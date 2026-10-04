Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Máy bay không người lái Ukraine bay 500 km, tập kích máy bay chiến đấu tại căn cứ Nga

Minh Hạnh

TPO - Cơ quan An ninh Ukraine (SSU) tuyên bố đã tấn công hai máy bay chiến đấu của Nga - một chiếc Su-35 và một chiếc Su-34 - tại căn cứ không quân Khanskaya thuộc Cộng hòa Adygea (Nga).

0a194d6a587a0a6785c3528e67b50de0.jpg
(Ảnh: Pravda)

Theo SSU, cuộc tấn công được tiến hành đêm ngày 3 rạng sáng 4/10 bằng máy bay không người lái (UAV). Các UAV đã bay quãng đường khoảng 500 km để tiếp cận mục tiêu tại căn cứ Khanskaya. Cuộc tấn công do Trung tâm Tác chiến Đặc nhiệm Alpha thực hiện.

Su-35 là tiêm kích đa năng và là một trong những loại máy bay chiến đấu hiện đại nhất của Nga. Theo dữ liệu của SSU, giá trị xuất khẩu của loại máy bay này vào khoảng 100 triệu USD/chiếc.

Máy bay tiêm kích - ném bom Su-34 có giá trị khoảng 50 triệu USD. SSU coi đây là "loại máy bay chủ lực của lực lượng không quân chiến thuật Nga".

“Cả hai loại máy bay này đều có khả năng mang bom dẫn đường, loại vũ khí mà đối phương sử dụng rộng rãi dọc theo chiến tuyến và nhắm vào các thành phố của Ukraine”, SSU tuyên bố.

Quân đội Nga chưa bình luận về thông tin này.

Trước đó, Pravda đưa tin các lực lượng Ukraine đã tấn công một máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của Nga tại căn cứ không quân Engels vào ngày 28/8.

Ngày 21/8, Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận đã thực hiện một cuộc tấn công nhắm vào máy bay ném bom Su-34 của Nga tại căn cứ không quân quân sự Akhtubinsk. Chiếc máy bay này bị tấn công ở vị trí cách tiền tuyến khoảng 650 km.

Pravda

Xem thêm

#Nga #Ukraine #xung đột Nga - Ukraine #máy bay chiến đấu #máy bay không người lái

Cùng chuyên mục

Sáng kiến giúp Ukraine đột phá phòng tuyến

Sáng kiến giúp Ukraine đột phá phòng tuyến

TPO - Quân đội Ukraine đã cải biến các xe bọc thép chở quân (APC) thành thiết bị nổ tự chế, kết hợp sử dụng thiết bị không người lái và chiến thuật nghi binh, nhờ đó đạt được bước đột phá trên chiến trường tại vùng Donetsk.

Mỹ đưa ‘sát thủ diệt hạm’ NMESIS tới Nhật Bản

Mỹ đưa ‘sát thủ diệt hạm’ NMESIS tới Nhật Bản

TPO - Mỹ chuẩn bị triển khai một trong những hệ thống tên lửa chống hạm đặc trưng của nước này tới hòn đảo Nhật Bản gần Đài Loan (Trung Quốc) nhất. Đây là động thái chưa từng có, diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Bắc Kinh và Tokyo vẫn ở mức cao.

Houthi tấn công thủ đô của Ả-rập Xê-út

Houthi tấn công thủ đô của Ả-rập Xê-út

TPO - Lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn tuyên bố đã sử dụng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV) để tấn công cơ sở dầu của tập đoàn Aramco tại thủ đô Riyadh của Ả-rập Xê-út, nhằm đáp trả các cuộc tấn công mà nhóm này cáo buộc do Ả-rập Xê-út tiến hành nhằm vào thủ đô Sanaa và một số tỉnh của Yemen.

Hé lộ thương vụ tỷ đô trong đàm phán Nga - Mỹ về Ukraine

Hé lộ thương vụ tỷ đô trong đàm phán Nga - Mỹ về Ukraine

TPO - Các cuộc trao đổi của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump với Nga về việc chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine đã mở rộng sang thương vụ dầu mỏ trị giá hàng tỷ đô la, có thể mang lại lợi ích cho các doanh nhân có quan hệ với hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, New York Times đưa tin.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe