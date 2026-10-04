Sắp diễn ra Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ quy tập được tại Công viên Lê Thị Riêng

TPO - Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng các hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng sẽ được tổ chức trọng thể vào sáng ngày 14/10 tại Công viên Lê Thị Riêng và Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM.

Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TPHCM (gọi tắt Ban Chỉ đạo TPHCM) vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng.

Theo kế hoạch, Lễ viếng, Lễ truy điệu diễn ra vào lúc 8h ngày 14/10 tại Công viên Lê Thị Riêng; Lễ an táng dự kiến vào lúc 10h tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (phường Long Bình). Trước đó, lúc 7h30 sáng cùng ngày (14/10) diễn ra Lễ dâng hoa, dâng hương Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà bia Liệt sĩ và các địa điểm tại Công viên Lê Thị Riêng.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K74, Bộ Tư lệnh TPHCM thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu B - Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Ngô Tùng

Bộ Tư lệnh TPHCM được giao chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị triển khai, kiểm tra, đôn đốc và hiệp đồng công tác bảo đảm theo kế hoạch. Tổ chức lực lượng, các loại phương tiện di chuyển các hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM; đồng thời, phối hợp với Công an thành phố xây dựng kế hoạch bảo vệ an toàn trước, trong quá trình diễn ra Lễ dâng hương, dâng hoa; Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng.

Cũng theo kế hoạch trên, trước khi diễn ra Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đêm tri ân” vào tối 13/10 tại Công viên Lê Thị Riêng, với sự tham gia của các văn nghệ sĩ, các chức sắc tôn giáo, dân tộc, đoàn viên, thanh niên, phụ nữ…

Ban Tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ do ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo TPHCM, làm Trưởng ban.

Đến ngày 4/10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 718 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Ngô Tùng