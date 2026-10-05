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Giải trí

Thương vụ thâu tóm đắt giá nhất lịch sử

​Tú Oanh

TPO - Việc Paramount Skydance thâu tóm Warner Bros. Discovery, dự kiến hoàn tất ngày 6/10, không chỉ tạo ra một đế chế truyền thông trị giá khoảng 111 tỷ USD mà còn đánh dấu bước chuyển lớn của Hollywood.

Ngày 2/10, David Ellison - CEO Paramount Skydance - công bố tên của công ty sau khi hoàn tất thương vụ thâu tóm Warner Bros. Discovery là Skydance, giống tên công ty mà doanh nhân sinh năm 1983 thành lập cách đây 20 năm.

“Khi đưa Paramount và Warner Bros. về chung một nhà, chúng tôi muốn bảo tồn những yếu tố đã làm nên vị thế biểu tượng của mỗi hãng phim. Cả hai đều có bản sắc riêng, di sản phi thường và những thương hiệu đã tạo được tiếng vang với khán giả qua nhiều thế hệ.

Chúng tôi chưa bao giờ muốn bản sắc doanh nghiệp mới làm lu mờ, thay đổi hay lấn át bất kỳ hãng nào. Thay vào đó, chúng tôi muốn cái tên có thể mang lại bản sắc riêng cho công ty hợp nhất, đồng thời cho phép Paramount và Warner Bros. tiếp tục được chú ý”, Ellison cho biết.

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Sau hợp nhất, Skydance trở thành hệ sinh thái khổng lồ, với những thương hiệu hàng đầu.

Tên gọi mới khép lại một năm đầy biến động của Hollywood. Thương vụ trị giá khoảng 111 tỷ USD, tính cả nợ, đã trải qua cuộc chiến pháp lý với 12 bang của Mỹ trước khi thẩm phán liên bang phê chuẩn thỏa thuận dàn xếp ngày 30/9.

Paramount và Warner Bros. Discovery dự kiến hoàn tất giao dịch vào 6/10. Variety mô tả đây là thương vụ thâu tóm đắt giá nhất trong lịch sử Hollywood.

Hollywood ngày càng ít ông lớn

Paramount và Warner Bros. đều là những hãng phim có lịch sử gần một thế kỷ, từng góp phần định hình hệ thống studio Hollywood. Nếu Paramount đại diện cho những thương hiệu như Mission: Impossible, Top Gun, Nickelodeon hay CBS, Warner Bros. sở hữu Harry Potter, Game of Thrones, DC và HBO.

Sau giao dịch, kho nội dung khổng lồ của Warner Bros. Discovery và Paramount sẽ nằm dưới cùng một tập đoàn Skydance, bên cạnh hai dịch vụ streaming HBO Max và Paramount+.

Công ty mới có thể tận dụng thư viện phim, truyền hình và các thương hiệu của cả hai bên để mở rộng quy mô streaming, từ đó tăng sức cạnh tranh với Netflix, Disney+ và Prime Video của Amazon.

Hollywood từng trải qua bước ngoặt theo hướng ngược lại. Trong thời kỳ hoàng kim của hệ thống studio, năm hãng lớn gồm Paramount, MGM, Warner Bros., 20th Century Fox và RKO không chỉ sản xuất phim, mà còn kiểm soát khâu phát hành và sở hữu hoặc chi phối một mạng lưới rạp chiếu.

Năm 1948, Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết trong vụ United States v. Paramount Pictures, xác định nhiều hoạt động hạn chế cạnh tranh của các hãng là vi phạm luật chống độc quyền.

Các hãng lớn sau đó phải tách hoạt động phát hành khỏi việc sở hữu rạp chiếu, đồng thời chấm dứt một số hình thức kinh doanh như “block booking” (buộc rạp phải mua hoặc thuê quyền chiếu cả một gói phim thay vì lựa chọn từng phim riêng lẻ).

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David Ellison tạo ra bước ngoặt lớn cho Hollywood trong bối cảnh khủng hoảng. Ảnh: AP.

Gần tám thập kỷ sau, Hollywood lại chứng kiến sự tập trung quyền lực, nhưng theo một hình thức khác. Thương vụ Paramount - Warner Bros. Discovery đưa hai kho nội dung và hệ sinh thái truyền thông khổng lồ về cùng một tập đoàn, khiến câu chuyện về quy mô, cạnh tranh và chống độc quyền một lần nữa trở thành tâm điểm.

Vì thế, Skydance không chỉ là công ty mới, mà còn là biểu tượng cho giai đoạn Hollywood phải tìm cách trở nên lớn hơn để tồn tại trong thị trường khốc liệt hơn.

Thách thức gánh nợ hàng chục tỷ USD

Lợi thế rõ nhất của Skydance là quy mô. Paramount ước tính thương vụ tạo ra hơn 6 tỷ USD hiệu quả cộng hưởng trong vòng ba năm sau khi hoàn tất. Phần lớn khoản này đến từ các nguồn không liên quan đến lao động, trong đó có việc hợp nhất hệ thống công nghệ streaming và các nhà cung cấp điện toán đám mây của Paramount+ và HBO Max, cùng với tiết kiệm trong mua sắm, dịch vụ doanh nghiệp, bất động sản, marketing và công nghệ thông tin.

Ở mảng streaming, hai bên hiện có tổng cộng hơn 200 triệu thuê bao DTC (dịch vụ cung cấp trực tiếp đến người tiêu dùng) tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Paramount cho biết họ dự định kết hợp hai danh mục streaming thành một nền tảng mạnh hơn trong những năm tới, đủ sức cạnh tranh với Netflix, Disney+ và Prime Video.

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Hollywood sẽ thay đổi ra sao khi Skydance gia nhập cuộc cạnh tranh với các nền tảng streaming hàng đầu như Netflix, Disney+ và Prime Video? Ảnh: Getty Images.

Thỏa thuận với các bang của Mỹ cũng buộc công ty mới phải duy trì sản lượng phim đáng kể. Skydance phải phát hành ít nhất 30 phim chiếu rạp mỗi năm trong hai năm đầu, sau đó tăng lên 32 phim mỗi năm trong ba năm tiếp theo, đầu tư thêm tối thiểu 300 triệu USD mỗi năm vào sản xuất phim tại Mỹ.

Nếu thực hiện đúng cam kết, đây có thể là tín hiệu tích cực đối với hệ sinh thái sản xuất phim Mỹ sau nhiều năm Hollywood thu hẹp quy mô.

Thách thức lớn nhất của Skydance nằm ở chính cách thương vụ được tài trợ. Sau giao dịch, Paramount dự kiến gánh khoảng 80 tỷ USD nợ ròng, trong khi lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao được dự báo ở mức khoảng 12 tỷ USD, chưa tính các khoản tiết kiệm nhờ sáp nhập.

Financial Times cảnh báo cấu trúc tài chính này đặt công ty dưới áp lực lớn, đặc biệt khi mảng truyền hình truyền thống tiếp tục suy giảm và thị trường streaming ngày càng cạnh tranh. Paramount đã vay 52 tỷ USD để thực hiện thương vụ, trong đó một số khoản vay có lãi suất lên tới 9%.

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#Skydance #Paramount thâu tóm Warner Bros #hợp nhất Paramount và Warner Bros #David Ellison #Hollywood #sản xuất phim

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