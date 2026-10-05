Đưa hơn 15.400 mẫu hài cốt liệt sĩ từ Cần Thơ ra Hà Nội giám định ADN

TPO - Sáng 5/10, tại sân bay Cần Thơ, 15.401 mẫu hài cốt liệt sĩ được bàn giao vận chuyển ra Hà Nội phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ. Chuyến bay được thực hiện bằng máy bay vận tải CASA-C295, do Lữ đoàn 918, Quân chủng Phòng không - Không quân thực hiện.

Tham dự buổi lễ có Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt - Tư lệnh Quân khu 9; Trung tướng Hồ Văn Thái - Chính ủy Quân khu 9, đại diện lãnh đạo Quân chủng Phòng không - Không quân, lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

15.401 mẫu hài cốt liệt sĩ từ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long được bàn giao vận chuyển ra Hà Nội phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Phát biểu tri ân tại buổi lễ, Trung tướng Hồ Văn Thái - Chính ủy Quân khu 9, cho biết, trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, dân tộc ta đã trải qua muôn vàn gian khổ, hy sinh để bảo vệ nền độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Theo Trung tướng Hồ Văn Thái, thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Quân khu 9 cùng các địa phương không ngừng nỗ lực, thể hiện trách nhiệm chính trị cao nhất trước anh linh các anh hùng liệt sĩ.

“Hành trình vận chuyển 15.401 mẫu hài cốt liệt sĩ hôm nay là lần vận chuyển thứ 11, chuyến bay của nghĩa tình, của sự tri ân; là nhịp đập thổn thức của hàng triệu trái tim hướng về nguồn cội, về những người con ưu tú của quê hương đã ngã xuống cho Tổ quốc và dân tộc Việt Nam”, Trung tướng Hồ Văn Thái thông tin.

Theo thống kê chưa đầy đủ, chỉ tính riêng các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 9, đã có 182.377 Anh hùng liệt sĩ quê ở các tỉnh, thành trong cả nước hy sinh trên chiến trường vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và nước bạn Campuchia trong thời kỳ chiến tranh.

Theo ban tổ chức, 15.401 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN lần này được các đơn vị Quân khu 9, Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp thu thập trên địa bàn.

Theo kế hoạch, 15.401 mẫu hài cốt liệt sĩ sẽ được vận chuyển ra Hà Nội để bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng), Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thực hiện các bước giám định ADN nhằm xác định chính xác danh tính liệt sĩ.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ lên máy bay.

Lực lượng công binh kiểm tra an ninh, an toàn trên xe vận chuyển mẫu sinh phẩm.

Thành viên Tổ bay Lữ đoàn Không quân 918 làm công tác chuẩn bị tiếp nhận mẫu sinh phẩm.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị bàn giao, đưa mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ lên máy bay để vận chuyển ra Hà Nội giám định ADN phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.

Đại biểu, cán bộ, chiến sĩ đưa mẫu hài cốt liệt sĩ lên khoang máy bay CASA 295 để đưa ra Hà Nội xét nghiệm ADN xác định danh tính liệt sĩ.