Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

'Trại buôn người' tiến sát 300 tỷ đồng, thêm một bộ phim né vội

Trạch Dương

TPO - "Trại buôn người" thu hơn 40 tỷ đồng trong ngày 4/10, chiếm gần 90% doanh thu toàn thị trường với hơn 5.600 suất chiếu. Phim tiến sát mốc 300 tỷ đồng, trong khi các tác phẩm còn lại chật vật giữ suất chiếu và tìm khán giả.

Doanh thu chiếm gần 90% phòng vé

Cuối tuần thứ hai ra rạp, Trại buôn người tiếp tục bỏ xa các đối thủ. Theo Box Office Vietnam, trong ngày 4/10, phim thu 40,06 tỷ đồng từ 424.338 vé/5.656 suất chiếu. Đến sáng 5/10, tổng doanh thu tác phẩm đạt 289,14 tỷ đồng, tiến sát mốc 300 tỷ đồng sau 10 ngày khởi chiếu.

Doanh thu toàn thị trường ngày 4/10 đạt khoảng 45 tỷ đồng. Riêng phim của Toni Dương Bảo Anh chiếm xấp xỉ 89%, phim còn lại chia nhau phần nhỏ còn lại. Sự chênh lệch thể hiện rõ ngay trong nhóm năm phim dẫn đầu. Chỉ Trại buôn người vượt 40 tỷ đồng, phim đứng thứ hai thu khoảng 1,3 tỷ đồng, ba phim tiếp theo đều dưới 1 tỷ đồng.

Với hơn 5.600 suất chiếu/ngày, Trại buôn người gia nhập nhóm phim có quy mô phát hành hiếm gặp tại Việt Nam. Theo thống kê Box Office Vietnam, trước đó Mưa đỏ của đạo diễn Đặng Thái Huyền, một phim của Trấn Thành và phim hoạt hình ngoại Kẻ trộm mặt trăng 4 từng vượt ngưỡng này.

Mưa đỏ từng có 5.702 suất/ngày, còn Kẻ trộm mặt trăng 4 đạt 5.731 suất/ngày. Khán giả đang dự đoán khả năng Trại buôn người vượt thành tích của hai tác phẩm trên.

Đứng thứ hai phòng vé ngày 4/10, Avengers: Hồi kết thu gần 1,3 tỷ đồng từ 9.934 vé/280 suất chiếu. Tổng doanh thu phim tại Việt Nam được ghi nhận là 302,38 tỷ đồng, bao gồm quá trình phát hành trước. Riêng doanh thu ngày, bom tấn Marvel vẫn thấp hơn Trại buôn người gần 31 lần.

tu-len-huong-den-trai-buon-nguoi-phong-ve-viet-bot-le-thuoc-phim-kinh-di.jpg
phim-trai-buon-nguoi-steven-nguyen-bzvn-7-1.jpg
phim-trai-buon-nguoi-vuot-100-ti-dong-1774043-1-1.jpg
Trại buôn người đang chiếm gần như toàn bộ thị trường cuối tuần.

Scotty giải cứu hoàng thượng đứng thứ ba, thu khoảng 977 triệu đồng với 8.466 vé/384 suất chiếu. Phim hoạt hình ra mắt ngày 2/10, hướng đến khán giả gia đình, nhưng chưa tạo được sức bật đủ lớn để thu hẹp khoảng cách với tác phẩm dẫn đầu.

Xếp thứ tư, Trái tim quái thú có Brad Pitt đóng chính thu khoảng 744 triệu đồng từ 5.969 vé/368 suất chiếu. Tổng doanh thu phim mới đạt khoảng 1,94 tỷ đồng. Cùng khởi chiếu ngày 25/9, tác phẩm ngoại có ngôi sao Hollywood và Trại buôn người đang ở hai vị thế rất khác nhau trên bảng doanh thu.

Lên hương đứng thứ năm với khoảng 504 triệu đồng, bán 5.507 vé/167 suất chiếu ngày 4/10, tổng doanh thu đạt 93,42 tỷ đồng. Phim của Khương Ngọc vẫn cần thêm khoảng 6,58 tỷ đồng để chạm mốc 100 tỷ đồng. Khi doanh thu ngày đã xuống mức nửa tỷ đồng, hành trình đến cột mốc này khó khăn hơn.

Ngay phía sau, Út Lan 2 thu khoảng 452 triệu đồng từ 5.020 vé/244 suất chiếu, nâng tổng doanh thu lên 43,04 tỷ đồng.

Lên hươngÚt Lan 2 cộng lại chưa thu được 1 tỷ đồng trong ngày 4/10. Các phim Việt còn lại đang chật vật duy trì doanh thu giữa sức hút tập trung vào bộ phim về nạn buôn người.

Thêm một bộ phim “né” Trại buôn người?

Tối 4/10, ê-kíp Quỷ ăn tạng 4: Hổ tinh thông báo hủy gấp trong đêm buổi công chiếu ra mắt dự kiến tổ chức ngày 5/10 tại Việt Nam. Lịch phát hành phim được chuyển sang ngày 30/10.

Trong thông báo, phía đoàn phim cho biết “kế hoạch phát hành có một vài thay đổi”, đồng thời xin lỗi về sự bất tiện và hẹn gửi lời mời khi có lịch ra mắt mới.

Việc điều chỉnh ngay trước buổi ra mắt diễn ra khi Trại buôn người vẫn áp đảo phòng vé. Quỷ ăn tạng 4 vốn có lợi thế từ thương hiệu kinh dị Thái Lan quen thuộc với khán giả Việt. Đây là phần tiền truyện, khai thác giai đoạn Yak còn phục vụ trong quân ngũ và đối mặt với những hiểm họa trong rừng.

Trước đó, Án mạng karaoke cũng chuyển lịch khởi chiếu từ ngày 2/10 sang 30/10. Hai tác phẩm cùng lùi về cuối tháng trong lúc phim của Toni Dương Bảo Anh chưa hạ nhiệt.

Theo lịch phát hành dự kiến, ngày 9/10 vẫn có Án mạng xém hoàn hảo, Blue Lock: Cuộc chiến của những tiền đạoNgười mẹ khác ra rạp.

Án mạng xém hoàn hảo của đạo diễn Đức Nguyễn, có Anh Tú Atus và DJ Mie đóng chính, kết hợp trinh thám với hài. Sự khác biệt về thể loại có thể giúp phim tìm khán giả, nhưng thử thách là giành được suất chiếu và duy trì sức mua ngay từ cuối tuần mở màn.

my-nam-qua-dep-gay-sot-mxh-viet-body-cuc-pham-xung-dang-phong-than.jpg
unnamed.jpg
Đến thương hiệu ăn khách "chưa từng biết thua" Quỷ ăn tạng cũng phải né Trại buôn người.

Blue Lock: Cuộc chiến của những tiền đạo khai thác cuộc cạnh tranh trong chương trình tuyển chọn chân sút, có lợi thế tiếp cận người hâm mộ thương hiệu và bóng đá. Người mẹ khác thuộc dòng kinh dị, có Jessica Chastain tham gia, kể về một bé gái bị thực thể bí ẩn ám ảnh giữa lúc gia đình rạn nứt.

Khả năng kéo khán giả ra rạp của ba phim mới trong những ngày đầu sẽ quyết định liệu phòng vé có bớt cảnh một phim áp đảo hay tiếp tục duy trì khoảng cách hiện tại.

Việc Án mạng karaoke Quỷ ăn tạng 4 lùi lịch về cuối tháng 10 cũng đồng nghĩa bước vào một đợt cạnh tranh mới. Sau Chị chị em em 3 ra mắt ngày 16/10 và Mẹ mìn ngày 23/10, lịch phim dịp Halloween tiếp tục dày lên với Án mạng karaoke, Huyết thốngQuỷ ăn tạng 4: Hổ tinh cùng dự kiến ra rạp ngày 30/10. Các tác phẩm phải cạnh tranh suất chiếu, phim kinh dị còn đối diện nguy cơ chia sẻ cùng một tệp khán giả.

Sang tháng 11, Bò sữa bay, Người được chọnChuyến đi nhớ đời dự kiến cùng phát hành ngày 6/11. Tiếp đó là Ngày con còn mẹTrại giam hạnh phúc, khiến cuộc đua nối dài qua nhiều tuần.

Tháng 12 có Con mắt thứ ba dự kiến ra mắt ngày 4/12, Cao thủ bi a: Đại chiến với quỷ dữ khởi chiếu ngày 25/12 và Người mẹ xấu ra mắt ngày 31/12. Phim Việt còn chịu sức ép từ hai bom tấn ngoại Dune 3Avengers: Ngày tận thế, cùng được lên lịch vào ngày 18/12.

Với mật độ phát hành này, việc tránh sức nóng của Trại buôn người chưa bảo đảm khoảng trống thuận lợi hơn. Lùi ngày ra rạp có thể giúp giảm áp lực trước mắt, nhưng khó tránh cuộc cạnh tranh cuối năm.

#Trại buôn người #doanh thu Trại buôn người #phòng vé Việt #Quỷ ăn tạng 4 #Án mạng karaoke #Lên hương #Út Lan 2

Cùng chuyên mục

Đàm Tùng Vận bị chê, vì sao phim vẫn lập kỷ lục

Đàm Tùng Vận bị chê, vì sao phim vẫn lập kỷ lục

TPO - Đàm Tùng Vận đang đứng giữa những khen chê khó chiều khi đóng "Lan Hương như cố". Một số người cho rằng cô không còn hợp vai thiếu nữ, người lại nhận xét gương mặt trẻ thơ chưa diễn tả được sự từng trải của nhân vật. Bất chấp tất cả, bộ phim vẫn gây sốt và phá nhiều kỷ lục rating lẫn điểm nhiệt trên màn ảnh Hoa ngữ.

Sự độc hại nhắm vào JustaTee

Sự độc hại nhắm vào JustaTee

TPO - Chỉ một câu nói, sơ suất nhỏ của nghệ sĩ Việt có thể thành tâm điểm bàn tán trên Threads. Vụ việc mới nhất của JustaTee trên sân khấu trao giải Tinh hà say hi chính là ví dụ điển hình.

Người trẻ 'nhăn mặt' với phim ngắn AI

TPO - Không cần tìm kiếm, người dùng vẫn dễ dàng bắt gặp phim ngắn AI với nội dung 18+, bạo lực trên mạng xã hội. Một bộ phận người trẻ bị cuốn theo cách kể chuyện ngắn, liên tục kích thích tò mò, nhiều người lại đặt câu hỏi về giới hạn nội dung và trách nhiệm kiểm soát những video này.

Thương vụ thâu tóm đắt giá nhất lịch sử

Thương vụ thâu tóm đắt giá nhất lịch sử

TPO - Việc Paramount Skydance thâu tóm Warner Bros. Discovery, dự kiến hoàn tất ngày 6/10, không chỉ tạo ra một đế chế truyền thông trị giá khoảng 111 tỷ USD mà còn đánh dấu bước chuyển lớn của Hollywood.

Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026: 7 màn trình diễn trong phần thi áo dài

Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026: 7 màn trình diễn trong phần thi áo dài

TPO - Chia sẻ với phóng viên Tiền Phong, đạo diễn catwalk Ngọc Anh Nana cho biết cả ba phần thi tại chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 được đầu tư và tập luyện kỹ càng. Chỉ riêng phần thi áo dài, biên đạo nghĩ ra 7 màn trình diễn khác nhau để thí sinh có cơ hội tỏa sáng.

Brad Pitt bị lấn át

Brad Pitt bị lấn át

TPO - Trong bộ phim sinh tồn, Brad Pitt được khen ngợi về diễn xuất, lấn át cả kịch bản thiếu đột phá. Tuy nhiên, ngôi sao thực sự đến từ chú chó Odin.

BTS tẩy chay Grammy

BTS tẩy chay Grammy

TPO - BTS và Stray Kids đều thông báo không gửi tác phẩm tranh giải Grammy 2027. Động thái này được cho là để phản đối hạng mục mới được Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Mỹ đưa vào hệ thống giải thưởng.

Trấn Thành lại phủ sóng game show

Trấn Thành lại phủ sóng game show

TPO - Sau chung kết Tinh hà say hi, Trấn Thành tiếp tục phủ sóng truyền hình cuối tuần với Ca sĩ mặt nạ và Running Man. Trong tập mở màn Ca sĩ mặt nạ, nam MC cùng Bích Phương, Phương Mỹ Chi và Đức Phúc đóng vai trò dự đoán danh tính năm giọng ca giấu mặt.

Hoa hậu Tiểu Vy, nam thần phòng vé trăm tỷ lao vào cuộc đua

Hoa hậu Tiểu Vy, nam thần phòng vé trăm tỷ lao vào cuộc đua

TPO - Hoa hậu Tiểu Vy, Nguyễn Hùng, Võ Điền Gia Huy cùng Lãnh Thanh góp mặt trong "Bò sữa bay" dự kiến ra rạp ngày 6/11. Dàn hoa hậu, diễn viên trăm tỷ bước vào thị trường cuối năm với lịch phát hành dày đặc, giữa lúc "Trại buôn người" vẫn áp đảo phòng vé.

Cuộc gọi cuối khiến Trịnh Thăng Bình xúc động

Cuộc gọi cuối khiến Trịnh Thăng Bình xúc động

TPO - Chung kết Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 gây chú ý với nhiều màn trình diễn giàu cảm xúc. Đông Hùng bật khóc khi nhắc những lần cãi lời mẹ, Thái VG kể tuổi thơ thiếu vắng cha. Trịnh Thăng Bình xúc động nhớ cuộc gọi cuối cùng của người dì từng ủng hộ anh theo đuổi nghệ thuật.

MC Trần Ngọc rời show Anh trai chông gai

MC Trần Ngọc rời show Anh trai chông gai

TPO - Sau khi tập 14 kết thúc, Trần Ngọc có bài viết dài nhìn lại hành trình đồng hành cùng Anh trai vượt ngàn chông gai. Nam MC gọi 2026 là năm đặc biệt và dùng hai chữ “biết ơn” để tổng kết trải nghiệm tại chương trình.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe