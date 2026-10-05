Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng các điều kiện

Quỳnh Như

TPO - Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf tuyên bố eo biển Hormuz sẽ chưa được mở lại cho đến khi Washington đáp ứng 7 điều kiện mà Tehran đưa ra trong khuôn khổ thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6.

Ngày 4/10, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cho biết lập trường của Tehran về eo biển Hormuz là "rõ ràng và kiên định". Theo ông, tuyến đường biển chiến lược này sẽ chưa được mở lại cho đến khi 7 điều kiện của Iran, dựa trên Bản ghi nhớ Islamabad, được đáp ứng.

"Lập trường của Cộng hòa Hồi giáo Iran hoàn toàn rõ ràng và kiên định, và eo biển Hormuz sẽ không được mở cho đến khi 7 điều kiện của chúng tôi, dựa trên Bản ghi nhớ Islamabad, được đáp ứng", ông Qalibaf nêu rõ.

hormuz.jpg
Ảnh minh hoạ.

Theo truyền thông nhà nước Iran, Tehran trước đó đã trình một đề xuất tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, trong đó cho phép khôi phục hoạt động hàng hải bình thường qua eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày nếu các điều kiện được đáp ứng. Mỹ được cho là đã phản hồi đề xuất này thông qua các kênh trung gian của Qatar vào tuần trước.

Ông Qalibaf cũng cảnh báo "Washington cần hiểu rằng thời kỳ kéo dài các cuộc đàm phán và đưa ra những yêu cầu đơn phương đã kết thúc".

Iran không muốn thảo luận về hạt nhân

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã chuyển phản hồi tới Mỹ thông qua các bên trung gian, song vẫn còn một số vấn đề cần được làm rõ.

Theo ông Baghaei, các đề xuất của Washington nhìn chung vẫn xoay quanh những lập trường trước đây, đặc biệt là vấn đề hạt nhân. Tuy nhiên, ưu tiên hiện tại của Tehran là eo biển Hormuz và khôi phục an ninh trên tuyến hàng hải này.

"Các đề xuất của phía Mỹ nhìn chung phù hợp với lập trường trước đây của họ, đặc biệt là về vấn đề hạt nhân. Chúng tôi đã nói với họ rằng trọng tâm của chúng tôi ở giai đoạn này là vấn đề eo biển Hormuz và việc khôi phục an ninh ở tuyến đường thủy này đòi hỏi những bước đi rõ ràng từ phía Mỹ", ông nói.

Ông cũng bác bỏ thông tin cho rằng Iran đề nghị cho phép cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc thanh sát các cơ sở hạt nhân để đổi lấy việc Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, đồng thời khẳng định Iran chưa từng tham gia vào các cuộc thảo luận hạt nhân với Washington.

Trước đó, một quan chức am hiểu cuộc đàm phán cho biết tài liệu đang được lưu hành đề cập đến một giai đoạn xây dựng lòng tin kéo dài 7 ngày, với mục tiêu đưa Washington và Tehran trở lại một phiên bản mở rộng của bản ghi nhớ đạt được hồi tháng 6.

Theo nguồn tin này, bất đồng giữa hai bên chủ yếu liên quan đến trình tự thực hiện các bước trong thỏa thuận, chứ không phải nội dung tổng thể của kế hoạch.

Ngoại trưởng Iran cảnh báo Mỹ

Qatar tiếp tục đóng vai trò trung gian chuyển thông điệp giữa Washington và Tehran, trong nỗ lực chấm dứt xung đột và tìm cách khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.

Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi nói với các đại sứ và nhà ngoại giao nước ngoài tại Tehran, rằng Iran vẫn hy vọng Mỹ lựa chọn con đường ngoại giao, nhưng đã chuẩn bị cho khả năng Washington nối lại hành động quân sự.

Trước đó, Reuters đưa tin, Iran đang chuẩn bị một phản ứng rộng hơn và mạnh mẽ hơn nếu Washington nối lại các cuộc tấn công quân sự quy mô lớn.

Ông Araqchi tuyên bố nếu Mỹ tiếp tục lựa chọn giải pháp quân sự, Iran "đã chuẩn bị kỹ lưỡng hơn trước" và sẽ thực hiện những hành động cần thiết để tự vệ.

