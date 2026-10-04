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Thủy điện Trị An tăng cường xả lũ, cảnh báo khu vực hạ du

Văn Quân

TPO - Từ 13h ngày 4/10, Công ty Thủy điện Trị An tăng lưu lượng xả qua đập tràn lên 1.067 m³/s và tiếp tục nâng lên 1.220 m³/s từ 15h cùng ngày. Tổng lượng nước xuống hạ du có thời điểm lên tới 2.020 m³/s.

Ngày 4/10, Công ty Thủy điện Trị An thông báo tăng lượng nước xả qua đập tràn để điều tiết hồ chứa, căn cứ Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai và Quy trình vận hành hồ chứa Thủy điện Trị An.

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Ngày 4/10, Thủy điện Trị An có tổng lượng nước xuống hạ du có thể đạt tới 2.020m³/s

Theo thông tin thủy văn, lúc 8h ngày 4/10, mực nước thượng lưu hồ Trị An ở mức 61,666m, mực nước hạ lưu tại nhà máy là 6,4m. Lưu lượng nước về hồ đạt khoảng 1.900m³/s.

Tại thời điểm này, lưu lượng nước xả qua đập tràn là 915m³/s, trong khi lưu lượng nước qua tuabin phát điện khoảng 782m³/s.

Trên cơ sở lượng nước về hồ, diễn biến mưa trên lưu vực, mực nước hồ, thông tin thủy văn từ các nhà máy thủy điện bậc trên và mực nước hạ du sông Đồng Nai tại trạm thủy văn Biên Hòa đang ở mức thấp, Công ty Thủy điện Trị An quyết định tăng xả qua đập tràn nhằm đảm bảo an toàn công trình và khu vực hạ du.

Cụ thể, từ 13h ngày 4/10, tổng lưu lượng nước xả qua đập tràn được nâng lên 1.067m³/s.

Lưu lượng nước qua các tổ máy phát điện được duy trì trong khoảng 460-800m³/s, tương ứng công suất từ 240-400MW, tùy phương thức huy động của Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (NSMO). Theo đó, tổng lưu lượng nước xuống hạ du dao động từ 1.527-1.867m³/s.

Đến 15h cùng ngày, lưu lượng xả qua đập tràn tiếp tục được nâng lên 1.220m³/s. Cùng với lượng nước qua tuabin phát điện từ 460-800m³/s, tổng lượng nước xuống hạ du dự kiến ở mức 1.680-2.020m³/s.

Công ty Thủy điện Trị An cho biết việc điều tiết sẽ được thực hiện linh hoạt tùy diễn biến thời tiết, lưu lượng nước về hồ, mực nước hồ Trị An và mực nước hạ du sông Đồng Nai tại trạm thủy văn Biên Hòa. Việc tăng xả nước được thực hiện theo các quy định về vận hành hồ chứa, nhằm bảo đảm an toàn công trình và hạ du trong bối cảnh lưu lượng nước về hồ đang ở mức cao.

Đáng chú ý, với phương án từ 15h ngày 4/10, tổng lượng nước xuống hạ du có thể đạt tới 2.020m³/s. Các địa phương, đơn vị quản lý khu vực hạ du cần chủ động theo dõi diễn biến mực nước, thời tiết và thông báo của cơ quan chức năng để có phương án ứng phó phù hợp.

Thủy điện Trị An vừa nâng mức xả tràn thêm cửa, chính thức tổng 8 cửa xả.

Đây là đợt xả có lưu lượng lớn nhất của hồ Thủy Điện Trị An trong nhiều năm qua, cao hơn 7 lần đợt xả đầu tiên năm 2026 và gần gấp ba mức xả cuối năm 2025.

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#Đồng Nai #Thủy điện #Trị An #Điện lực Miền Nam #Lũ lụt #TPHCM

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