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Thế giới

Sáng kiến giúp Ukraine đột phá phòng tuyến

Bình Giang

TPO - Quân đội Ukraine đã cải biến các xe bọc thép chở quân (APC) thành thiết bị nổ tự chế, kết hợp sử dụng thiết bị không người lái và chiến thuật nghi binh, nhờ đó đạt được bước đột phá trên chiến trường tại vùng Donetsk.

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Một chiếc xe BTR-60 thời Liên Xô

“Để xuyên thủng hệ thống phòng thủ của đối phương, Quân đoàn Lục quân số 3 đã sử dụng sáng kiến do chính họ phát triển - những chiếc BTR-60 thời Liên Xô được cải tạo thành tổ hợp robot cảm tử”, Newsweek dẫn lời Chuẩn tướng Andriy Biletsky - Tư lệnh Quân đoàn Lục quân số 3.

Bản đồ cho thấy một phần bước tiến mà lực lượng Ukraine đạt được nhờ sử dụng những chiếc xe APC này tại thành phố Lyman trong chiến dịch phản công, trong đó Ukraine kết hợp sử dụng các phương tiện không người lái và máy bay không người lái.

Cuộc phản công mang mật danh Chiến dịch Vivaldi đã ngăn cản nỗ lực của Nga nhằm kiểm soát “Vành đai pháo đài” của Ukraine. Đây là chuỗi các thành phố kiên cố, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì quyền kiểm soát vùng Donbas.

Trong tuần qua, ông Biletsky tiết lộ thêm nhiều chi tiết về Chiến dịch Vivaldi mà Ukraine tiến hành trong suốt mùa hè năm nay.

Ông nói rằng lực lượng Ukraine đã thực hiện động tác nghi binh từ Shandryholove ở phía tây bắc Lyman, hướng về Zelena Dolyna. Động thái này khiến Nga bị phân tán sự chú ý khỏi mục tiêu chiến thuật chính của Ukraine là Nove - nằm ở sườn phía bắc của lực lượng Nga, thể hiện trên bản đồ của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW).

“Đối phương tin rằng hướng tấn công chính là Shandryholove - Zelena Dolyna. Điều này buộc họ phải tung lực lượng dự bị vào các cuộc phản công đúng theo hướng đó. Người Nga đã bỏ lỡ đòn tấn công thực sự, tập trung vào việc kiểm soát Nove”, ông Biletsky nói trong tuyên bố được đăng trên tài khoản X của Quân đoàn Lục quân số 3.

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Bản đồ tiến quân của Ukraine trong Chiến dịch Vivaldi

Ông Biletsky cho rằng thành công này một phần đến từ việc Ukraine sử dụng các xe bọc thép chở quân BTR-60, loại phương tiện được phát triển lần đầu từ những năm 1950 và cũng đang được lực lượng Nga sử dụng với vai trò nguyên bản là xe vận chuyển binh sĩ.

Theo ông, những chiếc BTR-60 đã được cải biến thành thiết bị nổ tự chế, giúp quân đội Ukraine xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Nga và phá hủy các công sự kiên cố.

“Chúng được sử dụng để phá hủy những công sự mạnh nhất của đối phương”,

Cũng theo ông Biletsky, trong giai đoạn 3 của Chiến dịch Vivaldi, lực lượng Ukraine đã giành lại khoảng 49 km², nâng tổng diện tích lãnh thổ tái kiểm soát trong toàn bộ chiến dịch lên khoảng 174 km².

Các nhà phân tích cho rằng Ukraine thành công trong chiến dịch này có yếu tố bất ngờ, nhờ những biện pháp bảo mật tác chiến nghiêm ngặt và hoạt động chống UAV làm suy giảm khả năng của lực lượng Nga trong nắm bắt tình hình chiến trường.

Hồi tháng 9, Thiếu tá Maksym Zhorin - Phó tư lệnh Quân đoàn Lục quân số 3, nói rằng lực lượng Ukraine đã giữ bí mật những bước tiến của mình nhờ hệ thống “drone bảo vệ”, kết hợp với các hệ thống tác chiến điện tử.

Tuy nhiên, các blogger quân sự Nga chưa thừa nhận thành công của Chiến dịch Vivaldi. Họ khẳng định lực lượng Nga vẫn giữ nguyên các vị trí và quân đội Ukraine chưa thể cắt đứt phần mũi của tuyến quân Nga ở phía bắc Lyman.

Ngày 30/9, ISW nói rằng lực lượng Ukraine đang kiểm soát cả Nove và Shandryholove. Các vị trí gần nhất của Nga cách Shandryholove ít nhất 16 km và cách Nove khoảng 8 km.

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#Chiến dịch Vivaldi #Chiến tranh Nga - Ukraine #Donetsk

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