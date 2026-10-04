TPHCM: Nhiều vị trí nhân sự được kiện toàn trong tuần qua

TPO - Trong tuần qua, TPHCM có nhiều quyết định điều động, bổ nhiệm, kiện toàn nhân sự tại Thành ủy, UBND thành phố và một số sở, ngành, đơn vị trực thuộc.

Ngày 29/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1869/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu ông Trương Minh Huy Vũ, Thành ủy viên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM, giữ chức Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Trương Minh Huy Vũ giữ chức Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031

Theo Báo điện tử Chính phủ, ông Trương Minh Huy Vũ sinh năm 1984, có trình độ tiến sĩ Kinh tế chính trị quốc tế, thạc sĩ Xã hội học - toàn cầu hóa, quốc tế hóa và quản trị, cử nhân Khoa học xã hội - châu Âu học và cao cấp lý luận chính trị. Ông từng giữ chức Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM từ tháng 12/2022 và được bổ nhiệm làm Viện trưởng vào tháng 8/2024.

Ngày 30/9, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Ông Trần Thế Thông, thư ký của Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, được bổ nhiệm làm Trợ lý Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang.

Ông Trần Thế Thông sinh năm 1989, quê tỉnh Long An (nay thuộc tỉnh Tây Ninh), có trình độ cử nhân Kinh tế lao động và quản lý nguồn nhân lực, cử nhân Tư tưởng Hồ Chí Minh và cao cấp lý luận chính trị.

Trong lĩnh vực y tế, từ ngày 1/10, ông Lương Chấn Lập, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế TPHCM, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Sở Y tế TPHCM, thời hạn 5 năm. Đây là vị trí bị khuyết gần hai năm, sau khi bác sĩ Lê Thiện Quỳnh Như được điều động, bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM từ đầu năm 2025.

Cùng dịp, ông Nguyễn Hải Nam, quyền Chánh Văn phòng Sở Y tế, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM.

Tại Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, ngày 1/10, nhiều quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ được công bố. Trong đó, ông Trần Đình Quân, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai số 2, được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM.

Ông Nguyễn Hoàng Trọng Tín, Phó Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và Môi trường, được điều động, bổ nhiệm làm Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn. Ông Nguyễn Văn Quyết, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM, được điều động, bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Trung tâm Đo đạc bản đồ. Ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai số 23.

Ngày 2/10, UBND TPHCM tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm PGS-TS Lê Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Thủ Dầu Một, giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một, thời hạn 5 năm. Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 23/9/2026 do Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được ký.

Bên cạnh các quyết định nhân sự, tuần qua TPHCM cũng đặt yêu cầu đổi mới công tác cán bộ. Theo dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy triển khai Nghị quyết 24-NQ/TW của Bộ Chính trị, thành phố dự kiến xây dựng cơ chế bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung; đồng thời tăng cường quản trị rủi ro công vụ, phân loại nhiệm vụ theo mức độ rủi ro và thẩm quyền, lấy kết quả công việc và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm một trong những thước đo năng lực cán bộ.