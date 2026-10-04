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Thế giới

Tổng thống Ukraine tung video Nga tấn công cây cầu trọng yếu ở Kiev

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đăng một video ghi lại cảnh máy bay không người lái (UAV) của Nga tấn công Cầu Bắc (Pivnichnyi) ở Kiev vào sáng 4/10.

Ông Zelensky cho biết Nga đã sử dụng hơn 1.900 máy bay không người lái tấn công, 1.700 quả bom và 25 tên lửa nhắm vào Ukraine trong tuần qua.

Mới đây nhất, lực lượng Nga lại tấn công Cầu Bắc ở Kiev bằng máy bay không người lái vào sáng 4/10.

Phía Nga còn tấn công một kho vật tư y tế ở Sumy và một cơ sở viễn thông ở Dnipro.

Tổng thống Ukraine cũng cho biết, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đang có mặt tại Kiev và thông báo về những "thỏa thuận quan trọng" giữa Ukraine và Đức nhằm tăng cường năng lực quốc phòng.

Chuyến thăm của ông Merz nhằm khẳng định sự ủng hộ liên tục của Đức đối với Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Hình ảnh vụ tấn công. (Nguồn: Facebook)

Các nguồn tin cho biết, sự hỗ trợ này sẽ bao gồm máy bay không người lái đánh chặn và vũ khí tầm xa.

"Nếu Nga không bị ngăn chặn, họ sớm muộn gì cũng sẽ quay sang đối đầu với chúng ta", ông Merz tuyên bố sau khi đến Kiev bằng tàu hỏa.

Tháp tùng ông là Bộ trưởng Kinh tế Katherina Reiche cùng 10 lãnh đạo doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực quốc phòng và năng lượng.

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Thủ tướng Đức Friedrich Merz đến Kiev ngày 4/10. (Ảnh: Reuters)

Các nguồn tin chính phủ tiết lộ, ông Merz dự định đưa ra các cam kết hỗ trợ thêm về tài chính và quân sự cho Ukraine, bao gồm việc cung cấp hàng nghìn máy bay không người lái đánh chặn và nỗ lực đẩy nhanh quá trình sản xuất vũ khí tầm xa.

Ông Merz cũng dự kiến ​​sẽ thúc giục Chính phủ Ukraine đẩy nhanh tiến độ các cải cách mà các đối tác Liên minh Châu Âu (EU) yêu cầu, bao gồm cả công tác phòng chống tham nhũng.

Bộ Ngoại giao Nga hôm 3/10 tuyên bố, Mátxcơva sẽ tiếp tục tấn công có hệ thống vào các mục tiêu tại Ukraine, coi đây là hành động đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine nhắm vào Nga trong những tháng gần đây. Bộ này cũng cảnh báo công dân nước ngoài và nhân viên ngoại giao không nên ở lại hoặc di chuyển đến Ukraine.

Cùng ngày, Tổng thống Zelensky nói với Reuters rằng quân đội nước này sẽ đẩy mạnh các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga nhằm đáp lại "học thuyết mới" của Mátxcơva về việc leo thang tấn công cơ sở hạ tầng chiến lược mà ông cho là nhằm mục đích buộc người dân ở Kiev và các thành phố khác phải rời bỏ nơi ở.

Pravda

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#Nga #Ukraine #xung đột Nga Ukraine #Thủ tướng Đức #máy bay không người lái

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