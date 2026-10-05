Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

TPO - TPHCM hiện có 1,57 triệu người cao tuổi, chiếm 11,4% dân số. Khi tuổi thọ ngày càng tăng, bài toán đặt ra không chỉ là làm sao chữa bệnh cho người già mà còn là chăm sóc thế nào để các cụ được sống khỏe, có người đồng hành và tiếp tục duy trì vai trò trong gia đình, cộng đồng.