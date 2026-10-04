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TPHCM điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ ngành y tế

Anh Nhàn

TPO - Ngành y tế TPHCM vừa có thêm các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ tại Sở Y tế và các bệnh viện trực thuộc, nhằm kiện toàn nhân sự sau quá trình sắp xếp tổ chức.

Ngày 4/10, Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TPHCM thông tin vừa công bố và trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ đến từ Bệnh viện Giao thông Vận tải TPHCM sau sáp nhập.

Theo đó, ông Nguyễn Quốc Việt - nguyên Giám đốc Bệnh viện Giao thông Vận tải TPHCM, được điều động giữ chức Phó Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp, trực thuộc Sở Y tế TPHCM. Thời hạn giữ chức vụ từ ngày 1/10/2026 đến hết ngày 30/6/2030.

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Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp trao quyết định bổ nhiệm cho các bác sĩ

Cùng dịp, bệnh viện tiếp nhận và bổ nhiệm 4 cán bộ từ Bệnh viện Giao thông Vận tải TPHCM. Ông Bùi Đình Đô - nguyên Phó Giám đốc bệnh viện, giữ chức Trưởng phòng Công tác xã hội. Ông Trần Quốc Văn - nguyên Phó Giám đốc, giữ chức Phó Trưởng khoa Bệnh nghề nghiệp.

Ông Nguyễn Thanh Trúc - nguyên Phó Trưởng phòng Khám, chữa bệnh đa khoa, được bổ nhiệm làm Phó Trưởng phòng Khám đa khoa. Bà Nguyễn Thị Thảo - nguyên Trưởng phòng Tổ chức hành chính, giữ chức Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

Tại buổi lễ, PGS.TS.BS.CKII Phan Minh Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp, chúc mừng các cán bộ nhận nhiệm vụ mới và mong muốn đội ngũ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ trong công việc.

Theo bác sĩ Hoàng, sau sáp nhập, bệnh viện sẽ kế thừa truyền thống của hai đơn vị, đồng thời phát huy những giá trị, kinh nghiệm và thế mạnh của mỗi bên. Lãnh đạo bệnh viện kỳ vọng cán bộ, viên chức và người lao động tiếp tục đoàn kết, cùng xây dựng đơn vị ngày càng phát triển.

Cũng trong đợt công bố công tác cán bộ này, Sở Y tế TPHCM đã điều động, bổ nhiệm một số nhân sự tại Sở và các bệnh viện trực thuộc.

Đáng chú ý, bác sĩ Lương Chấn Lập - Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Sở Y tế TPHCM. Vị trí này bị khuyết gần 2 năm, sau khi người tiền nhiệm là bà Lê Thiện Quỳnh Như chuyển sang làm Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM vào tháng 1/2025.

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Ông Lương Chấn Lập - Phó trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính - giữ chức Chánh văn phòng của Sở Y tế TPHCM từ ngày 1/10. Ảnh: Sở Y tế TPHCM

Bà Phạm Thị Hiền - Phó Trưởng phòng Kiểm tra - Pháp chế của Sở Y tế, được điều động đến nhận nhiệm vụ tại Bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong khi đó, BSCKII Nguyễn Hải Nam, quyền Chánh Văn phòng Sở Y tế trong thời gian qua, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, BSCKII Nguyễn Hải Nam cho biết sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo bệnh viện, chú trọng nâng cao chất lượng chuyên môn, chất lượng phục vụ người bệnh và phát triển các kỹ thuật chuyên sâu.

PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TPHCM, chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm và chuyển công tác; đồng thời đề nghị tiếp tục phát huy kinh nghiệm chuyên môn, năng lực quản lý và chủ động phối hợp tại đơn vị mới. Theo lãnh đạo Sở Y tế, việc điều động, bổ nhiệm nhằm tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

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#Y tế TPHCM #Bổ nhiệm cán bộ y tế #Bệnh viện Phục hồi chức năng #Sở Y tế TPHCM #Chức vụ y tế

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