Nạn nhân sống sót không thể dự phiên tòa vụ thảm án ở Đồng Nai

TPO - Anh Nguyễn Viết Quang, nạn nhân sống sót trong vụ thảm án sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai, sẽ không thể đến dự phiên toà ngày 6/10 do sức khoẻ và tâm lý chưa ổn định

Ngày 4/10, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, luật sư Đỗ Ngọc Thanh, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình bị hại trong vụ thảm án sát hại 3 mẹ con tại Đồng Nai, cho biết anh Nguyễn Viết Quang (41 tuổi), nạn nhân sống sót trong vụ án - không thể trực tiếp tham dự phiên tòa do tình trạng sức khoẻ và tâm lý chưa cho phép.

Trước ngày phiên tòa diễn ra 6/10 tới đây, luật sư Đỗ Ngọc Thanh và luật sư Đậu Thị Quyên đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên anh Quang, đồng thời chia sẻ và tìm hiểu thêm một số thông tin cần thiết phục vụ quá trình tham gia tố tụng.

Luật sư Đỗ Ngọc Thanh và Luật sư Đậu Thị Quyên đến bệnh viện thăm hỏi, động viên anh Nguyễn Viết Quang trước ngày diễn ra phiên tòa.

Theo luật sư Thanh, gia đình đã lựa chọn thời điểm phù hợp để thông tin cho anh Quang biết về việc 3 người thân trong gia đình đã tử vong và phiên tòa sắp diễn ra. Tuy nhiên, trước những mất mát quá lớn, việc tiếp nhận thông tin khiến anh bị sốc về tinh thần.

“Chúng tôi chỉ mong anh giữ được sức khỏe, nghị lực và sự bình an để tiếp tục hành trình điều trị phía trước”, luật sư Đỗ Ngọc Thanh nói.

Do tình trạng sức khoẻ và tâm lý chưa ổn định, anh Quang chưa thể trực tiếp đến tham dự phiên tòa. Gia đình đã hoàn tất các thủ tục cần thiết để em trai anh đại diện tham gia tố tụng tại phiên xét xử.

Mời bác sĩ tâm lý hỗ trợ nạn nhân

Trước đó, ngày 2/10, đại diện Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, Đồng Nai cho biết người nhà đã thông tin cho anh Nguyễn Viết Quang về việc vợ và 2 con của anh tử vong trong vụ thảm án.

Anh Quang được gia đình chăm sóc, hỗ trợ điều trị sau khi biết tin 3 người thân tử vong trong vụ thảm án.

Sau khi biết tin, anh Quang bị sốc nặng về tinh thần. Gia đình phải mời bác sĩ tâm lý để giải thích, hỗ trợ tâm lý cho anh.

Theo đại diện bệnh viện, hiện sức khỏe anh Quang đã tốt hơn nhưng chưa thể xuất viện do tâm lý chưa ổn định.

Anh Nguyễn Viết Quang là nạn nhân sống sót trong vụ thảm án xảy ra tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, TP Đồng Nai. Sau vụ việc, anh được đưa đến bệnh viện cấp cứu và điều trị.

Việc anh Quang không thể trực tiếp có mặt tại phiên tòa khiến gia đình phải bố trí người đại diện tham gia tố tụng, trong bối cảnh anh vẫn đang tiếp tục điều trị cả về thể chất và tinh thần.