Chuyện 'lên đời' từ ve chai ở một xã ngoại ô TPHCM

TPO - Từ những người mưu sinh bằng nghề thu gom ve chai, chị em phụ nữ tại xã Bình Khánh (TPHCM) từng bước có thêm cơ hội ổn định sinh kế, phát triển kinh tế gia đình và có thể hỗ trợ cho cộng đồng xung quanh.

Ngày 2/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Khánh (TPHCM) phối hợp Công ty BASF Việt Nam cùng Yunus Environment Hub Việt Nam tổ chức chương trình “Đồng hành cùng sứ giả môi trường - Thúc đẩy cộng đồng tái chế bền vững” năm 2026 với chủ đề “Từ sinh kế đến chuỗi giá trị”.

Khởi nghiệp bằng... ve chai

Chương trình nhằm hỗ trợ người thu gom phế liệu ổn định sinh kế, cải thiện điều kiện làm việc và từng bước nâng cao thu nhập. Chương trình cũng trao hỗ trợ sinh kế cho một số hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn để có thêm điều kiện khởi nghiệp với mô hình vựa thu mua phế liệu, phát triển kinh tế gia đình. Đây cũng là tiền đề để người dân nâng cao ý thức phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Tại chương trình, bà Trần Thị Kim Liên - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Bình Khánh - cho biết trên địa bàn xã hiện có nhiều phụ nữ và hộ gia đình mưu sinh bằng nghề thu gom phế liệu, ve chai. Từ thực tế này, Hội LHPN xã đã rà soát nhu cầu, kết nối các nguồn lực xã hội để hỗ trợ sinh kế lâu dài, tạo đà giúp chị em khởi nghiệp thay vì chỉ chăm lo trước mắt.

Hội LHPN xã đã kết nối các đơn vị hỗ trợ hai hộ khởi nghiệp với mô hình vựa ve chai một cách bài bản. Việc này đã giúp các hộ dân chuyển đổi công việc theo hướng an toàn, văn minh và bền vững hơn. “Sự hỗ trợ không chỉ dừng ở máy móc, thiết bị mà còn hướng đến việc thay đổi cách làm, cải thiện môi trường lao động và nâng cao giá trị nghề thu gom phế liệu”, bà Liên nhấn mạnh.

Chị Thu Dung chia sẻ hành trình đổi thay khi được hỗ trợ sinh kế để phát triển công việc làm vựa ve chai. Ảnh: Ngô Tùng

Là một trong những hộ dân được “lên đời” từ mô hình khởi nghiệp bằng vựa ve chai, chị Nguyễn Thị Thu Dung (ngụ ấp Bình Mỹ, xã Bình Khánh) nói trước đây bản thân chị cũng là người đẩy xe đi thu mua nhỏ lẻ các loại ve chai để mưu sinh hằng ngày. Theo chị, nhờ sự hỗ trợ từ Hội LHPN và các đơn vị đồng hành, tài trợ, chị đã khởi nghiệp thành công từ vựa ve chai.

“Điều kiện làm việc của tôi tốt hơn trước rất nhiều, nhiều người đã kết nối làm ăn với tôi. Giờ đây tôi có kho lưu trữ hàng hóa cùng các máy móc và những dụng cụ lao động thiết thực để làm nghề. Tôi còn được các đơn vị hỗ trợ vốn để mở rộng việc làm ăn, từ đó có thể chăm lo cho gia đình tốt hơn và hỗ trợ cho cộng đồng xung quanh mình”, chị Dung chia sẻ.

Nữ chủ hộ kinh doanh ve chai cũng cho biết dù hiện chưa phát triển mạnh nhưng kinh tế gia đình đã ổn định hơn trước. Đặc biệt, chị thấy hào hứng với nghề nghiệp của mình: “Công việc của tôi cũng có ý nghĩa khi góp phần thu gom rác thải nhựa ở các nơi để môi trường thêm đẹp hơn, xanh hơn”.

Phụ nữ tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường

Một phụ nữ ở xã Bình Khánh làm nghề thu mua ve chai trên đường phố.

Bà con Bình Khánh mong muốn được các cơ quan, đơn vị hỗ trợ công cụ, thiết bị để phục vụ công việc thu gom ve chai.

Đưa rác thải trở lại chuỗi tái chế, tạo giá trị

Bà Đỗ Thị Hồng Duyên - Thành viên Ban Giám đốc Công ty BASF Việt Nam - nhìn nhận khi sinh kế của người thu gom phế liệu được cải thiện, rác thải được phân loại và đưa trở lại chuỗi tái chế, những giá trị kinh tế và môi trường có thể cùng được tạo ra ngay từ cộng đồng.

Đại diện các đơn vị đồng hành chia sẻ, đối thoại cùng bà con làm nghề thu gom phế liệu.

Ông Erick Contreras - Tổng Giám đốc Công ty BASF Việt Nam - cho biết hiện nay doanh nghiệp triển khai chương trình theo hướng chuyên sâu hơn, từng bước chuyển từ hỗ trợ cơ bản sang tạo sinh kế bền vững cho các hộ dân, phát triển các hoạt động kinh doanh của các hộ dân theo mô hình khởi nghiệp.

Ông Erick Contreras bày tỏ tin tưởng những nỗ lực của các cấp chính quyền và đơn vị sẽ giúp sức các “sứ giả môi trường” - những người đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu rác thải nhựa. “Thông qua các cam kết lâu dài và hỗ trợ thiết thực, chúng ta có thể cùng nhau hướng tới một nền kinh tế tuần hoàn hơn tại Việt Nam”, ông nói.

Bà Phan Hạnh Tâm - Giám đốc Yunus Environment Hub Việt Nam - khẳng định nghề thu gom ve chai và mua bán, tái chế phế liệu rất có ý nghĩa trong việc giảm rác thải, giúp cho môi trường xanh - sạch - đẹp hơn, đưa rác thải trở lại vòng tái chế, trở thành tài nguyên.

“Hướng đến mục tiêu “thế giới 3 không (không đói nghèo - không thất nghiệp - không ô nhiễm môi trường, chúng tôi đồng hành với việc giảm rác thải thông qua hỗ trợ công việc của các hộ kinh doanh ve chai, gắn liền với mô hình sinh kế của người lao động. “Từng cá nhân hay mỗi hộ kinh doanh không thể làm một mình, đơn lẻ mà cần có một mạng lưới thu gom, kết nối hiệu quả”, bà Tâm chia sẻ.

Dịp này, lãnh đạo xã Bình Khánh cùng các đơn vị trao hơn 100 phần quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và phụ nữ đang làm nghề thu gom phế liệu trên địa bàn.

Chương trình cũng tuyên truyền, phổ biến hoạt động đổi phế liệu lấy cây xanh nhằm tuyên truyền lối sống xanh trong cộng đồng. Ảnh: Ngô Tùng