Nest Art 10 Năm: Tái định nghĩa thói quen dùng yến và sự ra đời của thương hiệu Nestizen

Trong tâm thức của người tiêu dùng Việt, yến sào từ lâu đã được mặc định là loại thực phẩm bổ dưỡng cao cấp, gắn liền với những dịp đặc biệt, quà biếu tặng sang trọng hoặc các liệu trình phục hồi sức khỏe. Bên cạnh rào cản chi phí, quy trình sơ chế và chưng cất thủ công phức tạp, tốn thời gian cũng khiến yến sào khó tiếp cận với số đông người dùng trong nhịp sống hối hả.

Trải qua hành trình 10 năm thương hiệu Nest Art thuộc CTCP Yến Sào Nha Trang đã từng bước thay đổi góc nhìn này. Bằng việc chủ động ứng dụng công nghệ hiện đại vào quy trình chế biến, doanh nghiệp không chỉ giữ trọn hàm lượng dinh dưỡng từ tổ yến thật mà còn biến thức quà xa xỉ này thành một giải pháp chăm sóc sức khỏe tiện lợi, có thể đồng hành thường xuyên cùng mỗi gia đình.

Khách hàng nhí hào hứng trải nghiệm dòng sản phẩm súp tổ yến

Nestizen: Trải nghiệm yến dinh dưỡng dễ dàng mỗi ngày

Nhịp sống hiện đại đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe hơn trong hành vi tiêu dùng: thực phẩm không chỉ cần an toàn, giàu dinh dưỡng mà còn phải tối giản hóa thao tác chế biến. Nắm bắt xu hướng này, CTCP Yến Sào Nha Trang chính thức giới thiệu thương hiệu Nestizen – một cách gọi tên cho các dòng sản phẩm yến tiện lợi mà công ty đã phát triển trong thời gian qua.

Nestizen – Thương hiệu tiếp nối hành trình đổi mới cách thức thưởng thức yến của CTCP Yến Sào Nha Trang.

Không dừng lại ở việc phục vụ các dịp đặc biệt, Nestizen chọn cách tiếp cận gần gũi hơn khi biến yến tiện lợi thành một phần của lối sống thường nhật. Nhãn hàng không định vị sản phẩm để thay thế các bữa ăn chính, mà hướng đến vai trò một nguồn bổ sung dinh dưỡng thông minh, linh hoạt xuất hiện trong nhiều thời điểm khác nhau trong ngày của người dùng.

Đa dạng hóa hệ sinh thái yến tiện lợi trong nhịp sống hiện đại

1. Tổ yến chưng sẵn: Giải pháp dinh dưỡng cho nhịp sống bận rộn

Rào cản lớn nhất khiến nhiều người e ngại khi dùng yến tại nhà chính là quỹ thời gian chế biến. Nhắm trúng tâm lý đó, dòng sản phẩm tổ yến chưng sẵn ra đời như một giải pháp đơn giản hóa tối đa các công đoạn cầu kỳ.

Tổ yến chưng sẵn đáp ứng linh hoạt nhu cầu bổ sung dinh dưỡng hàng ngày.

2. Súp tổ yến: Đưa yến thật vào bữa ăn gia đình

Không dừng lại ở các dòng thức uống chưng sẵn quen thuộc, Nestizen có thêm dòng sản phẩm Súp Tổ Yến khi đưa yến sào kết hợp trực tiếp vào bữa ăn thường nhật một cách tiện lợi, nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ hàm lượng dinh dưỡng và tỉ lệ acid sialic minh bạch trên từng sản phẩm.

Súp Tổ Yến mang đến lựa chọn đa dạng, ấm áp cho bữa ăn gia đình nhanh gọn.

Bộ sản phẩm sở hữu 6 hương vị phong phú từ Nấm Rau Củ, Hải Sản, Cá Hồi, Tôm Cua, Thịt Bò đến Gà Hầm & Táo Đỏ đáp ứng khẩu vị đa dạng của từng thành viên trong gia đình. Điểm cộng lớn của sản phẩm nằm ở phương thức chế biến tối giản: chỉ cần thêm 160–180ml nước sôi và ủ kín trong 5 phút. Sự kết hợp này mang đến một bữa ăn nhanh gọn, ấm nóng cho bữa sáng hoặc các khoảng nghỉ trong ngày, chính thức phá vỡ những giới hạn cũ để định nghĩa lại khái niệm yến tiện lợi trong thời đại mới.

Bên cạnh Yến Chưng Sẵn và Súp Tổ Yến, Nestizen còn đa dạng các dòng sản phẩm từ yến, mang đến nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu và thói quen sử dụng khác nhau. Khám phá đầy đủ các sản phẩm của thương hiệu Nestizen và thương hiệu Nest Art và cập nhật thêm thông tin tại website chính thức của CTCP Yến Sào Nha Trang Tại đây