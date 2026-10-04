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Giải trí

Làn sóng chỉ trích Son Ye Jin tăng cao không ngừng

Minh Vũ

TPO - Son Ye Jin vấp phải tranh cãi vì một video chia sẻ khoảnh khắc ăn uống. Tuy nhiên, trước đó cũng có nhiều ý kiến trái chiều về việc nữ diễn viên khoe con trai.

Trang Star News của Hàn Quốc đưa tin nữ diễn viên Son Ye Jin đã chia sẻ khoảnh khắc cô thưởng thức chiếc bánh phô mai que với chú thích: "Cuối cùng cũng được ăn rồi… Ngon quá". Tuy nhiên, một video đời thường lại làm dấy lên nhiều tranh cãi.

Những khán giả yêu thích Son Ye Jin khen ngợi nữ diễn viên "dễ thương", "chân thật". Họ thích thú khi một ngôi sao hàng đầu cũng có những lúc tỏ ra hài lòng chỉ vì ăn được món ăn ngon.

Tuy nhiên, cũng có những người chê Son Ye Jin thiếu lịch sự trên bàn ăn khi phát ra những âm thanh nhai nuốt khiến người nghe khó chịu.

Cảnh ăn uống của Son Ye Jin gây tranh cãi.

Video của Son Ye Jin thu về tới hơn 7.100 lượt bình luận, trong đó có không ít khán giả từ Nhật Bản, Trung Quốc chê bai nữ diễn viên kém thanh lịch, "nhồm nhoàm", "nghe tiếng nhai tụt cảm xúc". Cuộc tranh cãi ngày càng lan rộng về thói quen và nghi thức ăn uống của các nước.

Theo Naver, những ngày qua, Son Ye Jin vướng không ít ý kiến trái chiều. Trong đó, việc nữ diễn viên khen ngợi ngoại hình con trai cũng khiến nhiều người không hài lòng.

Con trai của Son Ye Jin và Hyun Bin tên Kim Woo Jin, chào đời vào tháng 11/2022. Là con của hai siêu sao nổi tiếng bậc nhất Hàn Quốc, Kim Woo Jin được truyền thông rất quan tâm.

Bộ đôi Hạ cánh nơi anh chú trọng bảo vệ quyền riêng tư của con. Đến nay, họ chưa công khai hình ảnh rõ mặt cậu bé. Tuy nhiên, trong các chương trình giải trí, Son Ye Jin không ít lần chia sẻ về con trai.

Có thể thấy rõ niềm hạnh phúc khi làm mẹ của Son Ye Jin. Nữ diễn viên chia sẻ: "Bé có đôi mắt cười giống tôi và má lúm đồng tiền giống bố. Tất nhiên, trẻ sẽ còn thay đổi khi lớn. Nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi thấy vui vì bé giống tôi nhiều hơn".

Mới đây, trong chương trình Please Take Care of My Refrigerator, Son Ye Jin còn nhận xét: "Với khuôn mặt như thế thì muốn không làm diễn viên cũng khó lắm". Lời khẳng định này của cô khiến một số khán giả bình luận Son Ye Jin quá tự mãn.

Sau đó, Son Ye Jin chia sẻ cô hối hận vì đã phóng đại về con, sợ cậu bé sẽ phải nhận nhiều sự chú ý, soi mói hơn mỗi khi ra đường.

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Son Ye Jin nhiều lần ca ngợi ngoại hình nổi bật của con trai.

Dù trên các chương trình truyền hình, Son Ye Jin thường xuyên nhắc tới con trai, nhưng ngoài đời, nữ diễn viên lại khó chịu với hành vi chụp trộm con của công chúng. Son Ye Jin chia sẻ cô đã phải chạy đến ngăn chặn hành vi chụp trộm, yêu cầu họ xóa ảnh con. Hành vi "nửa khoe nửa giấu" cũng làm một bộ phận khán giả khó chịu.

Son Ye Jin cũng nhận không ít lời chê bai khi đóng chính bộ phim 18+ The Scandal. Một số người cho rằng trong phim Son Ye Jin đã lạm dụng công nghệ làm mịn da quá mức. Bên cạnh đó, nội dung phim có nhiều cảnh nóng, không phù hợp với nữ nghệ sĩ đã kết hôn và sinh con.

Son Ye Jin thừa nhận phản ứng dành cho phim có sự chia rẽ, điều đó phụ thuộc vào thị hiếu của từng người. Cô không kỳ vọng tất cả khán giả đều yêu thích phu nhân Cho.

Đối với The Scandal, Son Ye Jin không muốn lặp lại những gì mình từng làm. Sau 24 năm, nữ diễn viên trở lại phim cổ trang chính bởi muốn thử hình ảnh khác và tiếp tục khám phá những phần chưa từng thể hiện của bản thân.

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#Son Ye Jin #con trai Son Ye Jin #Kim Woo Jin #Hyun Bin #sao Hàn Quốc #The Scandal

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