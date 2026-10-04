Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

BTS tẩy chay Grammy

Tú Oanh

TPO - BTS và Stray Kids đều thông báo không gửi tác phẩm tranh giải Grammy 2027. Động thái này được cho là để phản đối hạng mục mới được Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Mỹ đưa vào hệ thống giải thưởng.

Variety đưa tin vào đầu tháng 10, ông Harvey Mason Jr. - Tổng giám đốc điều hành Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Mỹ (Recording Academy) - xác nhận hạng mục Best Asian Pop Music Performance (Màn trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc nhất) vẫn được đưa vào hệ thống giải thưởng của lễ trao giải Grammy 2027, bất chấp tranh cãi.

Ông Mason cho biết đã làm việc với những lãnh đạo trong cộng đồng âm nhạc châu Á trong vài tuần qua để lắng nghe và đối thoại, từ đó làm rõ những nhận thức sai lầm liên quan đến hạng mục mới.

“Chúng tôi hiểu kết luận này sẽ không khiến mọi người hài lòng. Nhưng đồng thời, chúng tôi tin tưởng đây là kết luận đúng đắn đối với cộng đồng âm nhạc nói chung. Cũng như tất cả hạng mục khác, chúng tôi tiếp tục tích cực đối thoại với cộng đồng âm nhạc và nỗ lực không ngừng để tôn vinh dòng nhạc này - cũng như mọi dòng nhạc - theo cách tốt nhất có thể. Chúng tôi mong chờ được tôn vinh những nghệ sĩ có đề cử ở hạng mục Màn trình diễn nhạc pop châu Á tại Grammy 2027", ông Mason nói.

g1.jpg
Bất chấp sự phản đối, Grammy vẫn giữ quyết định trao giải cho hạng mục mới Màn trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc nhất. Ảnh: Just Jared.

Hạng mục mới gây tranh cãi

Theo AllKpop, hạng mục Best Asian Pop Music Performance được công bố vào tháng 6. Hạng mục bao gồm các sản phẩm âm nhạc đại chúng đương đại từ thị trường châu Á, trong đó có Kpop, Jpop và Cpop.

Theo quy định chính thức, bản thu phải sử dụng đáng kể một hoặc nhiều ngôn ngữ châu Á. Những ca khúc do nghệ sĩ châu Á thể hiện nhưng sử dụng hoàn toàn bằng tiếng Anh không đủ điều kiện tranh giải. Thời gian xét điều kiện của Grammy lần thứ 69 kéo dài từ ngày 31/8/2025 đến ngày 28/8/2026.

Hạng mục mới gây ra phản ứng trái chiều. Dư luận đặt ra câu hỏi việc tạo riêng hạng mục cho Asian Pop có thực sự là công nhận hay vô tình tách các nghệ sĩ châu Á khỏi sân chơi chính của Grammy?.

Ngày 29/7, BTS thông báo không gửi tác phẩm tranh giải Grammy. Cả bảy thành viên đều đăng tải thông điệp trên các tài khoản mạng xã hội cá nhân, bày tỏ hy vọng âm nhạc được lắng nghe và yêu thích vì bản thân nó, thay vì bị phân chia theo khu vực hoặc ngôn ngữ.

Stray Kids cũng có thông báo tương tự ngay sau đó. Công ty quản lý của nhóm, JYP Entertainment, xác nhận không có sản phẩm nào được gửi, nhưng không tiết lộ lý do cụ thể.

g2.jpg
g3.png
BTS và Stray Kids không dự giải Grammy 2027.

Tranh cãi quanh Màn trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc cũng gợi lại cuộc tranh luận kéo dài tại Latin Grammy Awards về cách các giải thưởng âm nhạc phân loại nghệ sĩ theo khu vực và ngôn ngữ.

Latin Grammy được thành lập nhằm tăng sự hiện diện của âm nhạc Latin trong hệ thống giải thưởng lớn. Tuy nhiên, việc xây dựng hạng mục riêng cho âm nhạc nói tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và các dòng nhạc Latin cũng nhiều lần đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa “tôn vinh” và “phân loại”.

BlackPink không đủ điều kiện

Việc BTS và Stray Kids "tẩy chay" Grammy khiến sự chú ý sau đó chuyển sang những nghệ sĩ Kpop khác. Dư luận tò mò liệu ai đủ điều kiện tranh giải Màn trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc nhất đầu tiên.

