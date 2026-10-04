Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Nga tăng cường tấn công Ukraine sau phát ngôn của Tổng thống Zelensky

Minh Hạnh

TPO - Bộ Quốc phòng Nga ngày 4/10 tuyên bố sẽ tăng cường các cuộc tấn công vào Kiev và những khu vực khác của Ukraine, nhằm đáp lại phát biểu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, sau khi ông cam kết đẩy mạnh tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga.

hcz5346rijpbdetgjiowvzu46a.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trả lời phỏng vấn Reuters. (Ảnh: Reuters)

Trong một tuyên bố, Bộ này cho biết đã "ghi nhận" cam kết của nhà lãnh đạo Ukraine vào ngày hôm trước về việc đẩy mạnh tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga.

"Sau tuyên bố của ông Zelensky, các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Nga vào các cơ sở quân sự, công nghiệp quốc phòng cũng như cơ sở hạ tầng liên quan tại Kiev và các khu vực khác của Ukraine sẽ được tăng cường”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Trước đó trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm 3/10 trên Reuters, ông Zelensky cho biết Ukraine sẽ đẩy mạnh các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga nhằm đáp trả chiến dịch không kích mới của Mátxcơva, mà ông Zelensky cho rằng “để buộc người dân phải rời bỏ Kiev và các thành phố khác”.

Gần đây, Nga đã gia tăng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng tại thủ đô Ukraine, bao gồm cả việc nhắm vào các cây cầu bắc qua sông Dnipro. Chiến dịch ngày càng dữ dội này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của 3 triệu cư dân thủ đô ngay trước thềm những tháng mùa đông khắc nghiệt.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, các cuộc tấn công gần đây vào Kiev và các khu vực khác của Ukraine là hành động đáp trả những gì họ mô tả là các cuộc tấn công của Kiev nhắm vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga.

Bộ này dẫn chứng các vụ tấn công vào điểm bỏ phiếu bầu cử Duma Quốc gia Nga, nỗ lực tấn công quy mô lớn với hơn 1.600 máy bay không người lái của Ukraine nhắm vào các địa điểm ở Mátxcơva trong hai ngày 19 - 20/9, cùng các vụ tấn công bằng UAV nhằm làm gián đoạn Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg vào tháng 6.

Cả Nga và Ukraine đều phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường.

Tổng thống Nga Vladimir Putin thừa nhận, các cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu đã gây thiệt hại khoảng 1% GDP của Nga, nhưng lưu ý rằng các cơ sở bị hư hại đang được nhanh chóng khôi phục và hệ thống năng lượng quốc gia vẫn đang vận hành với công suất dự phòng đáng kể. Ông nói thêm rằng sau các cuộc tấn công đáp trả của Nga, Ukraine hiện không còn ngành công nghiệp sản xuất thép nữa.

RT, Reuters

Xem thêm

#Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky #Nga #Ukraine #xung đột Nga - Ukraine #máy bay không người lái

Cùng chuyên mục

Sáng kiến giúp Ukraine đột phá phòng tuyến

Sáng kiến giúp Ukraine đột phá phòng tuyến

TPO - Quân đội Ukraine đã cải biến các xe bọc thép chở quân (APC) thành thiết bị nổ tự chế, kết hợp sử dụng thiết bị không người lái và chiến thuật nghi binh, nhờ đó đạt được bước đột phá trên chiến trường tại vùng Donetsk.

Mỹ đưa ‘sát thủ diệt hạm’ NMESIS tới Nhật Bản

Mỹ đưa ‘sát thủ diệt hạm’ NMESIS tới Nhật Bản

TPO - Mỹ chuẩn bị triển khai một trong những hệ thống tên lửa chống hạm đặc trưng của nước này tới hòn đảo Nhật Bản gần Đài Loan (Trung Quốc) nhất. Đây là động thái chưa từng có, diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Bắc Kinh và Tokyo vẫn ở mức cao.

Houthi tấn công thủ đô của Ả-rập Xê-út

Houthi tấn công thủ đô của Ả-rập Xê-út

TPO - Lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn tuyên bố đã sử dụng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV) để tấn công cơ sở dầu của tập đoàn Aramco tại thủ đô Riyadh của Ả-rập Xê-út, nhằm đáp trả các cuộc tấn công mà nhóm này cáo buộc do Ả-rập Xê-út tiến hành nhằm vào thủ đô Sanaa và một số tỉnh của Yemen.

Hé lộ thương vụ tỷ đô trong đàm phán Nga - Mỹ về Ukraine

Hé lộ thương vụ tỷ đô trong đàm phán Nga - Mỹ về Ukraine

TPO - Các cuộc trao đổi của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump với Nga về việc chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine đã mở rộng sang thương vụ dầu mỏ trị giá hàng tỷ đô la, có thể mang lại lợi ích cho các doanh nhân có quan hệ với hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, New York Times đưa tin.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe