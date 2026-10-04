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Pháp luật

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Nam sinh viên bị lừa hơn 90 triệu đồng, ép tự nhốt mình trong khách sạn

Nguyễn Dũng

TPO - Giả danh công an, nhóm lừa đảo khiến nam sinh viên 19 tuổi chuyển hơn 90 triệu đồng, sau đó ép thuê phòng khách sạn, cắt liên lạc và yêu cầu gia đình chuyển thêm 800 triệu đồng.

Ngày 4/10, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM cho biết vừa phối hợp Công an phường Linh Xuân truy xét, giải cứu một nam sinh viên mất liên lạc bất thường với gia đình.

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Nam sinh viên được giải cứu sau thời gian tự nhốt mình trong khách sạn.

Qua xác minh, lực lượng công an xác định nam sinh viên đang ở một mình tại khách sạn trên địa bàn nên đến đưa về trụ sở làm rõ sự việc.

Theo lời kể của nam sinh viên, trước đó, anh nhận cuộc gọi từ một người tự xưng là cán bộ Công an TP Hà Nội, thông báo anh có liên quan đến đường dây rửa tiền. Người này yêu cầu anh tham gia cuộc gọi qua ứng dụng Zoom và chuyển tiền để “chứng minh thu nhập”.

Lo sợ, nam sinh viên cầm cố xe máy, máy tính và vay tiền qua các ứng dụng, có được 95 triệu đồng. Sau đó, anh chuyển hơn 90 triệu đồng vào hai tài khoản do nhóm lừa đảo chỉ định.

Nhóm này tiếp tục yêu cầu nam sinh viên thuê phòng khách sạn, tự nhốt mình và không liên lạc với người khác.

Tại khách sạn, nam sinh viên được hướng dẫn gọi điện, nhắn tin cho gia đình, nói rằng mình được cấp suất du học tại Mỹ và cần chuyển 800 triệu đồng để “chứng minh tài chính”.

Làm theo hướng dẫn, anh liên tục thúc giục gia đình chuyển tiền. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, người thân trình báo công an.

Thời gian qua, Công an TPHCM liên tục giải cứu các trường hợp bị lừa theo thủ đoạn “bắt cóc online”. Nhóm lừa đảo thường giả danh công an, viện kiểm sát hoặc tòa án, đe dọa nạn nhân có liên quan đến vụ án, yêu cầu giữ bí mật, cắt liên lạc với người thân và tự tìm nơi ở.

Khi nạn nhân làm theo, các đối tượng tiếp tục yêu cầu chuyển tiền hoặc điều khiển nạn nhân liên hệ gia đình để lấy tiền.

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