BlackPink nằm trong số những cái tên được nhắc đến, nhưng các sản phẩm âm nhạc gần đây của nhóm không đáp ứng yêu cầu của hạng mục.

BlackPink phát hành mini album thứ ba Deadline vào ngày 27/2, gồm 5 ca khúc: Jump, Go, Me and my, ChampionFxxxboy.

Jump được phát hành dưới dạng đĩa đơn kỹ thuật số vào ngày 11/7/2025, trước khi thời gian xét điều kiện bắt đầu, đồng thời đã được gửi tranh giải tại Grammy lần thứ 68. Bốn ca khúc còn lại trong Deadline đều được thể hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh, vì vậy không đáp ứng yêu cầu về ngôn ngữ của hạng mục mới.

g5.png
BlackPink không có tác phẩm đủ điều kiện tranh hạng mục mới. Ảnh: Lalasia.

Sản phẩm solo của các thành viên dường như cũng không đủ điều kiện. Jennie phát hành EP kỹ thuật số Fallen Angel vào ngày 28/8, ngày cuối cùng của thời gian xét điều kiện. Các ca khúc trong EP đều được thể hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Cuộc đua cho giải Màn trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc nhất đầu tiên đang dần hình thành mà thiếu vắng một số nghệ sĩ nổi bật nhất của Kpop.

Lễ trao giải Grammy lần thứ 69 dự kiến diễn ra vào ngày 7/2/2027.

BTS đã 5 lần được đề cử Grammy, nhưng nhóm chưa từng giành chiến thắng. Golden - ca khúc trong bộ phim ăn khách Kpop Demon Hunters do nhóm nhạc hư cấu Huntr/x thể hiện với phần giọng hát của EJAE, Audrey Nuna và Rei Ami - được xem là chiến thắng Grammy đầu tiên của Kpop. Bản hit đã giành giải Ca khúc hay nhất được sáng tác cho sản phẩm truyền thông hình ảnh (Best Song Written for Visual Media) vào đầu năm nay.

Xem thêm

#Grammy 2027 #BTS #Stray Kids #BlackPink #BTS tẩy chay Grammy #tranh cãi hạng mục Grammy mới #Màn trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc nhất

Cùng chuyên mục

Trấn Thành lại phủ sóng game show

Trấn Thành lại phủ sóng game show

TPO - Sau chung kết Tinh hà say hi, Trấn Thành tiếp tục phủ sóng truyền hình cuối tuần với Ca sĩ mặt nạ và Running Man. Trong tập mở màn Ca sĩ mặt nạ, nam MC cùng Bích Phương, Phương Mỹ Chi và Đức Phúc đóng vai trò dự đoán danh tính năm giọng ca giấu mặt.

Hoa hậu Tiểu Vy, nam thần phòng vé trăm tỷ lao vào cuộc đua

Hoa hậu Tiểu Vy, nam thần phòng vé trăm tỷ lao vào cuộc đua

TPO - Hoa hậu Tiểu Vy, Nguyễn Hùng, Võ Điền Gia Huy cùng Lãnh Thanh góp mặt trong "Bò sữa bay" dự kiến ra rạp ngày 6/11. Dàn hoa hậu, diễn viên trăm tỷ bước vào thị trường cuối năm với lịch phát hành dày đặc, giữa lúc "Trại buôn người" vẫn áp đảo phòng vé.

Cuộc gọi cuối khiến Trịnh Thăng Bình xúc động

Cuộc gọi cuối khiến Trịnh Thăng Bình xúc động

TPO - Chung kết Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 gây chú ý với nhiều màn trình diễn giàu cảm xúc. Đông Hùng bật khóc khi nhắc những lần cãi lời mẹ, Thái VG kể tuổi thơ thiếu vắng cha. Trịnh Thăng Bình xúc động nhớ cuộc gọi cuối cùng của người dì từng ủng hộ anh theo đuổi nghệ thuật.

MC Trần Ngọc rời show Anh trai chông gai

MC Trần Ngọc rời show Anh trai chông gai

TPO - Sau khi tập 14 kết thúc, Trần Ngọc có bài viết dài nhìn lại hành trình đồng hành cùng Anh trai vượt ngàn chông gai. Nam MC gọi 2026 là năm đặc biệt và dùng hai chữ “biết ơn” để tổng kết trải nghiệm tại chương trình.

