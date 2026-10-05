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Thế giới

Kịch tính bầu cử Tổng thống Brazil, hai ứng viên bám đuổi sát nút

Minh Hạnh

TPO - Cuộc bầu cử tổng thống Brazil đang bước vào giai đoạn mang tính quyết định, với việc Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro - con trai của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro - đang dẫn trước đương kim Tổng thống cánh tả Luiz Inacio Lula da Silva.

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Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva (trái) và Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro (phải). (Ảnh: Reuters)

Theo kết quả kiểm phiếu chính thức, với 88% số điểm bỏ phiếu đã báo cáo kết quả, ông Bolsonaro giành được 48,19% số phiếu bầu, trong khi ông Lula đạt 43,81%.

Theo quy định bầu cử của Brazil, ứng cử viên tổng thống phải giành được hơn 50% số phiếu hợp lệ để thắng cử ngay tại vòng đầu tiên. Do cả ông Bolsonaro và ông Lula đều chưa đạt được ngưỡng này, hai người sẽ đối đầu trong vòng bỏ phiếu quyết định vào ngày 25/10.

Cuộc bầu cử được xem là cuộc tranh đua gay gắt và đầy chia rẽ về định hướng chính trị của Brazil, đặt chương trình nghị sự cánh tả của ông Lula đối trọng với nền tảng bảo thủ của ông Bolsonaro - vốn chú trọng các biện pháp cứng rắn hơn đối với tội phạm và bảo vệ các "giá trị truyền thống".

Cuộc bỏ phiếu cũng đặt ra sự lựa chọn về chính sách đối ngoại: ông Lula muốn tăng cường vai trò của Brazil trong khối BRICS và thắt chặt quan hệ với Trung Quốc cùng các cường quốc khác thuộc khối Nam bán cầu, trong khi ông Bolsonaro chú trọng quan hệ gần gũi với Washington và thường đề cao mối quan hệ với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Lula từng giữ chức Tổng thống Brazil từ năm 2003 đến 2011 và trở lại nắm quyền nhiệm kỳ thứ ba vào năm 2023. Ông từng bị cấm tranh cử trong cuộc bầu cử năm 2018 do bị kết án tham nhũng và phải ngồi tù 580 ngày. Tòa án Tối cao Brazil đã hủy bỏ các bản án đối với ông vào năm 2021 với phán quyết rằng tòa án xét xử ông trước đó không có thẩm quyền để tuyên án, qua đó khôi phục quyền chính trị và cho phép ông tiếp tục tranh cử.

Cha của ông Flavio Bolsonaro - ông Jair Bolsonaro - từng giữ chức tổng thống từ năm 2019 đến 2022, hiện đang thụ án tù 27 năm sau khi bị kết tội âm mưu đảo chính.

Eduardo - một người con trai khác của ông Bolsonaro - đã sống lưu vong tại Mỹ kể từ năm 2025. Vào tháng 6, Tòa án Tối cao Brazil đã tuyên phạt ông mức án 4 năm 2 tháng tù giam vì hành vi cưỡng ép, sau khi xác định rằng ông đã tìm cách vận động Mỹ gây áp lực lên giới chức Brazil nhằm can thiệp vào phiên tòa xét xử cha mình về cáo buộc đảo chính.

Giới chức Brazil cũng đã tiến hành điều tra cáo buộc Mỹ can thiệp nền chính trị nước này, sau khi ông Trump chỉ trích vụ kiện nhắm vào ông Jair Bolsonaro là một cuộc "săn phù thủy”. Hai người con trai của ông là Flavio và Eduardo Bolsonaro đã có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ tại Nhà Trắng vào tháng 5.

RT

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#bầu cử Tổng thống Brazil #Mỹ #Jair Bolsonaro #Luiz Inacio Lula da Silva

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