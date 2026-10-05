Vóc dáng như siêu mẫu của 'bạn gái tổng tài hot nhất hiện tại'

TPO - Tôn Thiên tham dự Tuần lễ thời trang Paris và nhận được nhiều lời khen ngợi với nhan sắc nổi bật, vóc dáng tựa siêu mẫu, thần thái sang trọng.
TPO - Chỉ một câu nói, sơ suất nhỏ của nghệ sĩ Việt có thể thành tâm điểm bàn tán trên Threads. Vụ việc mới nhất của JustaTee trên sân khấu trao giải Tinh hà say hi chính là ví dụ điển hình.
TPO - Không cần tìm kiếm, người dùng vẫn dễ dàng bắt gặp phim ngắn AI với nội dung 18+, bạo lực trên mạng xã hội. Một bộ phận người trẻ bị cuốn theo cách kể chuyện ngắn, liên tục kích thích tò mò, nhiều người lại đặt câu hỏi về giới hạn nội dung và trách nhiệm kiểm soát những video này.
TPO - Việc Paramount Skydance thâu tóm Warner Bros. Discovery, dự kiến hoàn tất ngày 6/10, không chỉ tạo ra một đế chế truyền thông trị giá khoảng 111 tỷ USD mà còn đánh dấu bước chuyển lớn của Hollywood.
TPO - Chia sẻ với phóng viên Tiền Phong, đạo diễn catwalk Ngọc Anh Nana cho biết cả ba phần thi tại chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 được đầu tư và tập luyện kỹ càng. Chỉ riêng phần thi áo dài, biên đạo nghĩ ra 7 màn trình diễn khác nhau để thí sinh có cơ hội tỏa sáng.
TPO - Son Ye Jin vấp phải tranh cãi vì một video chia sẻ khoảnh khắc ăn uống. Tuy nhiên, trước đó cũng có nhiều ý kiến trái chiều về việc nữ diễn viên khoe con trai.
TPO - Trong bộ phim sinh tồn, Brad Pitt được khen ngợi về diễn xuất, lấn át cả kịch bản thiếu đột phá. Tuy nhiên, ngôi sao thực sự đến từ chú chó Odin.
TPO - BTS và Stray Kids đều thông báo không gửi tác phẩm tranh giải Grammy 2027. Động thái này được cho là để phản đối hạng mục mới được Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Mỹ đưa vào hệ thống giải thưởng.
TPO - Sau chung kết Tinh hà say hi, Trấn Thành tiếp tục phủ sóng truyền hình cuối tuần với Ca sĩ mặt nạ và Running Man. Trong tập mở màn Ca sĩ mặt nạ, nam MC cùng Bích Phương, Phương Mỹ Chi và Đức Phúc đóng vai trò dự đoán danh tính năm giọng ca giấu mặt.
TPO - Hoa hậu Tiểu Vy, Nguyễn Hùng, Võ Điền Gia Huy cùng Lãnh Thanh góp mặt trong "Bò sữa bay" dự kiến ra rạp ngày 6/11. Dàn hoa hậu, diễn viên trăm tỷ bước vào thị trường cuối năm với lịch phát hành dày đặc, giữa lúc "Trại buôn người" vẫn áp đảo phòng vé.
TPO - Chung kết Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 gây chú ý với nhiều màn trình diễn giàu cảm xúc. Đông Hùng bật khóc khi nhắc những lần cãi lời mẹ, Thái VG kể tuổi thơ thiếu vắng cha. Trịnh Thăng Bình xúc động nhớ cuộc gọi cuối cùng của người dì từng ủng hộ anh theo đuổi nghệ thuật.
TPO - Tối 3/10, Phương Mỹ Chi tổ chức nhạc hội Dân chơi dân ca tại sân Tao Đàn, TPHCM, thu hút hơn 5.000 khán giả. Trong đêm nhạc cá nhân bán vé đầu tiên, nữ ca sĩ tái hiện đám cưới Khmer cùng Bảo Định.
TPO - Sau khi tập 14 kết thúc, Trần Ngọc có bài viết dài nhìn lại hành trình đồng hành cùng Anh trai vượt ngàn chông gai. Nam MC gọi 2026 là năm đặc biệt và dùng hai chữ “biết ơn” để tổng kết trải nghiệm tại chương trình.
TPO - Hoàng Hà là "mỹ nhân nấm lùn" của màn ảnh Việt. Nụ cười tươi tắn giúp cô vào top gương mặt đẹp nhất thế giới.
TPO - Mưa lớn trước đêm nhạc Dân chơi dân ca của Phương Mỹ Chi khiến khán giả phải chạy tìm chỗ trú tại sân Tao Đàn, TPHCM. Ban đầu, người xem mặc áo mưa chờ chương trình, nhưng đến khoảng 19h, mưa ngày càng lớn, nhiều người rời chỗ ngồi.
TPO - Mâu thuẫn gia đình Beckham một lần nữa được khơi lại khi Brooklyn Beckham vắng mặt trong buổi trình diễn thời trang của Victoria Beckham tại Tuần lễ thời trang Paris.
Tối 2/10, tại Đêm Công bố và Trao giải Tinh Hà “Say Hi”, tiết mục của nhóm buitruonglinh được vinh danh ở hạng mục “The Viet Vanguard Award - Tiên Phong Đất Việt” - giải thưởng mới do Nhà tài trợ Kim cương TPBank đồng hành với tiết mục “Thêu Hoa Dệt Gấm”. Ca khúc được trình diễn và làm mới của buitruonglinh cùng HURRYKNG, JSOL và CONGB thể hiện, đưa ca trù, xẩm, chèo, quan họ vào nền pop, R&B và rap.