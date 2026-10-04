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Thế giới

Triều Tiên thử tên lửa siêu vượt âm nằm ngoài khả năng theo dõi của Hàn Quốc, Nhật Bản

Minh Hạnh

TPO - Triều Tiên ngày 4/10 thông báo đã thử nghiệm một tên lửa siêu vượt âm dưới sự giám sát của Chủ tịch Kim Jong Un, trong một cuộc tập trận nhằm chứng minh độ tin cậy của năng lực răn đe hạt nhân nước này.

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Tên lửa Triều Tiên phóng hôm 3/10. (Ảnh: Reuters)

Hãng thông tấn nhà nước KCNA cho biết, tên lửa chiến lược tầm trung - được mô tả là một phần của hệ thống vũ khí chiến lược siêu vượt âm - đã được phóng hôm 3/10 từ khu vực phía đông Triều Tiên và đánh trúng mục tiêu cách đó khoảng 1.000 km trên vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông nước này.

Báo cáo cho biết, cuộc tập trận nhằm mục đích huấn luyện lực lượng tên lửa cũng như đánh giá hiệu quả và tính cơ động của các lực lượng răn đe Triều Tiên.

KCNA dẫn lời ông Kim khẳng định Triều Tiên cần tiếp tục nỗ lực khiến các đối thủ phải công nhận "độ tin cậy và sức công phá" của các loại vũ khí tấn công chiến lược, đồng thời gọi đây là một hình thức răn đe.

Ông cũng tái khẳng định, rằng việc phát triển năng lực răn đe hạt nhân là yếu tố thiết yếu đối với an ninh quốc gia và chính sách này sẽ không thay đổi, theo KCNA.

Vụ phóng này là sự kiện mới nhất trong chuỗi các cuộc thử nghiệm vũ khí của Triều Tiên trong năm nay, diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang sau vụ nổ mìn tại Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước khiến binh sĩ Hàn Quốc bị thương.

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Chủ tịch Kim Jong Un cùng con gái theo dõi vụ phóng. (Ảnh: Reuters)

Cùng ngày, thông tin chi tiết về vụ phóng tên lửa được bà Kim Yo-jong - em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un - công bố.

Bà Kim Yo Jong cho biết Hàn Quốc và Nhật Bản đã không theo dõi được đường bay của vũ khí này, đồng thời khẳng định "chế độ quỹ đạo dạng sóng" đặc biệt của tên lửa đã bộc lộ những hạn chế trong năng lực giám sát của đối phương.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố quân đội nước này đã theo dõi sát sao công tác chuẩn bị cho vụ phóng, phát hiện và bám sát tên lửa ngay sau khi rời bệ phóng, cũng như xác định chính xác địa điểm phóng.

Bộ này cũng cho biết các tên lửa Triều Tiên phóng thử được đánh giá là nằm trong khả năng phát hiện và đánh chặn của hệ thống phòng thủ tên lửa Hàn - Mỹ.

Quân đội Hàn Quốc ngày 3/10 ước tính tên lửa đã bay hơn 700 km về phía vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông nước này.

Hãng thông tấn KCNA đã công bố những thông tin chi tiết khác thường về vụ thử, bao gồm cả tọa độ chính xác nơi tên lửa rơi xuống.

Ông Hong Min, chuyên gia nghiên cứu cấp cao tại Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc, nhận định việc công bố thông tin này dường như nhằm củng cố tuyên bố của Triều Tiên rằng tên lửa đã bay khoảng 1.000 km, đồng thời làm nổi bật những gì Bình Nhưỡng coi là khiếm khuyết trong năng lực giám sát của Hàn Quốc và Nhật Bản.

Ông cho biết tên lửa này dường như là loại vũ khí siêu vượt âm có hình nón từng được thử nghiệm lần đầu vào năm 2022, qua đó cho thấy Triều Tiên đang phát tín hiệu chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang triển khai thực tế.

Triều Tiên đã tiến hành hơn 10 vụ thử tên lửa trong năm nay.

Reuters

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#Triều Tiên #Hàn Quốc #Nhật Bản #Triều Tiên phóng tên lửa

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