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Thế giới

Máy bay Flydubai rơi tự do hơn 4000m, như tàu siêu tốc lao thẳng đứng

Quỳnh Như

TPO - Chuyến bay FZ1073 của Flydubai từ Dubai, UAE, đến Tel Aviv, Israel từng lao xuống khoảng 4.877 m chỉ trong 30 giây sau khi cơ phó tấn công cơ trưởng bên trong buồng lái hôm 30/9. Một chuyên gia hàng không mô tả cú bổ nhào này tạo cảm giác như đang trên một "tàu lượn siêu tốc thẳng đứng".

Theo ông Alberto Paduanelli, chủ sở hữu của trung tâm mô phỏng ALPA ở miền nam nước Anh, cú lao xuống đột ngột đã tạo áp lực rất lớn lên chiếc Boeing 737 MAX 8, cũng như hành khách và phi hành đoàn.

Trong buồng lái mô phỏng, ông Paduanelli tái hiện quá trình máy bay mất độ cao khoảng 16.000 feet, tương đương 4.877 m, chỉ trong khoảng 30 giây.

"Cú lao dốc 4.877 mét trong 30 giây sẽ cho cảm giác như bạn đang ở trên một đường tàu lượn siêu tốc thẳng đứng. Điểm khác biệt là trên tàu lượn siêu tốc, bạn biết chuyện gì đang xảy ra, Đối với những hành khách không thắt dây an toàn, cơ thể thực sự có thể bị nhấc bổng khỏi ghế", ông Paduanelli nói khi đang ngồi ở vị trí điều khiển trong buồng lái giả lập.

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Chuyến bay Flydubai 1073 bắt đầu hạ độ cao với góc nghiêng rất lớn và quỹ đạo của nó có thể so sánh với tốc độ hạ cánh nhanh của các máy bay trong một số vụ tai nạn nghiêm trọng khác. Nguồn: Flightradar24

Sử dụng thiết bị mô phỏng để tái hiện lại sự cố, Paduanelli cho biết hệ thống lái tự động của máy bay đã bị ngắt kết nối trước khi máy bay lao xuống, khiến máy bay tăng tốc đột ngột.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi chiếc máy bay Boeing vì đã chịu được những lực tác động mạnh mẽ trong sự cố. Máy bay đã được cân bằng lại sau khi hành khách khống chế được cơ phó, trước khi một phi hành đoàn dự bị trên máy bay hạ cánh an toàn.

"Đó là một màn trình diễn tuyệt vời về quy hoạch và thiết kế cấu trúc chính xác và mạnh mẽ", ông Trump đăng trên Truth Social, đồng thời cho biết thêm rằng chiếc 737 Max đã có thể chịu được áp lực cực lớn vượt xa những gì nó được thiết kế.

Máy bay được thiết kế và thử nghiệm để chịu được tải trọng khí động học đáng kể, nhưng ông Paduanelli cho biết việc bổ nhào ở tốc độ cao trong thời gian dài có thể gây ra áp lực cực lớn lên khung máy bay.

Trong khi đó, một số thông tin về quá khứ của cơ phó Hammam al-Hammami cũng được hé lộ. Royal Air Maroc xác nhận người này từng tham gia khóa huấn luyện kéo dài ba tháng tại hãng vào năm 2025, nhưng sau đó không được nhận vào làm phi công.

Đại học Buckinghamshire New University ở Anh cho biết Hammam al-Hammami từng theo học từ xa một khóa quản lý hàng không tại trường, nhưng không tham gia khóa đào tạo phi công.

Cảnh sát Liên bang Australia cho biết đang điều tra mối liên hệ của Hammam al-Hammami với Australia. Một nguồn tin am hiểu cuộc điều tra cho biết, cơ phó này từng theo học tại một trường đại học ở Melbourne.

Reuters

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#Flydubai #tai nạn hàng không #máy bay Boeing 737 MAX #cơ phó al-Hammami #điều tra hàng không #sự cố máy bay #hàng không quốc tế

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