.

Hai ngôi sao phòng vé thực lực Hồng Đào, Phương Anh Đào tái hợp ở Ngày con còn mẹ. Đây là lần hiếm hoi Phương Anh Đào đóng hai phim điện ảnh trong cùng năm. Trong khi đó, Hồng Đào miệt mài xuất hiện trên màn ảnh rộng, cuối năm có thêm dự án đóng cùng Steven Nguyễn.

Tháng 12 Con mắt thứ ba của Hàm Trần (4/12), Cao thủ bi a: Đại chiến với quỷ dữ (25/12) dự kiến ra rạp. Trong đó, Người mẹ xấu của Hoàng Tuấn Cường (31/12) được kỳ vọng cao với hai ngôi sao trăm tỷ Steven Nguyễn và Hồng Đào.

Lịch phim ngoại còn có Dune 3Avengers: Ngày tận thế vào 18/12, gia tăng sức ép cho phim nội.

#phim Việt tháng 11 #phim Việt cuối năm 2026 #Bò sữa bay #Tiểu Vy đóng phim #Võ Điền Gia Huy #Nguyễn Hùng #Ngọc Xuân #Lãnh Thanh #hoa hậu đóng phim #cuộc đua phòng vé Việt #Trại buôn người #Chị chị em em 3 #Án mạng karaoke

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