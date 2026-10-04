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Xã hội

Người dân xếp bao cát làm lối đi vì nhà thấp hơn mặt đường cả mét

Nguyễn Tiến

TPO - Dự án nâng cấp đường Đặng Thùy Trâm, TPHCM khiến nhiều nhà dân thấp hơn mặt đường cả mét, phải làm lối đi tạm, chịu cảnh bụi bặm và lo ngập.

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Ghi nhận chiều 3/10, đường Đặng Thùy Trâm, phường Bình Lợi Trung, TPHCM đang được thi công, nhiều đoạn chưa thảm nhựa. Xe cơ giới qua lại khiến bụi đất cuộn lên, phủ kín mặt đường và nhà dân hai bên.
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Đáng chú ý, dự án nâng cốt nền đường từ 1-1,1m khiến nhiều căn nhà trước đây ngang hoặc cao hơn mặt đường nay nằm thấp sâu.
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Người dân phải tự tạo lối đi bằng bao cát, bậc bê tông hoặc những con dốc tạm.
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Ông Út, chủ một quán giải khát trên đường Đặng Thùy Trâm cho biết trước đây nền nhà cao hơn mặt đường. "Trước đây nền nhà tôi vốn cao hơn mặt đường. Giờ đường đôn cao hơn cả mét làm nhà bỗng nhiên chìm sâu thành cái hầm tối om. Nắng thì bão bụi bủa vây, mưa thì lo nước tràn vào nhà, quán xá ế ẩm", ông Út nói.
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Ông Minh Bắc, ngụ phường Bình Lợi Trung, cho biết trước đây tuyến đường thường xuyên ngập mỗi khi mưa lớn, khiến cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn. "Con đường này cứ mưa là ngập, người dân sống ở đây rất khổ sở. Mong Nhà nước đẩy nhanh tiến độ thi công để con đường sớm hoàn thành, người dân đỡ khổ", ông Bắc chia sẻ.
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Nhiều căn nhà hai bên tuyến trở nên thấp hơn mặt đường mới sau khi nâng cốt nền.
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Chị Bảo Hà, ngụ phường Bình Lợi Trung cho biết việc nâng cao mặt đường khiến nền nhà gia đình thấp hơn khoảng 1,3m. "Giờ làm đường xong, nhà mình thấp hơn mặt đường khoảng 1,3m nên việc đi lại rất khó khăn. Gia đình phải chất bao cát lên để làm lối đi. Việc kinh doanh vì vậy cũng bị ảnh hưởng", chị Hà nói.
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Theo người dân, việc thi công còn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh. Một số cửa hàng phải đóng cửa, treo biển trả mặt bằng do khách khó tiếp cận, trong khi bụi đất liên tục phát sinh.
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Thoát nước cũng là vấn đề người dân lo lắng. Khi hệ thống chưa hoàn thiện, mưa lớn khiến nước tràn vào một số nhà và gây ngập tại các con hẻm dọc tuyến.
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Người dân mong chủ đầu tư, đơn vị thi công tăng cường tưới nước dập bụi, duy trì lối đi an toàn và sớm hoàn thiện hệ thống thoát nước tạm.

Dự án cải tạo, nâng cấp đường Đặng Thùy Trâm có tổng mức đầu tư hơn 93 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bình Thạnh làm chủ đầu tư. Công trình dài khoảng 1,2 km, mặt cắt ngang rộng 30 m, khởi công từ tháng 1/2026 và dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2026.

Theo thiết kế, dự án nâng nền đường từ 1-1,1 m nhằm đồng bộ cao độ với hệ thống giao thông khu vực, góp phần giải quyết tình trạng ngập triều. Ngoài nâng nền, công trình còn xây dựng mới hệ thống thoát nước, thảm bê tông nhựa mặt đường, vỉa hè, cây xanh và hệ thống chiếu sáng.

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#đường Đặng Thùy Trâm #nâng cấp đường #TPHCM #người dân #thi công #ngập nước #bụi bặm

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