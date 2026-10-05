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Địa ốc

Lễ ra quân dự án Lynn Times Onsen Sky Garden: “Đánh thức một tâm điểm bên dòng Đà Giang”

P.V

Ngày 30/9/2026, lễ ra quân dự án Lynn Times Onsen Sky Garden quy tụ hơn 600 chiến binh kinh doanh đến từ 10 đại lý chiến lược. Sự kiện kết hợp hoạt động giới thiệu dự án với trải nghiệm thực tế hệ sinh thái nghỉ dưỡng khoáng nóng tại Thanh Thủy, qua đó mở màn cho chiến dịch đưa dòng căn hộ chăm sóc sức khỏe đến thị trường với mức giá từ hơn 1 tỷ đồng/căn.

Khí thế bùng nổ đánh thức một tâm điểm bên dòng Đà Giang

Với chủ đề “Đánh thức một tâm điểm bên dòng Đà Giang”, lễ ra quân Lynn Times Onsen Sky Garden diễn ra trong không khí sôi động với sự tham gia của hơn 600 chiến binh kinh doanh thuộc 10 đại lý chiến lược. Chương trình do Đơn vị phát triển dự án MSH Group phối hợp cùng Chủ đầu tư Onsen Fuji tổ chức.

Khí thế bùng nổ tại Sự kiện Ra quân dự án Lynn Times Onsen Sky Garden
Khí thế bùng nổ tại Sự kiện Ra quân dự án Lynn Times Onsen Sky Garden

Thay vì tập trung vào các hoạt động giới thiệu sản phẩm trên sân khấu, chương trình được thiết kế theo hướng kết hợp giữa thông tin dự án và trải nghiệm thực tế. Qua đó, đội ngũ kinh doanh có cơ hội tìm hiểu trực tiếp hệ sinh thái nghỉ dưỡng, dịch vụ và khoáng nóng đang được vận hành tại Thanh Thủy.

Phát biểu tại sự kiện, ông Tomita, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Onsen Fuji, cho biết: “Một hành trình tốt đẹp luôn bắt đầu từ niềm tin, sự đồng lòng và quyết tâm. Sự kiện hôm nay đánh dấu cột mốc chính thức bắt đầu triển khai kinh doanh dự án Lynn Times Onsen Sky Garden. Từ đây, những giá trị của dự án sẽ được giới thiệu một cách đầy đủ và sâu sắc hơn đến những đại sứ kinh doanh tinh hoa - những người sẽ trực tiếp đưa hình ảnh, câu chuyện và giá trị của Lynn Times Onsen Sky Garden đến gần hơn với khách hàng.”

Không khí chương trình được đẩy lên cao trào với nghi thức kích hoạt dự án, chính thức khởi động chiến dịch kinh doanh Lynn Times Onsen Sky Garden trên hệ thống phân phối.

Lễ ra quân dự án Lynn Times Onsen Sky Garden: “Đánh thức một tâm điểm bên dòng Đà Giang” ảnh 2

Đơn vị phát triển dự án MSH Group, các đại lý phân phối chiến lược cùng đội ngũ chiến binh kinh doanh thể hiện quyết tâm “quét sạch bảng hàng” Lynn Times Onsen Sky Garden

Một trong những điểm nhấn ấn tượng của chương trình là hoạt động trải nghiệm được tổ chức ngay sau lễ ra quân. Các khách mời và đội ngũ kinh doanh cùng dùng tiệc buffet tại nhà hàng LynnTimes Thanh Thủy trước khi đắm mình vào liệu trình ngâm tắm khoáng nóng tự nhiên tại Công viên Ohayo Onsen & Spa.

Việc “mục sở thị” chất lượng dịch vụ, triết lý vận hành cùng lượng du khách đông đúc đang thụ hưởng hệ sinh thái Lynntimes Thanh Thủy chính là lời giải đáp đắt giá nhất cho bài toán niềm tin.

