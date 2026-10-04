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Xã hội

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Đại biểu Quốc hội: Thiết bị y tế đang là vấn đề khiến cán bộ y tế 'rất lo sợ'

Luân Dũng

TPO - Đại biểu Quốc hội cho biết, thiết bị y tế đang là vấn đề khiến cán bộ y tế “rất lo sợ”, đến mức cơ sở có thể thiếu thiết bị nhưng vẫn không dám mua vì cảm thấy “không an toàn”.

Sáng 4/10, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 4, thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế.

Đề xuất phân tầng mua sắm thiết bị y tế

Liên quan đến Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết, lần sửa đổi này bổ sung quy định để tăng cường quản lý đối với thiết bị y tế.

Trong đó sẽ quản lý thiết bị y tế theo vòng đời sản phẩm và chuỗi cung ứng. Liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa y tế, hải quan, thuế, đấu thầu, bảo hiểm y tế. Thực hiện công khai giá niêm yết và cập nhật khi có thay đổi giá niêm yết trên hệ thống quản lý dữ liệu thiết bị y tế.

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Các đại biểu tại phiên họp. (Ảnh: QH)

Bên cạnh đó, ông Hà cho biết, sẽ thực hiện kê khai và cập nhật giá kê khai, công khai danh sách các cơ sở phân phối, kinh doanh thiết bị y tế trên hệ thống quản lý dữ liệu thiết bị y tế, không phải thực hiện kê khai lại giá nếu giá có thay đổi trong biên độ do Chính phủ quy định.

Góp ý vấn đề này, đại biểu Quốc hội Phạm Thu Xanh (Đoàn Hải Phòng) cho hay, thiết bị y tế là vấn đề cán bộ y tế rất lo sợ. Bên dưới có thể thiếu thiết bị y tế nhưng chưa chắc đã dám mua, bởi mọi thứ cảm thấy “không an toàn”.

Đồng tình việc sửa đổi, bổ sung quy định về thiết bị y tế, song theo đại biểu ngành y tế, cần làm triệt để và bảo đảm tính minh bạch, cạnh tranh thực sự.

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Đại biểu Phạm Thu Xanh phát biểu. Ảnh: QH

Bà Xanh đề xuất, với các loại thiết bị nào cần mua sắm tập trung sẽ lập danh mục và có thể để Trung tâm đấu thầu quốc gia hoặc ủy quyền cho Bộ Y tế mua.

Với những trang thiết bị đặc biệt như robot, máy CT, MRI hoặc một số thiết bị về xạ trị gia tốc, theo bà Xanh có thể mua sắm tập trung. Điều này sẽ giảm bớt nguy cơ để các bệnh viện tự mua, chia nhỏ các gói thầu để làm chỉ định thầu.

Giải quyết vấn đề trước mắt

Tiếp thu, giải trình tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh, với Luật Khám chữa bệnh, nội dung quan trọng nhất là sửa đổi, bổ sung điều 113 về thiết bị y tế với yêu cầu quản lý giá trang thiết bị.

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Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan tiếp thu, giải trình. Ảnh: QH

Theo bà Lan, bên cạnh việc giải quyết vấn đề trước mắt về giá và giảm đầu mối trung gian, Bộ Y tế cũng quyết tâm cuối năm 2027 trình Quốc hội dự án Luật Trang thiết bị.

"Khi có luật thì mọi vấn đề chung về trang thiết bị sẽ được đưa vào. Còn trong luật này giải quyết vấn đề trước mắt, thực tiễn đang yêu cầu về giá", Bộ trưởng Bộ Y tế cho hay.

Về đề xuất phân tầng mua sắm và mở rộng đấu thầu tập trung, bà Lan lý giải, các nội dung về đàm phán giá, lựa chọn nhà thầu đã được quy định trong Luật Đấu thầu. Cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục nghiên cứu bổ sung trong quá trình sửa đổi luật này.

Bà Lan đồng tình việc mở rộng danh mục đàm phán giá sang thiết bị y tế, nhất là những mặt hàng có giá trị lớn, được sử dụng phổ biến.

Theo Bộ trưởng, muốn đàm phán được giá tốt cần có dữ liệu đầy đủ về nhu cầu mua sắm của các địa phương. Số lượng đặt hàng lớn sẽ tạo điều kiện để nhà cung cấp giảm giá.

Với việc đề xuất phân loại mức độ rủi ro thiết bị thành 4 mức: thấp, trung bình thấp, trung bình cao và cao, Bộ trưởng nói, điều này nhằm bảo đảm thống nhất với cách phân loại quốc tế và khắc phục sự chưa đồng bộ với Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

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