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Chìm thuyền trên sông Hồng, một kiểm lâm viên mất tích

Thành Đạt - Văn Đức

TPO - Một thuyền chở nhóm người thuộc Hạt Kiểm lâm khu vực Lào Cai - Cam Đường bị chìm trên sông Hồng, đoạn qua phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, khiến một kiểm lâm viên rơi xuống sông, mất tích.

Chiều 4/10, Hạt Kiểm lâm khu vực Lào Cai - Cam Đường thực hiện việc trồng cây xanh tại bãi nổi Soi Tiền theo kế hoạch.

Nhóm trồng cây gồm 8 người, sử dụng thuyền chở cây xanh từ bờ ra bãi nổi Soi Tiền, khu vực nằm giữa sông Hồng, để tập kết cây lên bãi, phục vụ việc trồng cây trong những ngày tiếp theo.

Hơn 14h cùng ngày, sau khi chở cây tới bãi nổi Soi Tiền, thuyền quay trở lại bờ phía hữu ngạn sông Hồng, khu vực phố đi bộ, phường Lào Cai.

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Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: QH.

Khi thuyền đang trên đường cập bờ thì xảy ra sự cố khiến thuyền bị chìm. Vụ việc làm một kiểm lâm viên rơi xuống sông Hồng và mất tích.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Đến chiều tối cùng ngày, lực lượng Công an, dân quân phường Lào Cai sử dụng cano chuyên dụng, thuyền sắt cùng sào, lưới tổ chức tìm kiếm dọc hai bờ sông Hồng và khu vực xung quanh vị trí xảy ra vụ chìm thuyền.

Đến 18h ngày 4/10, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy kiểm lâm viên mất tích. Công tác tìm kiếm đang được tiếp tục.

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