Trong bối cảnh thị trường không thiếu những dự án nằm trên bản vẽ, việc Lynn Times Onsen Sky Garden được phát triển ngay trong một quần thể đã đi vào vận hành ổn định là lợi thế cạnh tranh vượt trội. Khách hàng và nhà đầu tư không phải mòn mỏi chờ đợi hạ tầng, mà có thể nhìn thấy, chạm vào và kiểm chứng ngay giá trị khai thác thực tế của tài sản.

Hoạt động này giúp đội ngũ tư vấn có thêm góc nhìn trực tiếp về hệ sinh thái dịch vụ tại quần thể nghỉ dưỡng Thanh Thủy - nền tảng được dự án Lynn Times Onsen Sky Garden kế thừa và phát triển.

Theo định hướng của chủ đầu tư, việc phát triển dự án trong một quần thể đã có hạ tầng và dịch vụ vận hành là một trong những yếu tố được kỳ vọng tạo khác biệt so với các sản phẩm nghỉ dưỡng mới chỉ ở giai đoạn phát triển.

Lynn Times Onsen Sky Garden có mức giá “gây bão” thị trường

Khi Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số, một thế hệ khách hàng mới đang dần hình thành: những người đã đi qua nhiều năm làm việc, tích lũy và vun đắp cho gia đình, nay bắt đầu tìm kiếm một không gian sống chất lượng hơn cho những năm tháng tiếp theo.

Họ không chỉ cần một nơi để ở, mà quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe, sự an yên, trải nghiệm sống, kết nối gia đình và giá trị sử dụng thực tế của tài sản. Đây cũng là khoảng trống mà thị trường bất động sản chưa có nhiều sản phẩm được thiết kế chuyên biệt để đáp ứng.

Lynn Times Onsen Sky Garden tiên phong mang đến dòng sản phẩm hưu trí 5 sao thế hệ mới – kết hợp giữa không gian sống, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và giá trị sử dụng trong cùng một tài sản.

Đáng chú ý, Sky Garden sở hữu mức giá trung bình khoảng 32 triệu đồng/m², từ 28 triệu đồng/m², tương đương hơn 1 tỷ đồng/căn.

Mức giá này càng trở nên đáng chú ý khi đặt trong tương quan với mặt bằng hiện tại. Theo CBRE, kể từ Quý 3/2025, mặt bằng giá sơ cấp trung bình tại thị trường Hà Nội, không tính nguồn cung từ các đại đô thị ở Văn Giang, Hưng Yên, đã liên tục duy trì trên ngưỡng 100 triệu đồng/m². Nếu tính cả các dự án tại các đại đô thị ở Văn Giang, giá trung bình căn hộ chung cư toàn thị trường đạt 84 triệu đồng/m² trong Quý 1/2026, tăng gần 8% theo quý và 13% theo năm.

Trong bối cảnh đó, khoảng giá từ 28 triệu đồng/m² của Lynn Times Onsen Sky Garden trở thành một khoảng giá hiếm gặp trên thị trường, đặc biệt khi sản phẩm hướng tới một nhu cầu sống mới của nhóm khách hàng trung niên, cận nghỉ hưu và nghỉ hưu.

Đơn vị phát triển dự án MSH Group công bố mức giá bán của dự án
Đơn vị phát triển dự án MSH Group công bố mức giá bán của dự án

Lễ ra quân rực lửa ngày 30/9/2026 không chỉ là cột mốc chính thức khởi động chiến dịch phân phối Lynn Times Onsen Sky Garden, mà còn phát đi tín hiệu mạnh mẽ về một sản phẩm “giá trị thực - trải nghiệm thực - tài chính thực” đang sẵn sàng “đánh thức” toàn bộ thị trường bất động sản cuối năm.

#Lynn Times Onsen Sky Garden #bất động sản #thanh thủy #đà giang #chăm sóc sức khỏe #dự án mới #đầu tư

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