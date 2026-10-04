Máy bay không người lái Ukraine bay 500 km, tập kích máy bay chiến đấu tại căn cứ Nga

TPO - Cơ quan An ninh Ukraine (SSU) tuyên bố đã tấn công hai máy bay chiến đấu của Nga - một chiếc Su-35 và một chiếc Su-34 - tại căn cứ không quân Khanskaya thuộc Cộng hòa Adygea (Nga).

(Ảnh: Pravda)

Theo SSU, cuộc tấn công được tiến hành đêm ngày 3 rạng sáng 4/10 bằng máy bay không người lái (UAV). Các UAV đã bay quãng đường khoảng 500 km để tiếp cận mục tiêu tại căn cứ Khanskaya. Cuộc tấn công do Trung tâm Tác chiến Đặc nhiệm Alpha thực hiện.

Su-35 là tiêm kích đa năng và là một trong những loại máy bay chiến đấu hiện đại nhất của Nga. Theo dữ liệu của SSU, giá trị xuất khẩu của loại máy bay này vào khoảng 100 triệu USD/chiếc.

Máy bay tiêm kích - ném bom Su-34 có giá trị khoảng 50 triệu USD. SSU coi đây là "loại máy bay chủ lực của lực lượng không quân chiến thuật Nga".

“Cả hai loại máy bay này đều có khả năng mang bom dẫn đường, loại vũ khí mà đối phương sử dụng rộng rãi dọc theo chiến tuyến và nhắm vào các thành phố của Ukraine”, SSU tuyên bố.

Quân đội Nga chưa bình luận về thông tin này.

Trước đó, Pravda đưa tin các lực lượng Ukraine đã tấn công một máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của Nga tại căn cứ không quân Engels vào ngày 28/8.

Ngày 21/8, Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận đã thực hiện một cuộc tấn công nhắm vào máy bay ném bom Su-34 của Nga tại căn cứ không quân quân sự Akhtubinsk. Chiếc máy bay này bị tấn công ở vị trí cách tiền tuyến khoảng 650 km.