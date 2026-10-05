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Miền Trung đón mưa rất lớn

Nguyễn Hoài

TPO - Do ảnh hưởng của không khí lạnh, hôm nay (5/10), Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa rất to, từ ngày mai, mưa mở rộng ra Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi. Miền Bắc sáng nay còn mưa dông rải rác, nền nhiệt giảm sâu.

Sáng sớm nay (5/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở khu vực từ Thanh Hóa đến Huế.

Dự báo ngày 5/10, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và các nơi khác ở khu vực từ Thanh Hóa đến Huế.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm qua và sáng sớm nay (5/10), khu vực phía Tây Bắc Bộ, đồng bằng Bắc Bộ và tỉnh Phú Thọ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

Dự báo hôm nay, không khí lạnh tiếp tục gây mưa dông rải rác cho khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm, từ chiều nay mưa giảm.

Nền nhiệt miền Bắc hôm nay thấp nhất từ 19-22 độ, vùng núi cao có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-22 độ, cao nhất 24-26 độ.

Dự báo ngày mai (6/10) đến 8/10, miền Bắc nắng trở lại, trời chỉ còn se lạnh về đêm và sáng sớm, riêng vùng núi trời rét về đêm và sáng sớm.

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Hà Tĩnh và Quảng Trị có thể đón mưa rất lớn trong hôm nay (5/10).

Tại khu vực miền Trung, không khí lạnh kết hợp với địa hình đón gió tiếp tục gây mưa lớn trên diện rộng. Trong đó, ngày và đêm 5/10, Hà Tĩnh và Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30–70mm, có nơi mưa rất to trên 160mm.

Khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Huế ngày và đêm nay cũng có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến 15–40mm, có nơi mưa to trên 70mm.

Sang ngày và đêm 6/10, vùng mưa có xu hướng dịch nam. Trọng tâm mưa là khu vực Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Đông Quảng Ngãi lượng mưa phổ biến từ 40–80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm.

Dự báo đợt mưa lớn ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có thể kéo dài thêm nhiều ngày tới. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại những nơi trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất ở khu vực vùng núi.

Tây Nguyên hôm nay ít mưa, riêng khu vực Lâm Đồng chiều và đêm có mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, cao nhất 29-32 độ.

Nam Bộ sáng ít mưa, riêng chiều và đêm nay có mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 31-34 độ.

TPHCM ngày ít mưa, chiều và đêm nay có mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 32-34 độ.

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