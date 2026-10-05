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Địa ốc

Dấu ấn mới tại Khu đô thị và Thương mại dịch vụ vùng Cồn Bàu

Quỳnh Anh

Tọa lạc phía Tây của tỉnh Nghệ An - Dự án Khu đô thị và Thương mại dịch vụ tại vùng Cồn Bàu, xã Vạn An (thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn cũ), tỉnh Nghệ An có quy mô 38,2 ha với tổng mức đầu tư hơn 2.071 tỷ đồng được định hướng trở thành khu đô thị hiện đại, đồng bộ về hạ tầng, thương mại – dịch vụ và không gian sống, góp phần kiến tạo diện mạo đô thị mới và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội khu vực.

Quy mô và định hướng phát triển

Dấu ấn phát triển mới tại xã Vạn An – Với vị trí kết nối thuận lợi với trung tâm hành chính và các tuyến giao thông quan trọng của khu vực, Khu đô thị và Thương mại dịch vụ vùng Cồn Bàu được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn mới của xã Vạn An. Dự án không chỉ góp phần mở rộng không gian phát triển, mà còn tạo động lực thúc đẩy thương mại – dịch vụ, đồng thời nâng cao chất lượng hạ tầng và diện mạo của địa phương.

Phối cảnh tổng thể dự án Khu đô thị và Thương mại dịch vụ vùng Cồn Bàu
Phối cảnh tổng thể dự án Khu đô thị và Thương mại dịch vụ vùng Cồn Bàu

Theo quy hoạch, Khu đô thị và Thương mại dịch vụ vùng Cồn Bàu được phát triển trên diện tích 382.000 m² với quy mô dân số khoảng 2.884 người.

Dự án được quy hoạch toàn diện về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, trong đó hơn 164.600 m² dành cho khu nhà ở thấp tầng, 133.605 m² bố trí cho giao thông và hạ tầng, cùng hơn 41.300 m² dành cho công viên, cây xanh và khu vực thể dục thể thao. Bên cạnh đó, dự án còn có quỹ đất dành cho trường mầm non, nhà văn hóa và khu thương mại – dịch vụ, đáp ứng nhu cầu an cư, sinh hoạt và vui chơi của cộng đồng cư dân tương lai.

Không gian xanh được đầu tư đồng bộ, kiến tạo môi trường sống trong lành cho cư dân
Không gian xanh được đầu tư đồng bộ, kiến tạo môi trường sống trong lành cho cư dân

Dấu mốc khởi đầu cho một khu đô thị hiện đại

Một dấu mốc quan trọng trong quá trình triển khai Dự án Khu đô thị và Thương mại dịch vụ vùng Cồn Bàu là việc UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 07/01/2026 về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Teelhomes để thực hiện dự án. Đây là cơ sở quan trọng để chủ đầu tư triển khai các bước tiếp theo theo quy hoạch và các quy định hiện hành, tiến tới hiện thực hóa dự án.

Diện mạo khu đô thị hiện đại, đồng bộ, hướng tới một không gian sống tiện nghi và đáng sống
Diện mạo khu đô thị hiện đại, đồng bộ, hướng tới một không gian sống tiện nghi và đáng sống

Cùng với đó, quá trình triển khai dự án tiếp tục được củng cố về cơ sở pháp lý khi Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An ban hành Công văn số 1342/SXD-QLN ngày 25/02/2026, cho phép chủ đầu tư được huy động vốn thông qua các hình thức góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết theo quy định pháp luật.

Kiến tạo không gian sống chất lượng

Dự án dự kiến hình thành 721 căn nhà ở, gồm 512 căn nhà liền kề, 200 căn biệt thự và 09 căn nhà ở tái định cư. Quy hoạch các khu nhà ở được định hướng theo kiến trúc hiện đại, tổ chức không gian hợp lý, bảo đảm công năng sử dụng và hài hòa với hệ thống hạ tầng, cảnh quan chung của toàn khu. Qua đó hình thành một không gian sinh sống khang trang, phù hợp với định hướng phát triển của khu vực.

Không gian sống hiện đại và đầy đủ tiện ích, mở ra một cộng đồng cư dân văn minh và gắn kết

Bên cạnh đó, dự án hứa hẹn hình thành nên một cộng đồng dân cư mới, nơi hệ thống hạ tầng và tiện ích được đầu tư đồng bộ, góp phần mang đến không gian sống tiện nghi, chất lượng cho những chủ nhân tương lai.

#Khu đô thị #Thương mại dịch vụ #Cồn Bàu #Nghệ An #đô thị hiện đại #hạ tầng #dự án

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