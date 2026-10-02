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TPHCM chuyển trụ sở Trung tâm hành chính Bà Rịa - Vũng Tàu cũ cho trường Đại học Sài Gòn

An Yên

TPO - Trụ sở Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được điều chuyển cho Trường Đại học Sài Gòn quản lý, làm cơ sở giáo dục, đào tạo.

Ngày 2/10, UBND TPHCM ban hành quyết định số 6527/QĐ-UBND về việc điều chuyển trụ sở Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước sáp nhập sang Trường Đại học Sài Gòn quản lý, sử dụng và chuyển đổi công năng từ trụ sở làm việc sang cơ sở giáo dục, đào tạo.

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Toàn cảnh Trung tâm Hành chính Bà Rịa-Vũng Tàu trước sáp nhập.

Trong đó, phần chuyển đổi gồm các cụm A1, A2, B1, B2, B3 và Trung tâm Hội nghị tại địa chỉ số 198 đường Bạch Đằng (địa chỉ khác là số 1 đường Phạm Văn Đồng), phường Bà Rịa, TPHCM. Khu vực này có diện tích 147.856 m²; giá trị sử dụng đất ước tính gần 2.882 tỷ đồng; giá trị còn lại công trình nhà ước tính gần 791 tỷ đồng.

Nguyên nhân là điều chuyển từ nơi thừa sang nơi thiếu theo tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công do cơ quan, người có thẩm quyền quy định; đồng thời chuyển đổi công năng để phù hợp với mục đích sử dụng của Trường Đại học Sài Gòn sau khi tiếp nhận.

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Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước sáp nhập được điều chuyển sang Trường Đại học Sài Gòn quản lý, sử dụng và chuyển đổi công năng từ trụ sở làm việc sang cơ sở giáo dục, đào tạo.

Riêng khối phục vụ thuộc Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (khu phục vụ C1 và C2,3,4 số 179 đường Bạch Đằng, phường Bà Rịa), Sở Tài chính tiếp tục chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo, tham mưu theo quy định.

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Một góc Trung tâm Hành chính Bà Rịa-Vũng Tàu trước sáp nhập.

UBND TPHCM giao Văn phòng Ủy ban chủ trì, phối hợp Trường Đại học Sài Gòn thực hiện bàn giao, tiếp nhận tài sản; hạch toán tài sản và cập nhật biến động tài sản theo quy định.

Trường Đại học Sài Gòn có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và bố trí sử dụng tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ... theo quy định. Đồng thời khẩn trương đưa tài sản vào phục vụ công tác giáo dục, đào tạo từ năm học 2026-2027.

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#Trung tâm Hành chính Bà Rịa- Vũng Tàu #Trường Đại học Sài Gòn #tài sản #điều chuyển #cơ sở giáo dục

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