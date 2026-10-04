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Sức khỏe

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Sốt xuất huyết phủ rộng TPHCM, Đồng Nai, 7 người tử vong

Văn Quân - Anh Nhàn

TPO - Sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp tại TPHCM và Đồng Nai. TPHCM ghi nhận hơn 35.000 ca từ đầu năm, trong khi Đồng Nai đã có gần 16.000 ca và 7 người tử vong.

Không chỉ TPHCM, Đồng Nai cũng báo động

Theo thống kê từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), từ ngày 21 đến 27/9, thành phố ghi nhận hơn 1.400 ca mắc sốt xuất huyết Dengue. Tính từ đầu năm đến nay TPHCM ghi nhận trên 35.000 mắc bệnh này.

Trong nhiều tuần liên tiếp, số ca mắc mới tại TPHCM vẫn vượt 1.000 trường hợp mỗi tuần. Đặc khu Côn Đảo, phường Chánh Phú Hòa và xã Minh Thạnh là những địa phương có tỷ lệ mắc cao tính trên 100.000 dân.

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, các bác sĩ cũng đang điều trị những trường hợp sốt xuất huyết diễn tiến nặng dù bệnh nhân còn trẻ. Gần đây, hai bệnh nhân 16 và 21 tuổi phải điều trị tích cực, trong đó một trường hợp phải dùng máy hỗ trợ tuần hoàn và hô hấp ngoài cơ thể (ECMO) hơn một tháng, trường hợp còn lại phải lọc máu liên tục trong 45 ngày. Riêng tháng 9, bệnh viện ghi nhận một bệnh nhân 20 tuổi tử vong do sốt xuất huyết Dengue.

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Lực lượng địa phương hỗ trợ người dân phường Chơn Thành loại bỏ các dụng cụ chứa nước, diệt lăng quăng phòng, chống sốt xuất huyết. Ảnh: CDC Đồng Nai

Cùng thời điểm, tại Đồng Nai, sốt xuất huyết cũng đang xuất hiện trên diện rộng, với bệnh được ghi nhận tại cả 95 xã, phường.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Nai, trong tuần qua địa phương ghi nhận 730 ca sốt xuất huyết, trong đó có 315 trẻ dưới 15 tuổi, chiếm 43%. Tính từ đầu năm, Đồng Nai có hơn 15.900 người mắc bệnh. Số ca mắc tại Đồng Nai giảm khoảng 8% so với cùng kỳ năm trước, nhưng số người tử vong lại tăng thêm 2 trường hợp, lên 7 ca. Riêng trong tuần qua, địa phương ghi nhận thêm một người tử vong do sốt xuất huyết tại xã Bàu Hàm. Một số địa phương tiếp tục ghi nhận số ca mắc cao gồm Bình Phước, Nhơn Trạch, Minh Hưng, Long Bình, Nghĩa Trung và Định Quán. Trong tuần, ngành y tế phát hiện và xử lý 253 ổ dịch.

Nguy cơ bệnh tiếp tục gia tăng được ngành y tế Đồng Nai lưu ý trong thời gian tới khi địa phương bước vào cao điểm mùa mưa. Tình trạng nắng mưa đan xen tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi vằn sinh sản và phát triển. Đáng chú ý, cả 4 tuýp virus Dengue gồm D1, D2, D3 và D4 đang lưu hành trên địa bàn.

Trước diễn biến này, ngành y tế Đồng Nai tăng cường giám sát ca bệnh và ổ dịch tại các xã, phường, tổ chức phun hóa chất diệt muỗi diện rộng ở những nơi có số ca mắc tăng cao, đồng thời điều động nhân lực, máy móc và hóa chất hỗ trợ các địa phương xử lý những điểm nóng.

Chuyên gia cảnh báo ngay cả người trẻ khỏe cũng chuyển nặng

Tại TPHCM, các chuyên gia cảnh báo có ba nhóm cần được đặc biệt lưu ý khi mắc sốt xuất huyết gồm trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người cao tuổi.