Gia đình Beckham gây chú ý

Gia đình Beckham gây chú ý

TPO - Mâu thuẫn gia đình Beckham một lần nữa được khơi lại khi Brooklyn Beckham vắng mặt trong buổi trình diễn thời trang của Victoria Beckham tại Tuần lễ thời trang Paris.

Tiết mục của buitruonglinh nhận giải “The Viet Vanguard Award - Tiên Phong Đất Việt” nhờ đưa ca trù vào nhạc trẻ

Tiết mục của buitruonglinh nhận giải “The Viet Vanguard Award - Tiên Phong Đất Việt” nhờ đưa ca trù vào nhạc trẻ

Tối 2/10, tại Đêm Công bố và Trao giải Tinh Hà “Say Hi”, tiết mục của nhóm buitruonglinh được vinh danh ở hạng mục “The Viet Vanguard Award - Tiên Phong Đất Việt” - giải thưởng mới do Nhà tài trợ Kim cương TPBank đồng hành với tiết mục “Thêu Hoa Dệt Gấm”. Ca khúc được trình diễn và làm mới của buitruonglinh cùng HURRYKNG, JSOL và CONGB thể hiện, đưa ca trù, xẩm, chèo, quan họ vào nền pop, R&B và rap.

Elon Musk chia tay bạn gái

Elon Musk chia tay bạn gái

TPO - Shivon Zilis - nữ giám đốc công nghệ và mẹ của bốn người con với Elon Musk - cho biết tỷ phú giàu nhất thế giới đã đột ngột kết thúc mối quan hệ của họ. Khoảng một tuần trước, hai người vẫn nhắn tin bày tỏ tình yêu.

Hoa hậu Thanh Thủy từ chối thẳng Trấn Thành

Hoa hậu Thanh Thủy từ chối thẳng Trấn Thành

TPO - Màn đối đáp thân thiết tại đêm trao giải Tinh hà say hi khiến mối quan hệ giữa Hoa hậu Thanh Thủy và Trấn Thành được chú ý. Gần đây, cô xuất hiện cùng nhóm bạn của Trấn Thành, được khán giả đoán sắp tham gia phim Tết của đạo diễn nghìn tỷ.

Người phá hơn 1.200 vụ án nghiêm trọng mà không xảy ra sai sót

Người phá hơn 1.200 vụ án nghiêm trọng mà không xảy ra sai sót

TPO - “Dấu vết thần thám” - bộ phim hình sự của đạo diễn Trần Tư Thành đang dẫn đầu cuộc đua phòng vé Trung Quốc dịp Quốc khánh. Phim được chú ý nhờ câu chuyện dựa trên những vụ án có thật, cùng sự góp mặt của Trương Dịch, Mã Lệ và Vương Tuấn Khải.

Trịnh Mỹ Anh bị tước vương miện

Trịnh Mỹ Anh bị tước vương miện

TPO - Tổ chức Miss Earth thông báo bổ nhiệm Nathalie Briones, đại diện Chile, giữ danh hiệu Miss Earth Water - Hoa hậu Nước 2025. Đây là danh hiệu Trịnh Mỹ Anh giành được trước khi trở lại Miss Universe Vietnam và đoạt á hậu 1 tối 2/10.

Sự cố trên sóng trực tiếp lễ trao giải

TPO - Khi cảm ơn các nghệ sĩ tại đêm trao giải Tinh hà say hi tối 2/10, JustaTee gọi “anh trai” thành “anh tài”. Cách gọi này được bàn luận trên mạng xã hội, trong khi phần phát biểu của anh tập trung ghi nhận nỗ lực sáng tạo của người tham gia chương trình.

Quang Hùng MasterD có gì khiến 23 nghệ sĩ thua xa

Quang Hùng MasterD có gì khiến 23 nghệ sĩ thua xa

TPO - Quang Hùng MasterD giành ngôi quán quân Tinh hà say hi với hơn 4,1 triệu lượt bình chọn. Suốt quá trình cạnh tranh cùng 23 nghệ sĩ, nam ca sĩ ghi dấu ở vai trò sản xuất âm nhạc, dẫn dắt đội, liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng cá nhân, có nhiều tiết mục thu hút hàng triệu lượt xem.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe