HIEUTHUHAI mang concert solo đến Mỹ: Từ ‘gia tài’ âm nhạc 6 năm đến khát vọng vươn ra thế giới

6 năm trước, HIEUTHUHAI bước ra sân khấu casting của game show King of Rap và trình diễn ca khúc Cua. Sau lần xuất hiện hôm đó, tất cả đã dự đoán đây chính là ngôi sao thế hệ mới của rap Việt vì 2 điều: HIEUTHUHAI có phong cách trình diễn cuốn hút và theo đuổi chất nhạc catchy (bắt tai), phù hợp với những gì số đông khán giả mong chờ ở một rapper, một bản rap khi dòng nhạc này bắt đầu thịnh hành ở thị trường nhạc Việt.

Tuy nhiên, chỉ sau 6 năm, HIEUTHUHAI thăng tiến thần tốc - từ hiện tượng ở buổi casting King of Rap đến vị thế của nghệ sĩ Việt Nam có lượng stream (nghe nhạc trực tuyến) cao nhất trên Spotify trong 2 năm qua - là điều bất ngờ. Nam rapper tung ra thị trường 2 album, sở hữu nhiều bản hit trăm triệu view (bao gồm thành tích trên YouTube, lượt stream trên các nền tảng nhạc số và hiệu ứng lan tỏa ở mạng xã hội), được cộng đồng fan hùng hậu đồng hành, “tiếp lửa” trên mọi mặt trận và vừa tổ chức thành công concert đầu tiên cho sự nghiệp.

Từ những yếu tố đặc biệt kể trên, HIEUTHUHAI trở thành hiện tượng của tất cả hiện tượng nhạc Việt.

Ngày 1 và 2/8, HIEUTHUHAI tổ chức Mắt Nhắm Mắt Mở Concert tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TPHCM. Số liệu từ Ticketbox cho thấy thời điểm mở bán ghi nhận hơn 165.000 lượt truy cập, hơn 47.000 tài khoản trong phòng chờ, mức cao nhất mà nền tảng từng ghi nhận cho concert cá nhân của nghệ sĩ Việt Nam tính đến thời điểm đó.

Hai đêm concert của chủ nhân bản hit Không thể say đều “cháy vé”, đón hơn 16.000 lượt khán giả.

HIEUTHUHAI và ê-kíp tính toán kỹ lưỡng cho từng lộ trình sự nghiệp. Sự khởi đầu của HIEUTHUHAI trong cuộc chơi làm concert cá nhân diễn ra âm thầm, nhưng đã chinh phục trọn vẹn trên mọi khía cạnh, bao gồm việc tạo nên hiệu ứng mạng xã hội mạnh mẽ. Nam nghệ sĩ chọn Nhà thi đấu Phú Thọ - nhà thi đấu có sức chứa khoảng 8.000 khán giả/đêm tại Mắt Nhắm Mắt Mở Concert.

Không đặt nặng sự phô diễn của công nghệ hay chiêu trò sân khấu choáng ngợp, Mắt Nhắm Mắt Mở Concert chọn lối đi riêng: đặt âm nhạc nguyên bản và trải nghiệm cảm xúc của khán giả làm trọng tâm.

Tại đây, HIEUTHUHAI cùng những người anh em thân thiết trong tổ đội GERDNANG - Negav, HURRYKNG, MANBO và producer Kewtiie - cống hiến cho khán giả trọn vẹn hành trình âm nhạc, kể hết, kể đủ và kể một cách bài bản hành trình trưởng thành, từ những ngày đầu là hiện tượng underground cho đến vị thế ngôi sao hàng đầu của đường đua nhạc Việt hiện nay.

Hai đêm concert của HIEUTHUHAI tại TPHCM kéo dài khoảng 3 giờ với hơn 30 ca khúc, tái hiện trọn vẹn sự nghiệp âm nhạc của nam rapper tính đến thời điểm tổ chức. Bên cạnh âm nhạc là sự biến hóa của thời trang trên sân khấu - điều mà HIEUTHUHAI luôn chú trọng và đầu tư phát triển song hành.

Đó là những trải nghiệm mà HIEUTHUHAI mang đến Hà Nội trong đêm diễn tiếp theo của Mắt Nhắm Mắt Mở Concert. Chặng thứ ba của Mắt Nhắm Mắt Mở Concert diễn ra ngày 1/11 tại Sân Bắc, Trung tâm Triển lãm Việt Nam - VEC (Đường cầu Tứ Liên, Đông Anh, Hà Nội).

Day 3 của Mắt Nhắm Mắt Mở Concert tại Hà Nội chính là cầu nối cho giấc mơ bước ra quốc tế của HIEUTHUHAI. Nam rapper nhìn lại điều chưa thực hiện trọn vẹn ở hai đêm diễn tại TPHCM, tiếp tục hoàn thiện mọi mặt để cống hiến cho khán giả đêm diễn mãn nhãn, đong đầy cảm xúc tại Hà Nội.

Chỉ một đêm duy nhất tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam - VEC, HIEUTHUHAI trải nghiệm không gian biểu diễn lớn hơn, đối diện nhiều thử thách hơn. Đây cũng là màn tổng duyệt tốt nhất để rapper sinh năm 1999 sẵn sàng cho chuyến phiêu lưu đến Mỹ.

Không dừng lại ở thị trường trong nước, HIEUTHUHAI đang khởi đầu giấc mơ lớn hơn. Đó là vạch lộ trình đưa âm nhạc cá nhân nói riêng và cá tính âm nhạc của nghệ sĩ Việt Nam nói chung ra quốc tế.

Điểm đến đầu tiên trong lộ trình “bước ra quốc tế” của HIEUTHUHAI là PH Live at Planet Hollywood, tại Las Vegas, vào ngày 29/11. Khi chọn Las Vegas - Mỹ làm điểm dừng chân tiếp theo, HIEUTHUHAI muốn giới thiệu âm nhạc Việt Nam từ góc nhìn của thế hệ mình.

Đó là tiếng Việt.

Đó là những câu chuyện tình cảm, trải nghiệm trưởng thành và cá tính rap trong cùng một chương trình.

Một concert trọn vẹn giúp khán giả ở thị trường mới thấy rõ mối liên hệ chặt chẽ, sự tổng hòa giữa ca khúc, hình ảnh và trình diễn, thay vì chỉ là những bản hit trăm triệu view, đi đâu ai cũng biết, cũng nghe và cũng bàn luận đầy ngưỡng mộ về cái tên HIEUTHUHAI.

Và khi đặt cạnh thứ hạng trên Spotify Top Albums Debut Global, sự hiện diện trong Billboard Global World Cup Series (loạt digital cover của Billboard) và quá trình làm việc với các kỹ sư âm thanh quốc tế, concert tại Mỹ cho thấy định hướng quốc tế của HIEUTHUHAI đang được triển khai đồng thời ở khâu sản xuất, truyền thông và biểu diễn trực tiếp. Chưa kể, hành trình từ “local” đến “global” của HIEUTHUHAI còn được đồng bộ ở lĩnh vực thời trang, nơi mà nam rapper được ngồi ở hàng ghế đầu (front-row) trong khuôn khổ Paris Fashion Week 2026.

Đó là quá trình bài bản, tâm huyết và chính là giấc mơ lớn trong hành trình vươn ra biển lớn của HIEUTHUHAI.

Từ Album Ai Cũng Phải Bắt Đầu Từ Đâu Đó, HIEUTHUHAI tạo cú nổ thị trường với bản hit Exit Sign.

Ca khúc đã vượt mốc 110 triệu lượt stream trên Spotify. Phiên bản phát hành trên nền tảng YouTube cũng vượt mốc 100 triệu view.

Phải vỗ tay cho HIEUTHUHAI! Cú nổ Exit Sign chính là bước ngoặt cho sự nghiệp của HIEUTHUHAI, khi anh đã có cho mình “big hit” thực thụ.

Ca khúc Exit Sign với sự pha trộn hài hòa trong cấu trúc của verse - chorus (điệp khúc) cũng lột tả rõ nhất điểm mạnh của HIEUTHUHAI, đi cùng là cá tính âm nhạc mà nam rapper muốn cống hiến cho khán giả.

Năm 2024, Spotify xếp HIEUTHUHAI ở vị trí số 1 trong danh sách Top Local Artists Việt Nam. Đến Spotify Wrapped Việt Nam 2025, anh tiếp tục dẫn đầu cả hạng mục Top Nghệ sĩ lẫn Top Bài hát, với Exit Sign đứng đầu.

Đáng chú ý, Exit Sign và Không thể say đều thuộc Album Ai Cũng Phải Bắt Đầu Từ Đâu Đó phát hành năm 2023, nhưng vẫn lần lượt đứng thứ nhất và thứ tư trong bảng Top Bài hát Việt Nam năm 2025, cho thấy độ bền bỉ của danh mục âm nhạc mà nam rapper đã dày công tích lũy.

Bên cạnh đó, bản hit Exit Sign và Album Ai Cũng Phải Bắt Đầu Từ Đâu Đó vẫn đang liên tục nằm trong Top 10 bảng xếp hạng của Spotify trong suốt 2 năm qua. Không nhiều sản phẩm của nhạc Việt đạt được thành tích ấn tượng như vậy.

