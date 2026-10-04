Phát hiện thi thể nữ giới trôi trên sông Tiền

TPO - Ngày 4/10, Công an xã Phú Hựu (tỉnh Đồng Tháp) phát thông báo truy tìm thông tin về một thi thể nữ giới trôi dạt trên sông Tiền được người dân phát hiện.

Theo thông tin từ cơ quan công an, vào sáng 3/10, người dân phát hiện một thi thể nổi trên mặt sông Tiền đoạn qua ấp An Hiệp, xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp nên trình báo cơ quan chức năng.

Qua công tác khám nghiệm tử thi, nạn nhân được xác định là nữ, khoảng 40 - 50 tuổi, cao khoảng 1,6m, hàm trên lắp răng giả, thi thể đã bắt đầu phân huỷ, trên thi thể không có giấy tờ tuỳ thân. Kết quả giám định y khoa xác định nguyên nhân tử vong là do ngạt nước.

Thi thể nạn nhân nữ trôi dạt trên sông Tiền được người dân phát hiện.

Để phục vụ công tác điều tra, xác định nhân thân, Công an xã Phú Hựu phát thông báo tìm tung tích nạn nhân.

Cơ quan công an đề nghị các cơ quan, đơn vị, người dân nếu có thông tin về người thân mất tích có đặc điểm trùng khớp với mô tả trên, xin liên hệ trực tiếp với Công an xã Phú Hựu để phối hợp điều tra.