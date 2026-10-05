The Shilla đưa Shilla Monogram đến Hà Nội, đón khách từ ngày 23/10/2026

Shilla Monogram Hanoi Westlake chính thức đón những vị khách đầu tiên từ ngày 23/10/2026 tại số 6 Hoàng Minh Thảo, phường Xuân Đỉnh, Hà Nội. Nằm trong khu vực Tây Hồ Tây, đây là khách sạn thứ tư thuộc thương hiệu Shilla Monogram, đánh dấu sự hiện diện của The Shilla tại Thủ đô và tiếp tục mở rộng hoạt động tại Việt Nam.

Ra mắt lần đầu tại Đà Nẵng năm 2020, Shilla Monogram sau đó có mặt tại Gangneung, Hàn Quốc và Tây An, Trung Quốc. Được phát triển trên nền tảng kinh nghiệm vận hành và tiêu chuẩn dịch vụ của The Shilla, thương hiệu Shilla Monogram kết hợp bản sắc và phong cách sống của từng điểm đến trong thiết kế và trải nghiệm khách sạn. Cảm hứng địa phương cũng được thể hiện trong thiết kế khách sạn, với những lớp không gian và đường nét kiến trúc gợi nhắc hình ảnh ruộng bậc thang Việt Nam qua cách diễn giải đương đại.

Khách sạn tọa lạc tại Starlake, khu đô thị rộng 186ha phía Tây Hồ Tây, đang phát triển các cơ quan hành chính, trung tâm thương mại và dân cư, đồng thời nằm gần khu ngoại giao, đại sứ quán và nhiều văn phòng doanh nghiệp quốc tế. Từ khách sạn, thời gian di chuyển tới sân bay quốc tế Nội Bài khoảng 25 phút, tạo điều kiện thuận tiện cho khách hàng doanh nghiệp cũng như các khách lưu trú dài ngày.

Shilla Monogram Hanoi Westlake mang tới năm điểm đến ẩm thực với những phong cách và trải nghiệm riêng biệt. Dining M nổi bật với ẩm thực quốc tế đa dạng, buffet phong phú và các quầy chế biến trực tiếp. Pastry M là điểm hẹn cho bánh thủ công, bingsu và các loại đồ uống trong không gian thư giãn. Nhà hàng JINJI giới thiệu trải nghiệm BBQ Hàn Quốc cao cấp với những món nướng đặc trưng và không gian phòng riêng, trong khi HASUNGO mang đến ẩm thực Trung Quốc tinh tế với dim sum, hải sản tươi sống và thực đơn được tuyển chọn kỹ lưỡng. Bar M hoàn thiện hệ thống ẩm thực của khách sạn với cocktail đặc trưng và không gian âm nhạc thư giãn. Trên tầng 35, Monogram Lounge và hồ bơi vô cực ngoài trời kết nối cùng Bar M, tạo nên một không gian rooftop với tầm nhìn rộng mở về phía Hồ Tây và toàn cảnh Hà Nội.

Bên cạnh hệ thống lưu trú và ẩm thực, Shilla Monogram Hanoi Westlake còn được phát triển với các không gian hội họp và tiện ích thư giãn phục vụ đa dạng nhu cầu của khách. Grand Ballroom rộng 700m², sức chứa lên đến 620 khách, có thể phân chia linh hoạt theo quy mô sự kiện, kết nối với khu pre-function, các phòng họp và không gian ngoài trời. Hệ thống tiện ích gồm hồ bơi vô cực, bể bơi trong nhà và khu luyện tập và chăm sóc sức khỏe 24 giờ, mang đến sự cân bằng giữa lịch trình công việc và thời gian nghỉ ngơi.

Ông Edouard Lallemand, Tổng quản lý Shilla Monogram Hanoi Westlake, chia sẻ: "Việc đưa Shilla Monogram đến Hà Nội đánh dấu một bước phát triển mới của thương hiệu tại Việt Nam. Dù đến Hà Nội để công tác, sum họp gia đình hay lưu trú dài ngày, chúng tôi mong mỗi vị khách đều cảm nhận được sự chu đáo và tinh thần hiếu khách đặc trưng của The Shilla, đồng thời có thêm những trải nghiệm đáng nhớ tại thủ đô."