Pháp đóng cửa 500 trường học trước làn sóng biểu tình mới của học sinh

TPO - Có tới 500 trường học trên khắp nước Pháp phải đóng cửa hoàn toàn hoặc một phần trong ngày 5/10, trong bối cảnh làn sóng biểu tình của học sinh đang làm rung chuyển cả nước, Bộ trưởng Giáo dục Edouard Geffray cho biết.

Làn sóng biểu tình của học sinh Pháp chưa hạ nhiệt. (Ảnh: AP)

Ngày 4/10, Bộ trưởng Giáo dục Edouard Geffray cho biết các tiết học sẽ “tạm dừng hoàn toàn hoặc một phần” tại khoảng 400-500 trường trung học, do “điều kiện an ninh chưa được đảm bảo”.

Ông xác nhận 24 trường học đã bị đốt phá hoặc lục soát, phá hoại kể từ khi phong trào biểu tình nổ ra.

Bộ trưởng Giáo dục cho biết việc đóng cửa chủ yếu là biện pháp phòng ngừa an ninh, trước đợt biểu tình quy mô lớn mà những người lãnh đạo phong trào kêu gọi vào ngày 6/10.

Học sinh tại các trường trung học Pháp cho rằng việc học của họ đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tình trạng giáo viên vắng mặt với tỷ lệ cao, giờ học quá dài, cơ sở vật chất xuống cấp, cùng nhiều bất bình khác.

Hơn 1/3 trong số 468 trường học tại vùng Île-de-France - khu vực rộng lớn bao quanh thủ đô, phải đóng cửa trong ngày 5/10 do biểu tình, bà Valerie Pecresse - chủ tịch cánh hữu của vùng, nói với đài Franceinfo.

Phong trào bắt đầu từ một trường học ở Paris ngày 17/9, sau đó phát triển thành làn sóng khắp cả nước. Tại một số nơi, bạo lực xảy ra trong biểu tình, với sự tham gia của học sinh và lực lượng an ninh. Cảnh sát sử dụng hơi cay và dùi cui với học sinh.

“Có những nhà hoạt động, đặc biệt là từ phe cực tả, đã trà trộn vào phong trào học sinh trung học, chiếm đoạt phong trào của học sinh và thực hiện những hành vi bạo lực cực đoan”, Bộ trưởng Geffray nói.

Ông cho biết 78 nhân viên ngành giáo dục đã bị thương, gọi đây là “điều chưa từng xảy ra trước đây”.

Những người tổ chức kêu gọi tiếp tục biểu tình trong ngày 6/10, cho rằng chính phủ chưa đưa ra “biện pháp cụ thể”.

Nhằm giải quyết những mối quan ngại của người biểu tình, Thủ tướng Sebastien đã đưa ra lộ trình, yêu cầu chính quyền địa phương ưu tiên lấp đầy những vị trí còn trống do tình trạng nhân sự vắng mặt dài hạn và các vị trí chưa được tuyển dụng.

Ông cũng triệu tập một cuộc họp vào ngày 6/10 với các lãnh đạo khu vực, để thảo luận về việc cải tạo hệ thống trường học trong tình trạng xuống cấp.

Hơn 5.000 người, trong đó 85% là trẻ vị thành niên, bị bắt giữ kể từ khi phong trào bắt đầu.

Những người chỉ trích cáo buộc cảnh sát sử dụng biện pháp mạnh tay với trẻ em.

Một thiếu niên 16 tuổi bị bắt giữ hôm 4/6 vì liên quan vụ tấn công giáo viên tại thị trấn La Ciotat, miền nam nước Pháp. Người giáo viên 59 tuổi bị đánh và bị đổ xăng lên người, bên lề cuộc biểu tình của học sinh trung học hôm 2/9.

Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy đối tượng mặc toàn đồ đen, đeo khẩu trang, đang hắt chất lỏng vào người giáo viên. Sau đó, người giáo viên ôm mặt trong khi cây gần đó bốc cháy.

Tuần trước, một nhóm thanh niên bị ghi hình cảnh đánh và đá viên cảnh sát đang nằm dưới đất tại Belfort, miền đông nước Pháp.

Công tố viên cho biết 2 thanh niên mang quốc tịch Bulgaria, 15 và 17 tuổi, đã bị bắt giữ và điều tra với cáo buộc bạo lực nghiêm trọng.

Một trong 2 thanh niên – người mà viên cảnh sát đã cố bắt giữ trước khi bị nhóm này đánh – đã nộp đơn tố cáo ngược về hành vi âm mưu giết người, luật sư của người này cho biết.

Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez khẳng định lực lượng an ninh “không đàn áp những người trẻ tuổi”, mà thay vào đó đang “bảo vệ” các học sinh, sinh viên muốn “bày tỏ yêu cầu của mình một cách hòa bình”.