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Người lính

Nga tập kích trung tâm hậu cần và dữ liệu của Ukraine

Quỳnh Như

TPO - Bộ Quốc phòng Nga ngày 4/10 cho biết lực lượng nước này đã tiến hành các cuộc tập kích nhằm vào một trung tâm dữ liệu, cơ sở hậu cần và nhiều mục tiêu quân sự tại Ukraine.

Theo phía Nga, các máy bay không người lái (UAV) Geran đã tập kích trung tâm hậu cần của Nova Poshta tại Chernomorsk, gần Odessa, cùng một trung tâm dữ liệu ở thành phố Odessa. Video do Bộ Quốc phòng Nga công bố được cho là ghi lại thời điểm các cơ sở này bị tấn công.

Nga tập kích trung tâm hậu cần và dữ liệu của Ukraine. Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga

Nga gần đây đã tăng cường các cuộc tấn công nhắm vào mục tiêu vào các trung tâm dữ liệu của Ukraine, khiến các nhà cung cấp dịch vụ internet và di động báo cáo thiệt hại và gián đoạn kết nối.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng nước này đã tấn công hai tàu chở hàng được cho là vận chuyển vật tư quân sự tới cảng Odessa. Nga cũng cho biết đã phá hủy một sở chỉ huy máy bay không người lái, một radar giám sát trên không, cùng cơ sở hạ tầng giao thông quân sự, kho vũ khí, các điểm tập kết UAV và vị trí đóng quân của binh sĩ Ukraine cũng như lực lượng nước ngoài tại 147 địa điểm.

Moscow đồng thời tuyên bố đã tập kích cầu đường bộ Severny bắc qua sông Dnieper ở Kiev, cho rằng cây cầu này được sử dụng để vận chuyển binh sĩ và hàng hóa quân sự.

Trong 24 giờ qua, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn 4 bom dẫn đường, 3 tên lửa HIMARS và 1.222 máy bay không người lái của Ukraine.

Trên chiến trường, Moscow tuyên bố lực lượng Nga tiếp tục siết chặt vòng vây tại khu vực Kharkov ở Đông Bắc Ukraine và tiến thêm tại một số khu vực khác, trong đó có khu vực phía Bắc và trung tâm Dobropolye.

Các tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Nga và Ukraine gia tăng các cuộc tập kích tầm xa. Hai bên liên tục nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng, công nghiệp, hậu cần và các cơ sở được cho là có liên quan đến hoạt động quân sự của đối phương.

Moscow cáo buộc Kiev mở rộng các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và kinh tế của Nga. Trong khi đó, Ukraine cho rằng các cuộc tập kích của Nga tiếp tục gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng và dân sự tại nước này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây cảnh báo Ukraine có thể đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng của Nga. Ông cho rằng các cuộc tập kích như vậy không làm thay đổi cục diện chiến trường và chỉ khiến nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình trở nên khó khăn hơn.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev sẽ tiếp tục tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở dầu mỏ của Nga.

Bộ Quốc phòng Nga sau đó cảnh báo sẽ đáp trả bằng cách mở rộng chiến dịch tấn công. Moscow cho rằng giới lãnh đạo Ukraine phải chịu trách nhiệm về bất kỳ sự leo thang nào tiếp theo.

RT

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#Nga #Ukraine #tấn công #hậu cần #dữ liệu #quân sự #hạ tầng #năng lượng #tập kích #UAV #xung đột

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