Cú đúp tại Làn Sóng Xanh 2024 ở hai hạng mục Nam ca sĩ/Rapper của năm và Nam ca sĩ/Rapper được yêu thích nhất từ cả hội đồng chuyên môn lẫn khán giả là câu trả lời rõ nhất cho hành trình bền bỉ của nam nghệ sĩ. Bên cạnh Exit Sign, chuỗi ca khúc Không thể say, Không phải gu, Cho em an toàn, Everything Will Be Okay đều thu hút lượng người nghe “khủng” trên các nền tảng.

Cho đến album mới nhất của HIEUTHUHAI - Mắt Nhắm Mắt Mở - các ca khúc như Người im lặng gặp người hay nói, Dạo gần đây anh thấy anh không bằng ai hết, Nước mắt cá sấu sớm vươn tầm thành hit. Riêng ca khúc Người im lặng gặp người hay nói đã nằm ở Top 10 bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh 30 tuần liên tiếp. Tính cả loạt bản hit trước đó của nam rapper như Vệ tinh, Cua, NOLOVENOLIFE, HIEUTHUHAI nắm trong tay khối “gia tài âm nhạc” đáng mơ ước với một rapper sinh năm 1999.

Phải công nhận một điều rằng, HIEUTHUHAI được khán giả nhận định thuộc nhóm nghệ sĩ có ngoại hình và gu thời trang nổi trội.

Cộng hưởng với chất lượng, sự lan tỏa của âm nhạc, tất cả đều là yếu tố nền tảng, “đòn bẩy” hiệu quả nhất nâng đỡ nam rapper tỏa sáng trên thị trường.

Lựa chọn của HIEUTHUHAI là biến hóa liên tục trong âm nhạc, thử sức qua nhiều thể loại khác nhau như chất Trap, Hiphop, Story Telling của bản rap thuần túy. Nam rapper không ngại thử thách bản thân qua những sản phẩm tập trung vào các thể loại hát nhiều hơn như Pop Rn’B, Synth pop, Retro…

Các bản nhạc của HIEUTHUHAI luôn có tuyến giai điệu bắt tai, đặc biệt là các đoạn hook, chorus.

Còn cách nhả chữ, nhịp điệu và thái độ của HIEUTHUHAI trong phần rap giữ lại xuất phát điểm của một rapper, khi tự tin, trực diện, lúc lại riêng tư và dễ tổn thương.

Anh chọn cho mình những cộng sự tuyệt vời để cùng tạo nên độ cộng hưởng và nâng đỡ bài nhạc, giúp các sản phẩm biến hóa đa dạng và có chiều sâu hơn.

Đó là BRay, Marzuz, Hoàng Tôn, Robber,... và những người anh em trong tổ đội GERDNANG.

Chưa dừng lại ở đó, sự tiến bộ vượt bậc của HIEUTHUHAI đến từ khả năng xây dựng concept cho các sản phẩm quy mô lớn và sự đầu tư nghiêm túc cho từng công đoạn “phía sau hậu trường” như Mixing & Mastering.

Nếu Ai Cũng Phải Bắt Đầu Từ Đâu Đó đặt nền móng cho câu chuyện cá nhân, Mắt Nhắm Mắt Mở là bước HIEUTHUHAI phát triển cách kể chuyện bằng cả album. Nhắm mắt để trở về với cảm xúc bên trong, mở mắt để đối diện với thực tế: album di chuyển giữa tinh thần tự vấn của Dạo gần đây anh thấy anh không bằng ai hết, Anh Nên Đi Khỏi Đây, Hết Yêu và cái tôi trực diện của Đâu cần gì hơn, Sắp nổi tiếng 2.

Kewtiie tiếp tục giữ vai trò sản xuất chủ chốt cho album mới nhất của HIEUTHUHAI. Ở khâu mixing và mastering, album có sự tham gia của các cộng sự quốc tế, trong đó có kỹ sư từng đoạt giải Latin Grammy Daniel Cortés và Dale Becker, người có tên trong danh mục mastering Hit Me Hard And Soft của Billie Eilish và SOS của SZA. HIEUTHUHAI cũng có tên trong phần credit mixing, trực tiếp tham gia vào quá trình hoàn thiện sản phẩm. Kinh nghiệm sản xuất quốc tế được đưa vào album, trong khi tiếng Việt, câu chuyện và cá tính nghệ sĩ vẫn giữ vai trò trung tâm.

Ngay tuần ra mắt, Mắt Nhắm Mắt Mở đạt vị trí thứ 10 trên Spotify Top Albums Debut Global trong kỳ thống kê 24-26/4/2026, đưa HIEUTHUHAI trở thành nghệ sĩ Việt thứ hai có album xuất hiện trên bảng xếp hạng này, nối dài vị trí dẫn đầu trong nước bằng một thành tích cụ thể ở cấp độ toàn cầu.

Tất cả khán giả đang chờ đợi HIEUTHUHAI!