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Hai vụ giật điện thoại iPhone tại phường trung tâm TPHCM

Nguyễn Dũng

TPO - Hai vụ giật iPhone xảy ra lúc rạng sáng tại phường Bến Thành trong những ngày đầu tháng 10. Lực lượng công an phối hợp truy xét, xác định ba người liên quan.

Ngày 4/10, Công an phường Bến Thành cho biết vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM truy xét hai vụ cướp giật điện thoại xảy ra lúc rạng sáng trên địa bàn trong bốn ngày đầu tháng 10. Tài sản bị giật gồm một chiếc iPhone 15 Pro Max và một chiếc iPhone 16 Pro Max đã được thu hồi.

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Hai người đàn ông trong vụ cướp giật điện thoại sáng 4/1 tại cơ quan công an.

Vụ mới nhất xảy ra khoảng 5 giờ ngày 4/10, trước số 242 Đề Thám, phường Bến Thành. Tiếp nhận thông tin về vụ giật iPhone 16 Pro Max, công an phường phối hợp Tổ công tác số 1 và Đội 2 thuộc PC02 triển khai truy xét.

Từ các dấu vết thu thập được, lực lượng chức năng xác định hai nam thanh niên nghi liên quan, sử dụng xe máy biển số 36BC-059.69.

Đến khoảng 10 giờ 45 cùng ngày, công an phát hiện hai người cùng phương tiện có đặc điểm phù hợp thông tin truy xét tại phường Dĩ An, TPHCM nên kiểm tra, đưa về trụ sở làm rõ.

Tại cơ quan công an, H. và Đ. (cùng sinh năm 2009) khai nhận liên quan đến vụ cướp giật. Theo lời khai, H. điều khiển xe máy, còn Đ. ngồi phía sau trực tiếp giật điện thoại.

Tiếp tục truy xét, công an xác định chiếc điện thoại đã được đưa đến một cửa hàng tại phường Linh Xuân. Lực lượng chức năng làm việc với những người liên quan, thu hồi chiếc iPhone 16 Pro Max màu xám.

Trước đó, khoảng 5 giờ 40 ngày 1/10, một du khách quốc tịch Uzbekistan đang đi bộ từ chợ Bến Thành về khách sạn thì bị cướp giật điện thoại tại giao lộ Lê Lợi – Phan Chu Trinh, phường Bến Thành.

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Đối tượng cướp giật điện thoại của du khách nước ngoài gần chợ Bến Thành bị bắt.

Theo thông tin từ cơ quan công an, người thực hiện vụ cướp giật điều khiển mô tô điện áp sát du khách, giật điện thoại rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, PC02 phối hợp Công an phường Bến Thành tổ chức truy xét. Chưa đầy 10 giờ sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an xác định, bắt giữ T.T. Việt (SN 2001), thu hồi chiếc iPhone 15 Pro Max.

Tại cơ quan công an, Việt khai nhận hành vi cướp giật. Theo cơ quan công an, hình ảnh camera, tài liệu và chứng cứ thu thập được phù hợp với lời khai của bị hại và nghi phạm.

Đối với vụ xảy ra ngày 4/10, Công an phường Bến Thành đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ củng cố hồ sơ, xác minh vai trò của từng người liên quan để xử lý theo quy định.

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