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Thế giới

Thất bại với giải pháp tháo ngòi khủng hoảng nhà ở, Thủ tướng Tây Ban Nha kêu gọi bầu cử sớm

Bình Giang

TPO - Ngày 5/10, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez kêu gọi tổ chức bầu cử sớm, sau khi chính phủ của ông chịu thất bại nặng nề tại Quốc hội khi trình các biện pháp khẩn cấp nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở.

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Một cuộc biểu tình của người dân Tây Ban Nha để phản đối tình trạng giá nhà tăng cao. (Ảnh: AP)

Cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào ngày 29/11 tới.

Trong những tuần gần đây, người dân Tây Ban Nha liên tục yêu cầu chính phủ đưa ra giải pháp cho vấn đề giá nhà và khả năng tiếp cận nhà ở.

Biểu tình đã diễn ra tại nhiều thành phố trên cả nước, bắt nguồn từ cơn phẫn nộ trước hình ảnh cụ bà 87 tuổi bị cưỡng chế khỏi căn nhà thuê tại thủ đô Madrid vào tháng trước.

Các đảng đối lập cánh hữu đã liên kết với nhau để bác bỏ 2 sắc lệnh khẩn cấp mà đảng của Thủ tướng Sánchez trình lên Quốc hội, bao gồm những biện pháp nhằm hạn chế việc cưỡng chế nhà ở và tình trạng đầu cơ bất động sản.

Cuối tuần qua, hàng chục nghìn người tập trung trên đường phố khắp các thành phố của Tây Ban Nha, để yêu cầu chính phủ hỗ trợ người thuê nhà.

Tại Madrid, những đoàn người đông đảo tuần hành để kêu gọi tổng đình công. Ở thành phố Valencia, cảnh sát sử dụng hơi cay và đạn cao su để giải tán người biểu tình, sau khi một số người phá hàng rào an ninh bên ngoài Khu thành phố nghệ thuật và khoa học, nơi đang diễn ra hội nghị về bất động sản.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy cảnh sát và người biểu tình xảy ra xô xát. Các sĩ quan dùng dùi cui đánh người biểu tình, trong khi một số người ném rào chắn.

Cuộc khủng hoảng nhà ở đã âm ỉ tại Tây Ban Nha suốt nhiều năm, bào mòn tiền tiết kiệm của các gia đình và khiến cử tri bất mãn.

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Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez. (Ảnh: AP)

Dù nhiều quốc gia cũng đang đối mặt với tình trạng tương tự, người nghèo và giới trẻ Tây Ban Nha chịu ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng, bởi họ không đủ khả năng mua nhà và ngày càng chật vật trước nguồn cung nhà cho thuê hạn chế.

Giá thuê nhà trung bình tại Tây Ban Nha đã gần như tăng gấp đôi trong 10 năm qua. Theo trang web bất động sản Idealista, giá thuê mỗi mét vuông đã tăng từ 8,20 euro (tương đương 9,30 USD) năm 2016 lên 15,10 euro (17,15 USD) trong năm nay.

Chính phủ Tây Ban Nha cho biết, 26% người dân thuê nhà phải dành trung bình 40% thu nhập cho tiền thuê và các hóa đơn cơ bản, trong khi mức trung bình của Liên minh châu Âu là 18%.

Tây Ban Nha nằm gần cuối bảng xếp hạng các quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) về tỷ lệ nhà cho thuê thuộc sở hữu nhà nước. Loại hình này chiếm chưa đến 2% nguồn cung nhà ở cho thuê của nước này, trong khi mức trung bình của EU là 8%.

Ông Sánchez, 54 tuổi, giữ chức Thủ tướng Tây Ban Nha từ năm 2018, trở thành một trong những nhà lãnh đạo tại vị lâu nhất châu Âu.

Theo AP

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#Tây Ban Nha #Biểu tình #giá nhà #Nhà cho thuê #Thủ tướng Tây Ban Nha #Bầu cử sớm

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