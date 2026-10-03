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Địa ốc

Thị trường nhà ở cho chuyên gia sẽ thay đổi như thế nào thời gian tới?

P.V

Khi TP.HCM chuyển sang thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao và hình thành các cực tăng trưởng mới, nhu cầu về nhà ở dành cho đội ngũ chuyên gia cũng đang bước vào một chu kỳ phát triển mới. Không chỉ cần một nơi để ở, nhóm khách hàng này ngày càng đòi hỏi một hệ sinh thái sống hoàn chỉnh, từ giao thông, giáo dục, y tế đến không gian xanh và dịch vụ quốc tế.

Từ chiến lược thu hút FDI chất lượng cao đến thu hút nhân lực toàn cầu

Ngày 30/9, phát biểu tại Tọa đàm “TPHCM thu hút nhân lực tinh hoa quốc tế cho kỷ nguyên tăng trưởng mới”, ông Quách Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Sở Tài chính TPHCM - cho biết, 9 tháng năm nay, vốn FDI đăng ký vào TPHCM đạt hơn 17 tỷ USD, tăng hơn 4 lần so với cùng kỳ năm 2025 và vượt gần 57% so với mục tiêu thu hút 11 tỷ USD của năm nay.

Thị trường nhà ở cho chuyên gia sẽ thay đổi như thế nào thời gian tới? ảnh 1Ông Quách Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Sở Tài chính TPHCM

Ông Tuấn khẳng định việc thu hút FDI hiện nay không còn dựa chủ yếu vào lao động giá rẻ hay ưu đãi thuế. Cuộc cạnh tranh đang chuyển sang chất lượng thể chế, năng lực đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực, hạ tầng và sức mạnh của cộng đồng doanh nghiệp trong nước.

Do đó, bài toán của TPHCM không chỉ dừng ở việc sàng lọc dự án đầu tư FDI mà còn phải kiến tạo hệ sinh thái nhân lực đủ năng lực tiếp nhận và phát huy hiệu quả dòng vốn chất lượng cao.

“All-in-one” sẽ trở thành tiêu chuẩn mới?

Theo ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM, mô hình đô thị tích hợp “all-in-one” – tất cả trong một là mô hình TPHCM đang xây dựng.

Điểm đáng chú ý là bài toán chất lượng sống được nhìn ở quy mô của cả gia đình. Một chuyên gia đến TP.HCM không chỉ có nhu cầu về nơi ở cho bản thân mà có thể đi cùng con cái, vợ/chồng và cả cha mẹ, người lớn tuổi.

Vì vậy, một đô thị muốn thu hút nhân tài cần đồng thời giải quyết những nhu cầu về giáo dục, y tế, giao thông, vui chơi, giải trí và môi trường sống. Đây cũng là cách nhìn đang tạo ra một tiêu chuẩn mới cho thị trường nhà ở dành cho chuyên gia: không chỉ bán một căn hộ, mà phải tạo ra một hệ sinh thái sống.

Hơn 75.000 chuyên gia công nghệ cao mở ra dư địa lớn cho thị trường

Từ góc độ không gian sống, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc Tiếp thị dự án Nhà ở CBRE Việt Nam cho biết, hiện TP.HCM có hơn 75.000 chuyên gia làm việc trong các lĩnh vực công nghệ cao. Trong khi đó, giá nhà tại khu vực lõi trung tâm đã tăng cao trong những năm gần đây. Điều này khiến nhà đầu tư mua nhà với mục đích cho thuê phải cân nhắc kỹ hơn về hiệu suất đầu tư.

Sự phát triển của hệ thống giao thông đô thị có thể tạo ra thay đổi đáng kể khi rút ngắn thời gian di chuyển giữa các đô thị vệ tinh và trung tâm. Khi đó, những sản phẩm nằm ngoài khu vực lõi nhưng sở hữu khả năng kết nối tốt, đồng thời có đầy đủ tiện ích, dịch vụ và chất lượng quản lý, có thể trở thành lựa chọn đáng chú ý đối với nhóm chuyên gia.

“Đối với khách thuê là tầng lớp chuyên gia, họ sẽ nhằm đến lựa chọn hệ sinh thái toàn diện bao gồm nhà ở và các dịch vụ đi kèm, nhất là chất lượng quản lý”, ông Kiệt nhận định.

Chuyên gia quốc tế không chỉ thuê một căn hộ, họ tìm một nơi để sống

Với kinh nghiệm gần 20 năm tại Việt Nam, ông Angus Liew, Chủ tịch Gamuda Land Việt Nam phát biểu tại toạ đàm rằng bên cạnh cơ hội việc làm và khả năng di chuyển thuận lợi, chất lượng cuộc sống tương đương với những gì chuyên gia quen thuộc tại quê nhà là yếu tố quan trọng để thu hút nhân tài quốc tế. Theo ông Angus Liew, với những dự án hướng tới chuyên gia tại TP.HCM như Norton Park, Gamuda Land không chỉ tập trung vào phát triển căn hộ mà còn hướng tới hoàn thiện hệ sinh thái với công viên, mảng xanh và các dịch vụ phục vụ đời sống gia đình chuyên gia.

Ông Angus Liew, Chủ tịch Gamuda Land Việt Nam
Ông Angus Liew, Chủ tịch Gamuda Land Việt Nam

Tọa lạc trên mặt tiền Đại lộ Bình Dương, tại cửa ngõ Đông Bắc TP.HCM, Norton Park nằm trong hệ sinh thái đô thị 17 ha, kế cận VSIP 1 – nơi cộng đồng chuyên gia quốc tế đã hình thành qua nhiều năm. Dự án sở hữu lợi thế kết nối với AEON Mall Thuận Giao, sân Golf Sông Bé cùng mạng lưới giáo dục, y tế, thương mại và dịch vụ hiện hữu.

Dự án Norton Park
Dự án Norton Park

Với mật độ xây dựng chỉ 20%, những ngôi nhà Norton Park được bao bọc trong 2,5 ha diện tích cảnh quan (trong tổng diện tích phát triển là 7,9ha), nơi những tầng cây được vun bồi theo phương pháp trồng rừng Miyawaki Nhật Bản để cùng lớn lên và sinh trưởng theo năm tháng.

Thị trường nhà ở cho chuyên gia sẽ thay đổi như thế nào thời gian tới? ảnh 4Dự án Norton Park

Thấu hiểu những chuyên gia đang sống giữa nhịp vận động toàn cầu, nơi diện mạo trục đại lộ huyết mạch đổi thay từng ngày, Gamuda Land kiến tạo một miền an trú để bạn tận hưởng nhịp sống riêng hòa cùng nhịp điệu của thiên nhiên với nắng gió luân chuyển, cây cối vươn cao, tiếng chim khẽ gọi ngày mới trên mỗi bước dạo giữa rừng xanh.

#nhà ở #chuyên gia #TP.HCM #hệ sinh thái #bất động sản #chuyên gia quốc tế #đô thị tích hợp

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