TS.BS Thân Hà Ngọc Thể, Phó Chủ tịch Hội Lão khoa TPHCM, cho biết quá trình lão hóa khiến chức năng miễn dịch và khả năng dự trữ sinh lý của người cao tuổi suy giảm. Nhiều người đồng thời mắc các bệnh nền như tăng huyết áp, tim mạch, bệnh thận mạn nên việc điều trị sốt xuất huyết có thể phức tạp hơn.

Ở người cao tuổi, biểu hiện bệnh cũng có thể không điển hình. Thay vì sốt cao, đau nhức rõ rệt, người bệnh có thể chỉ bồn chồn, lừ đừ hoặc lú lẫn. Những biểu hiện này dễ bị bỏ sót hoặc nhầm với các vấn đề sức khỏe thường gặp ở người lớn tuổi.

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Nhân viên Y tế phường Long Khánh phun hóa chất xử lý ổ dịch sốt xuất huyết. Ảnh: CDC Đồng Nai

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, nguyên Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1, lưu ý trẻ dưới 1 tuổi, trẻ thừa cân, béo phì hoặc có bệnh lý đi kèm là những nhóm có nguy cơ cao. Ở trẻ nhũ nhi, triệu chứng có thể không rõ ràng và khó lường trước diễn biến. Trong khi đó, trẻ lớn bị thừa cân, béo phì có thể tăng nguy cơ diễn tiến nặng, trong đó có sốc sốt xuất huyết do thoát huyết tương.

Phụ nữ mang thai cũng cần được theo dõi chặt chẽ nếu mắc bệnh bởi sốt xuất huyết có thể liên quan đến biến chứng ở cả mẹ và thai nhi, trong đó có xuất huyết sau sinh, sinh non và trẻ nhẹ cân. Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ mang thai cần ưu tiên các biện pháp phòng muỗi đốt và trao đổi với nhân viên y tế để được tư vấn phù hợp với từng thời điểm của thai kỳ.

Các chuyên gia lưu ý giai đoạn nguy hiểm của sốt xuất huyết thường rơi vào ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 của bệnh, thời điểm người bệnh có thể bắt đầu giảm sốt. Việc thấy hết sốt nhưng không tiếp tục theo dõi có thể khiến người bệnh bỏ qua thời điểm bệnh chuyển nặng.

Người mắc sốt xuất huyết cần đi khám ngay khi có các dấu hiệu bất thường như vật vã, lừ đừ, li bì, đau bụng nhiều và liên tục, nôn ói nhiều, chảy máu chân răng hoặc chảy máu mũi. Một số trường hợp có thể nôn ra máu, đi ngoài ra máu, tiểu ít hoặc nhiều giờ không tiểu, tay chân lạnh. Phụ nữ cũng cần lưu ý nếu kinh nguyệt ra nhiều bất thường.

Ở người cao tuổi, các dấu hiệu chuyển nặng có thể khó nhận biết hơn. Gia đình cần chú ý khi người bệnh buồn ngủ bất thường, kích động, lú lẫn, tiểu ít, thở nhanh hoặc khó thở.

Bên cạnh việc theo dõi dấu hiệu chuyển nặng, chuyên gia khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh bằng cách loại bỏ các vật dụng có nước đọng, diệt lăng quăng, giữ vệ sinh môi trường và phòng muỗi đốt, kể cả ban ngày.

Khi có biểu hiện sốt trong thời điểm bệnh gia tăng, người dân nên đi khám sớm và cung cấp đầy đủ thông tin về bệnh nền, các thuốc đang sử dụng để bác sĩ đánh giá nguy cơ và hướng dẫn theo dõi phù hợp.

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#Sốt xuất huyết TPHCM #Sốt xuất huyết Đồng Nai #Dengue #Dịch bệnh truyền nhiễm #Chăm sóc người bệnh

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