"Nếu họ lại hướng tới các giải pháp quân sự, chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng hơn trước và sẽ thực hiện bất kỳ hành động cần thiết nào để tự vệ", ông nhấn mạnh.

Trong khi đó, người phát ngôn quân đội Iran Mohammad Akraminia nói với hãng thông tấn Fars rằng Tehran sẽ nâng cấp tầm bắn của tên lửa.

Eo biển Hormuz hiện tiếp tục trở thành một trong những điểm nóng then chốt trong cuộc đối đầu giữa Iran và Mỹ, khi hoạt động hàng hải tại đây gắn trực tiếp với các cuộc đàm phán ngoại giao và nguy cơ xung đột quân sự.

Reuters

Xem thêm

#Iran #eo biển Hormuz #Mỹ #đàm phán #xung đột #hàng hải #ngoại giao #hạt nhân #Trung Đông

Cùng chuyên mục

Nhà Trắng đề xuất vòng đàm phán ba bên Mỹ - Nga - Ukraine: Cửa hòa bình mở giữa lúc chiến sự leo thang?

Nhà Trắng đề xuất vòng đàm phán ba bên Mỹ - Nga - Ukraine: Cửa hòa bình mở giữa lúc chiến sự leo thang?

TPO - Mỹ đang thúc đẩy một cuộc gặp ba bên với Nga và Ukraine vào cuối tháng 10, trong nỗ lực mới nhằm tìm đường chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm. Tuy nhiên, tín hiệu ngoại giao xuất hiện đúng lúc Moscow và Kiev đều tuyên bố sẽ gia tăng các cuộc tấn công, cho thấy khoảng cách từ bàn đàm phán tới một thỏa thuận hòa bình vẫn còn rất xa.

Mỹ sẽ đàm phán với Nga và Ukraine trong tháng 10?

Mỹ sẽ đàm phán với Nga và Ukraine trong tháng 10?

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Mỹ muốn làm trung gian cho một vòng đàm phán mới giữa Ukraine và Nga nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 4 năm rưỡi, và dự kiến sẽ tổ chức cuộc đàm phán này vào cuối tháng 10.

Sáng kiến giúp Ukraine đột phá phòng tuyến

Sáng kiến giúp Ukraine đột phá phòng tuyến

TPO - Quân đội Ukraine đã cải biến các xe bọc thép chở quân (APC) thành thiết bị nổ tự chế, kết hợp sử dụng thiết bị không người lái và chiến thuật nghi binh, nhờ đó đạt được bước đột phá trên chiến trường tại vùng Donetsk.

Mỹ đưa ‘sát thủ diệt hạm’ NMESIS tới Nhật Bản

Mỹ đưa ‘sát thủ diệt hạm’ NMESIS tới Nhật Bản

TPO - Mỹ chuẩn bị triển khai một trong những hệ thống tên lửa chống hạm đặc trưng của nước này tới hòn đảo Nhật Bản gần Đài Loan (Trung Quốc) nhất. Đây là động thái chưa từng có, diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Bắc Kinh và Tokyo vẫn ở mức cao.

Houthi tấn công thủ đô của Ả-rập Xê-út

Houthi tấn công thủ đô của Ả-rập Xê-út

TPO - Lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn tuyên bố đã sử dụng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV) để tấn công cơ sở dầu của tập đoàn Aramco tại thủ đô Riyadh của Ả-rập Xê-út, nhằm đáp trả các cuộc tấn công mà nhóm này cáo buộc do Ả-rập Xê-út tiến hành nhằm vào thủ đô Sanaa và một số tỉnh của Yemen.

Hé lộ thương vụ tỷ đô trong đàm phán Nga - Mỹ về Ukraine

Hé lộ thương vụ tỷ đô trong đàm phán Nga - Mỹ về Ukraine

TPO - Các cuộc trao đổi của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump với Nga về việc chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine đã mở rộng sang thương vụ dầu mỏ trị giá hàng tỷ đô la, có thể mang lại lợi ích cho các doanh nhân có quan hệ với hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, New York Times đưa tin.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe