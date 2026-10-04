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TPHCM: Cơ sở khám chữa bệnh bị phạt 90 triệu, người phụ trách bị tước chứng chỉ hành nghề

Anh Nhàn

TPO - Sở Y tế TPHCM vừa tước chứng chỉ hành nghề 2 tháng đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn của một cơ sở khám chữa bệnh do cung cấp dịch vụ vượt phạm vi chuyên môn được cấp phép.

Sở Y tế TPHCM vừa công bố danh sách xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm. Trong đợt này, nhiều doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm quy định về kinh doanh, sản xuất mỹ phẩm, kê khai giá và bảo quản tang vật.

Theo đó, Công ty TNHH Dược phẩm Tấn Huỳnh Phát - Chi nhánh Tô Hiến Thành, tại Trung tâm thương mại Dược phẩm và Trang thiết bị y tế, bị phạt 8 triệu đồng. Cơ sở này tự ý tháo gỡ niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm đang bị niêm phong, tạm giữ hoặc làm thay đổi hiện trường vi phạm hành chính.

Mức phạt cao nhất trong danh sách thuộc về Công ty TNHH Dược phẩm Đại Hưng với 160 triệu đồng. Doanh nghiệp này bị xử phạt vì sản xuất mỹ phẩm khi chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện và sản xuất mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Ngoài phạt tiền, công ty bị đình chỉ hoạt động sản xuất mỹ phẩm, đồng thời phải thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm dầu mù u Thái Dương.

Công ty TNHH Dược Nhân Hưng bị phạt 50 triệu đồng vì kinh doanh mỹ phẩm không bảo đảm chất lượng, không an toàn cho người sử dụng. Sản phẩm vi phạm là Gel tắm gội toàn thân Oatrum, loại 150ml, lô sản xuất ngày 10/12/2025, hạn sử dụng đến ngày 9/12/2028. Doanh nghiệp cũng bị buộc tiêu hủy sản phẩm vi phạm.

Ở lĩnh vực khám chữa bệnh, Công ty TNHH Đầu tư Bệnh viện JV Nhật Việt bị phạt 90 triệu đồng do cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không đúng phạm vi chuyên môn được phép. Người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở bị phạt 7,5 triệu đồng và tước chứng chỉ hành nghề trong 2 tháng. 2 cá nhân khác tại cơ sở này cũng bị phạt do không lập hồ sơ bệnh án theo quy định.

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Công ty TNHH Đầu tư Bệnh viện JV Nhật Việt bị phạt 90 triệu đồng

Công ty TNHH Phòng khám Tư nhân Hiệp Lợi - Phòng khám chuyên khoa Ngoại bị phạt 88 triệu đồng do nhiều sai phạm trong hoạt động khám chữa bệnh và đăng ký hành nghề.

Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH Viện thẩm mỹ Vũ Thảo bị phạt 4 triệu đồng vì không lưu trữ hồ sơ, bệnh án theo quy định.

Trong lĩnh vực kê khai giá, Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 bị phạt 25 triệu đồng do kê khai không đúng giá bán hoặc không kê khai giá theo quy định đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc diện phải kê khai giá.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Sài Gòn bị phạt 37 triệu đồng, đồng thời phải kê khai lại giá và hoàn trả số tiền chênh lệch do vi phạm quy định về giá.

Ngoài các doanh nghiệp trên, Sở Y tế TPHCM cũng xử phạt Công ty TNHH Bệnh viện Sài Gòn Young 15 triệu đồng; Hộ kinh doanh Bùi Thị Bích Vân 4 triệu đồng và Hộ kinh doanh Nhà thuốc tây Ngọc Trang 25 triệu đồng, đồng thời buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp.

Ngoài danh sách xử phạt của Sở Y tế TPHCM, Cục Quản lý Dược cũng xử phạt Công ty TNHH Medochemie 155 triệu đồng do nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc từ các cơ sở cung cấp không thuộc trường hợp được phép cung cấp thuốc, nguyên liệu làm thuốc vào Việt Nam.

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#Xử phạt dược phẩm và mỹ phẩm #Công ty dược phẩm vi phạm #Hoạt động khám chữa bệnh sai phạm #Quản lý dược và mỹ phẩm #Chứng chỉ hành nghề y tế

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