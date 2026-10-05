Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Lâm Đồng chỉnh trang đô thị đón Festival Hoa Đà Lạt

Thái Lâm

TPO - Hướng tới Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI, các phường trung tâm Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã đồng loạt ra quân chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, trồng hoa và cây xanh.

Sáng 4/10, các phường khu vực trung tâm Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, trồng hoa và cây xanh, chuẩn bị cho Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026.

Lễ phát động được tổ chức tại các phường Lâm Viên - Đà Lạt, Xuân Hương - Đà Lạt, Xuân Trường - Đà Lạt, Cam Ly - Đà Lạt và Langbiang - Đà Lạt.

img-6605.jpg
Lễ phát động tại phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Sau lễ phát động, đông đảo cán bộ, đoàn viên, học sinh và người dân cùng tổng vệ sinh đường phố, vỉa hè, đường hẻm và khu dân cư. Các lực lượng tập trung thu gom, phân loại rác; vệ sinh rãnh thoát nước; phát quang cây cỏ, bụi rậm che khuất tầm nhìn và bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép.

img-2981.jpg
Đông đảo người dân tham gia trồng cây xanh trong phố.

Cùng với đó, các địa phương vận động người dân, cơ quan, trường học, doanh nghiệp trồng và chăm sóc hoa, cây xanh; xây dựng các tuyến đường hoa, điểm xanh trong khu dân cư. Một số mô hình như “Ngày Chủ nhật xanh”, “Nhà nhà trồng hoa, người người trồng hoa”, “Đổi rác thải lấy quà tặng” được triển khai nhằm cải thiện cảnh quan đô thị.

img-2980.jpg
Học sinh tham gia đổi rác thải nhựa lấy quà.

Theo kế hoạch, hoạt động chỉnh trang được thực hiện trước, trong và sau Festival, gắn với việc kiểm tra, duy trì vệ sinh và cảnh quan tại các khu vực tổ chức sự kiện.

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026 dự kiến khai mạc tối 19/12 tại Quảng trường Lâm Viên và bế mạc vào tối 31/12. Sự kiện gồm 11 chương trình chính và 25 chương trình hưởng ứng, với các hoạt động về không gian hoa, triển lãm hoa và cây cảnh cùng nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật.

Xem thêm

#Festival Hoa Đà Lạt #chỉnh trang đô thị #trồng hoa #vệ sinh môi trường #Lâm Đồng #Đà Lạt #hoạt động cộng đồng

Cùng chuyên mục

Miền Trung đón mưa rất lớn

Miền Trung đón mưa rất lớn

TPO - Do ảnh hưởng của không khí lạnh, hôm nay (5/10), Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa rất to, từ ngày mai, mưa mở rộng ra Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi. Miền Bắc sáng nay còn mưa dông rải rác, nền nhiệt giảm sâu.

Tại phường Thủ Đức nước vẫn ngập nặng sau nhiều cơn mưa lớn

Chuyên gia hiến kế để TPHCM thoát ngập

TP - TPHCM cần tính đến những không gian có thể giữ và chứa nước thay vì chỉ phụ thuộc vào hệ thống cống, TS Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường TPHCM hiến kế.

Thủ tướng điều động, bổ nhiệm, phê chuẩn nhân sự

Thủ tướng điều động, bổ nhiệm, phê chuẩn nhân sự

TPO - Tuần qua (từ 28/9 đến 4/10), Thủ tướng ban hành các quyết định điều động, bổ nhiệm, kéo dài thời hạn giữ chức vụ đến hết tuổi phục vụ tại ngũ đối với một số cán bộ thuộc các đơn vị của Bộ Quốc phòng; ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND TPHCM, TP Bắc Ninh và tỉnh Hưng Yên.

Hệ thống chống ngập 10 nghìn tỷ dự kiến sẽ hoàn thành và bàn giao các hạng mục của dự án chống ngập cho TPHCM vào 15/11

TPHCM bao giờ hết ngập?

TP - Những ngày gần đây, TPHCM liên tục hứng chịu hàng loạt cơn mưa lớn khiến nhiều tuyến đường chìm trong nước. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là hệ thống thoát nước hiện nay không đáp ứng được lưu lượng nước khi xuất hiện những trận mưa lớn.

Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV. Ảnh: ĐB.

Kịp thời thay thế cán bộ thiếu bản lĩnh đổi mới, không dám quyết, không dám làm

TPO - Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh việc xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; kịp thời thay thế cán bộ né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, thiếu bản lĩnh đổi mới, lo sợ, không dám quyết, không dám làm, không dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe