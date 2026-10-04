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Giải trí

Brad Pitt bị lấn át

​Tú Oanh

TPO - Trong bộ phim sinh tồn, Brad Pitt được khen ngợi về diễn xuất, lấn át cả kịch bản thiếu đột phá. Tuy nhiên, ngôi sao thực sự đến từ chú chó Odin.

Ra rạp Bắc Mỹ ngày 25/9, Heart of the Beast (Trái tim quái thú) đánh dấu màn tái hợp giữa Brad Pitt và đạo diễn David Ayer sau 12 năm kể từ Fury (Cuồng nộ).

Phim sinh tồn giữa thiên nhiên khắc nghiệt khai thác tình bạn giữa người lính già và chú chó nghiệp vụ. Tác phẩm được lòng cả giới chuyên môn lẫn khán giả, nhưng vẫn có một số đánh giá trái chiều.

Cuộc chiến sinh tồn giữa rừng Alaska

Trong Heart of the Beast, Brad Pitt vào vai James Belmont, cựu sĩ quan lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã giải ngũ, mang theo những tổn thương từ quá khứ chiến tranh. Người bạn đồng hành của anh là Odin, chú chó nghiệp vụ từng sát cánh trong quân ngũ. Đảm nhận vai Odin là chú chó Uber và 3 hậu duệ của nó.

Trong chuyến đi tới vùng hoang dã Alaska, chiếc máy bay gặp nạn khiến James và Odin mắc kẹt giữa thiên nhiên lạnh giá, cách xa khu dân cư. Bị thương, thiếu thốn vật dụng sinh tồn và đối mặt với những loài thú dữ, cả hai phải tìm mọi cách để sống sót và trở về.

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Brad Pitt và Uber là nhân vật trung tâm trong Heart of the Beast.

Không chỉ là cuộc chiến chống lại thiên nhiên, hành trình này còn buộc James đối diện với những ám ảnh tinh thần. Mối liên kết giữa anh và Odin trở thành điểm tựa giúp người cựu binh vượt qua nghịch cảnh, đồng thời mở ra câu chuyện về lòng trung thành, sự mất mát và khả năng chữa lành.

Phim do David Ayer đạo diễn, Cameron Alexander chấp bút kịch bản, với sự tham gia của J.K. Simmons và Anna Lambe. Với thời lượng 101 phút, tác phẩm kết hợp hành động, phiêu lưu và chính kịch, đặt trọng tâm vào mối quan hệ giữa con người với động vật hơn là những màn đối đầu với phản diện.

Điểm mạnh của Heart of the Beast nằm ở khả năng tạo dựng cảm xúc từ câu chuyện tương đối đơn giản. Thay vì dựa hoàn toàn vào lời thoại, bộ phim khai thác ánh mắt, cử chỉ và sự gắn bó giữa James với Odin.

Bối cảnh thiên nhiên rộng lớn cũng góp phần nhấn mạnh sự nhỏ bé, đơn độc của con người trước những thử thách sinh tồn.

Giới chuyên môn và khán giả đều đánh giá tích cực

Theo Rotten Tomatoes, tại thời điểm tra cứu ngày 4/10, Heart of the Beast đạt 85% điểm “cà chua tươi” từ giới phê bình. Điểm khán giả thậm chí còn cao hơn, đạt 94%, với hơn 1.000 lượt đánh giá đã xác minh.

Phim nhận điểm A- trên CinemaScore sau các suất chiếu đầu tiên, cho thấy khả năng truyền miệng tốt.

Nhiều nhận xét tích cực tập trung vào diễn xuất của Brad Pitt, biểu cảm của chú chó Odin và khả năng khơi gợi cảm xúc. Những ý kiến trái chiều chủ yếu xoay quanh cốt truyện dễ đoán, các tình huống sinh tồn bị đẩy đến mức khó tin và cách xử lý cảm xúc đôi lúc quá trực diện.

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Diễn xuất của Brad Pitt được khen ngợi.

San Francisco Chronicle nhận xét sức hút ngôi sao của Brad Pitt vẫn nổi bật sau hơn ba thập kỷ ở Hollywood. Kịch bản đôi lúc dựa vào những mô-típ quen thuộc của dòng phim sinh tồn, nhưng cách tiếp cận trực diện giúp câu chuyện giữ được sức hấp dẫn.

Los Angeles Times cho rằng chú chó Odin mới là nhân vật nổi bật nhất. Nhà phê bình Katie Walsh nhận xét bộ phim đáng lẽ là màn trình diễn của Brad Pitt, nhưng cuối cùng lại bị chú chó lấn át. Bà cũng chỉ ra cốt truyện dễ đoán, những hồi tưởng về chiến tranh có phần khiên cưỡng và cảm giác căng thẳng kéo dài khiến tác phẩm trở nên nặng nề.

The Guardian đánh giá tác phẩm có tính giải trí, gợi liên tưởng đến những câu chuyện kinh điển về con người và động vật. Tuy nhiên, phim đôi lúc sa vào sự ủy mị, một số tình huống thiếu thuyết phục và hiệu ứng kỹ xảo chưa thực sự tự nhiên.

Cây viết Brian Viner của Daily Mail chấm cho phim 4/5 sao. Ông nhận xét: “Cảnh vật tuyệt đẹp và kỹ thuật quay phim ngoạn mục. Hơn nữa, như câu chuyện giản dị về người đàn ông và bạn thân nhất của anh ta, nó thực sự lay động lòng người”.

SCMP cho đánh giá tương tự. Nhà phê bình Matt Glasby chỉ ra với bộ phim có cốt truyện đơn giản, thành công hay thất bại phụ thuộc vào sự ăn ý giữa các nhân vật chính và Brad Pitt cùng Odin đã làm tốt điều đó.

"Pitt diễn xuất tốt, nhưng Uber mới là ngôi sao thực sự của bộ phim. Ai mà không cảm động trước tình yêu rõ ràng của họ, quả là người có trái tim sắt đá", Glasby viết.

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Theo nhiều nhà phê bình, nhân vật chú chó Odin mới là điểm sáng nhất của bộ phim sinh tồn.

Theo Box Office Mojo, Heart of the Beast thu khoảng 20 triệu USD trong tuần mở màn tại Bắc Mỹ, đứng thứ ba phòng vé cuối tuần 25-27/9. Đến ngày 4/10, Box Office Mojo ghi nhận tổng doanh thu toàn cầu của phim khoảng 60,6 triệu USD, bao gồm 30,5 triệu USD tại Bắc Mỹ và 30,1 triệu USD từ thị trường quốc tế.

Theo The Numbers, Heart of the Beast có kinh phí sản xuất được báo cáo khoảng 82 triệu USD. Theo cách tính phổ biến của ngành Hollywood, một bộ phim thường cần doanh thu phòng vé toàn cầu bằng khoảng 2,5 lần kinh phí sản xuất để hòa vốn. Nghĩa là phim mới của Brad Pitt cần ít nhất khoảng 205 triệu USD doanh thu trên toàn cầu mới bắt đầu có lãi.

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#Brad Pitt #Heart of the Beast #Brad Pitt bị lấn át #phim sinh tồn #chú chó Odin

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