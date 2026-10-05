Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Sáng 5/10/2026, trước giờ khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.
TPO - Sáng 5/10, tại sân bay Cần Thơ, 15.401 mẫu hài cốt liệt sĩ được bàn giao vận chuyển ra Hà Nội phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ. Chuyến bay được thực hiện bằng máy bay vận tải CASA-C295, do Lữ đoàn 918, Quân chủng Phòng không - Không quân thực hiện.
TPO - Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục vừa thông xe kỹ thuật, lượng phương tiện đổ về Ô Chợ Dừa tăng cao trong khi mặt đường bị thu hẹp do thi công xén dải phân cách, khiến khu vực này ùn ứ trong sáng 5/10.
TPO - Hàng loạt cầu gai cát theo sóng biển dạt vào bờ, xuất hiện dày đặc sát mép nước tại một số khu vực ở Nha Trang. Người dân, du khách được khuyến cáo quan sát kỹ khi tắm biển, vui chơi trên bãi cát.
TPO - Sáng 5/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc và chủ trì hội nghị.
TPO - Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cán bộ cấp chiến lược phải có tầm nhìn, tư duy hệ thống, năng lực lựa chọn và tổ chức thực hiện những quyết sách lớn; cán bộ cơ sở phải nắm chắc địa bàn, có năng lực giải quyết công việc và phục vụ Nhân dân. Người đứng đầu phải biết phát hiện, trọng dụng người có đức, có tài, phát huy trí tuệ tập thể và chuẩn bị đội ngũ kế cận.
TPO - TPHCM hiện có 1,57 triệu người cao tuổi, chiếm 11,4% dân số. Khi tuổi thọ ngày càng tăng, bài toán đặt ra không chỉ là làm sao chữa bệnh cho người già mà còn là chăm sóc thế nào để các cụ được sống khỏe, có người đồng hành và tiếp tục duy trì vai trò trong gia đình, cộng đồng.
TPO - Lực lượng chức năng đang huy động phương tiện, nhân lực rà soát dọc hai bờ sông Hồng để tìm kiếm cán bộ kiểm lâm mất tích.
TPO - Sở Xây dựng TPHCM vừa công bố 159 điểm thường xuyên ghi nhận ngập ở Thành phố, trong đó có 76 điểm ở TPHCM cũ, 52 vị trí ở Bình Dương cũ và 31 khu vực ở Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Tại TPHCM cũ, những khu vực ngập nặng nhất nằm ở Gò Vấp, Bình Thạnh, Bình Tân, Thủ Đức...
TPO - Xưởng phụ tùng xe máy tại xã Trung Giã (TP Hà Nội) bất ngờ phát hỏa dữ dội. Cột khói đen bốc cao khiến người dân cách đó nhiều km vẫn có thể nhìn thấy.
TPO - Với hàng chục nghìn mái ấm được trao, hàng chục nghìn lượt người hưởng lợi qua gần 20 năm thực hiện, Chương trình “Mái ấm Công đoàn” không chỉ hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mà còn mang đến sự khích lệ tinh thần, tiếp thêm động lực vươn lên từ chính những mảnh đời còn lắm chênh vênh.
TPO - Lượng lớn phương tiện lấp kín hàng loạt tuyến phố huyết mạch của Hà Nội trong giờ cao điểm sáng 5/10, gây ùn tắc kéo dài.
TPO - Sáng 5/10/2026, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.
TPO - Hàng chục nghìn cọc tre cùng hàng trăm công trình nò sáo, vây ví lấn chiếm mặt nước đang được tháo dỡ tại xã Phú Vang - một trong những địa bàn có diện tích đầm phá lớn của TP. Huế.
TPO - Hướng tới Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI, các phường trung tâm Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã đồng loạt ra quân chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, trồng hoa và cây xanh.
TPO - Do ảnh hưởng của không khí lạnh, hôm nay (5/10), Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa rất to, từ ngày mai, mưa mở rộng ra Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi. Miền Bắc sáng nay còn mưa dông rải rác, nền nhiệt giảm sâu.
TP - TPHCM cần tính đến những không gian có thể giữ và chứa nước thay vì chỉ phụ thuộc vào hệ thống cống, TS Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường TPHCM hiến kế.